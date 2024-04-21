Резать мясо. Пять игроков «Арсенала» от которых Артета должен отказаться

Артета сказал «Арсеналу», что у его команды «есть способность и качество, чтобы выйти в полуфинал, потому что разница в счете была очень мала» после их поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии», но добавил, что «иногда требуется шесть или семь лет, чтобы дойти до этого этапа».

Пройдя с клубом от двух подряд восьмых мест в Премьер-лиге до двух сезонов с борьбой за титул и первой победы в плей-офф Лиги чемпионов с 2010 года, можно с уверенностью предположить, что Артета знает, о чем говорит, и понимает, какие шаги команды должны предпринять. в своем развитии, чтобы выйти на новый уровень.

Поэтому тренер должен понимать, насколько важным это лето станет для «Арсенала», которому необходимо продолжить серию впечатляющих трансферных окон.

С тех пор, как Гэри Невилл отчитал «Арсенал» за отсутствие «плана», «стратегии» или «направления» на трансферном рынке, они редко ошибались. Серия подписаний в первую команду, которая началась с Бенджамина Уайта в июле 2021 года и включала Мартина Эдегора, Аарона Рамсдейла, Такехиро Томиясу, Фабио Виейра, Габриэля Жезуса, Александра Зинченко, Леандро Троссарда, Якуба Кивёра, Жоржиньо, Кая Хаверца, Юрриена Тимбера и Деклана Райса была необыкновенно хороша (хотя и не без ошибок) и совершила трансформацию «Арсенала» с точки зрения построения состава.

Поскольку потери также сократились за счет расторжения контрактов с высокооплачиваемыми игроками, не вписавшимися в состав, Артета и Эду продемонстрировали безжалостность, необходимую для прогресса. Но на этом нельзя останавливаться и будет только сложнее, когда все же придется продать важных игроков на этом пути; как только Мо Элнени и Седрик Суареш уйдут летом по истечении срока их контрактов, очевидных целей, с которыми надо расстаться, больше не будет, и для соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги потребуются продажи.

«Арсеналу» нужна «магия», нужен нападающий и еще около пяти игроков, но возможно, сначала должна уйти эта группа футболистов.

Рейсс Нельсон

Первое, что нужно отметить, это то, что у «Арсенала» есть стартовый состав, способный соперничать с любой командой. А второе, что нужно лишь поскрести по поверхности, чтобы обнажилась суть проблемы.

Второй сезон подряд Артета может рассчитывать на одну и ту же основную группу игроков; и третий сезон подряд у «Арсенала» начинается спад в апреле. Пять игроков вышли по 40 раз в стартовом составе «канониров» в этой кампании; Родри — единственный человек, достигший этой отметки в «Манчестер Сити» или в «Ливерпуле».

«Арсенал» пострадал от травм, но не так, как его ближайшие соперники. Восемь основных игроков стартового состава — Салиба, Габриэль, Райс, Уайт, Эдегор, Сака, Хаверц и Райя — обычно стабильно были доступны, пропуская в худшем случае лишь пару игр из-за дисквалификаций или ушибов. За пределами этой группы падение в количестве игрового времени очень резкое.

Рейсс Нельсон globallookpress.com

Артета почти не ротировал состав, но в апреле сказал игрокам, остающимся в запасе, что он не полностью верит в том, что они «готовы играть в любую минуту и в любой момент».

Нельсон был примером, который он привел после потрясающего гола форварда в драматической победе над «Борнмутом» в марте прошлого года. Проведя к этому моменту всего два матча в Премьер-лиге в сезоне 2022/23, по словам Артеты, он «сыграл лишь несколько минут и оказал огромное влияние».

Новый контракт, который ему дали летом, был ошибкой. Акции Нельсона никогда не будут выше, чем были в тот момент, когда интерес к нему был высоким. «Арсенал» считает, что на продаже сейчас они могли бы заработать 30 миллионов фунтов, но то, как они используют 24-летнего футболиста говорит об обратном.

В этом сезоне Артета дал такому, казалось бы, ценному форварду лишь пять стартов, три из которых были в Кубке Англии и Кубке Лиги. Еще один был в матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ, и единственный раз когда Артета внес несколько изменений в свой обычный стартовый состав в Премьер-лиге — дома против истощенной команды «Лутона», не одержавшей ни одной победы в девяти матчах.

Нельсон, возможно, был «готов сыграть в любую минуту в любой момент» во время безвыигрышной серии из трех матчей, которая грозит сорвать сезон «Арсенала», но его даже не было в заявке на проигранный матч с «Астон Виллой» и он наблюдал за обоими матчами четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» со скамейки запасных. Ни игрок, ни клуб не получают даже минимальной выгоды от этих отношений.

Эмиль Смит-Роу

Другим игроком, с которым Артета, казалось, разговаривал напрямую, когда призывал игроков своей команды изменить ситуацию, был Смит-Роу. В победном матче с «Лутоном» на следующий день были два заметных изменения в составе, который, тем не менее, оставался сильным.

Смит-Роу воспользовался этим шансом, вынудив Дайки Хасиока забить автогол и в целом впечатлив — это было его самое продолжительное выступление за «Арсенал» за почти два года.

Артета назвал Смита-Роу одним из самых важных игроков за все время своей работы в северном Лондоне, но проблемы 23-летнего футболиста с травмами совпали с тем, что «Арсенал» развивался, возможно, быстрее, чем ожидалось. Один из лучших игроков команды, надеявшейся на выход в Лигу чемпионов, еще не нашел своего места среди претендентов на титул и участников еврокубкового плей-офф.

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Попрощаться со Смитом-Роу было бы трудным и суровым решением, но это тот вызов, который, по крайней мере, необходимо рассмотреть. У «Арсенала» есть актив, который мог бы вызвать большой интерес и принести приличную сумму, и они почти не используют его в других целях.

Эдди Нкетия

Всех трех молодых английских нападающих, вероятно, спасет от неприятного решения тот факт, что они являются доморощенными игроками. Возможно, на них лежит бремя того, чтобы решить эту проблему, сделав номинальный шаг в сторону менее престижного клуба, чтобы обеспечить более регулярное игровое время.

Сезон Нкетии включал в себя первый хет-трик в Премьер-лиге, дебют в Лиге чемпионов и игру за сборную Англии, но кажется, что, как и в случае с Нельсоном, летом настанет время расстаться.

Эдди Нкетия globallookpress.com

«Ему нужно игровое время, моменты и поддержка полузащиты», — сказал Артета после хет-трика нападающего в ворота «Шеффилд Юнайтед» в октябре. С тех пор Нкетия провел четыре игры в стартовом составе и нанес 22 удара, из которых забил лишь один гол. В поражениях от «Виллы» и «Баварии» игроку, четвертому по количеству голов на 90 минут в «Арсенале» в этом сезоне, в общей сложности было отведено девять минут.

По правде говоря, редко чувствуется, что Нкетия естественным образом вписывается в эту команду, даже когда существует достаточно проблем с доступностью игроков, из-за которых ему приходится выходить в стартовом составе; он нападающий иного типа, по сравнению с тем, которых любит Артета, и это нормально. Если действительно можно получить 40 миллионов фунтов стерлингов от одного из нацелившихся на него клубов, тогда берите эти деньги и бегите в сторону Александера Исака. Правда, желаем удачи в убеждении «Ньюкасла».

Фабиу Виейра

«Моим первым инстинктом было схватить мяч и бит самому, но Фабиу выиграл, и это было к лучшему», — сказал Нкетия о своем решении позволить Виейра реализовать пенальти во время разгрома «Шеффилд Юнайтед». «Все дело в том, чтобы быть командным игроком. Пришло время ему получить шанс, и он его не упустил».

«Челси» никогда так не сможет. Но также Виейра все еще ждет следующего шанса. Хотя дисквалификация и травмы сыграли свою роль, португалец с тех пор отыграл 180 минут в шести матчах — и 90 из них пришлось на поражение от «Вест Хэма» в Кубке лиги.

Он забил гол в том матче, а также в первые недели сезона против «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед». Но Виейра не утешает тот факт, что его самый большой вклад в этом сезоне заключался в предоставлении информации, которая помогла победить его бывший клуб «Порту» в Лиге чемпионов.

Фабиу Виейра globallookpress.com

Как всегда, Артета сказал все правильные вещи о том, что Виейра — это «вариант», который он ценит; проблема в том, что его действия в виде неиспользования игрока говорят намного громче слов. Он является одной из тех немногих недавних трансферных ошибок, и лето дает возможность исправить ее — и не просто подписав на его место Майкла Олисе.

Томас Парти

Будучи одним из игроков «Арсенала», наиболее ответственных за осечку в прошлом сезоне, и учитывая, что на него претендовали «Ювентус» и Саудовская Аравия, лето казалось подходящим временем, чтобы расстаться с Парти и избавиться от очень хорошего, но в конечном итоге ограниченного игрока.

Приход Деклана Райса стал четкой точкой для расставания, однако Артета удвоил ставки, заявив, что ему нужны игроки, которых можно использовать «вместе», но которые также «могут бороться за место» на одной позиции.

Томас Парти globallookpress.com

Райс одержала уверенную победу; даже Жоржиньо и Кай Хаверц держались лучше, чем Парти, чьи проблемы с травмами прервали тот странный период экспериментов на позиции правого защитника в августе. Эти проблемы, кажется, наконец-то остались для полузащитника позади, но для него не осталось ни очевидного места в этой команде, ни, очевидно, никакой веры в то, что его можно выпускать в качестве замены.

Для Артеты, который так много внимания уделял тем, кто всегда доступен, продолжать отстаивать игрока, который ничего не показал в этом сезоне, немного странно. Любых игроков, которым тренер не может доверять, когда приходит апрель, не стоит удерживать.