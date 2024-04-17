Будущее Габриэла Жезуса в «Арсенале» очевидно, но оно ему не понравится

Подписание «Арсеналом» Габриэла Жезуса считалось одной из тех редких сделок, которые выгодны всем заинтересованным сторонам. «Канониры» получили нападающего, в котором они так отчаянно нуждались; Жезус вышел из тени пришедшего в «Сити» Эрлинга Холанна. Бразилец стоил не слишком дорого; тем не менее, «Манчестер Сити» получил от трансфера прибыль.

План тоже был ясен. Жезус настаивал на том, что он центральный нападающий, а не вингер, которым он был в «Манчестер Сити». И какое-то время это, казалось, работало: пять голов в его первых девяти матчах убедили многих сомневающихся, прежде чем он забил четыре гола в пяти матчах, вернувшись после травмы колена в прошлом сезоне. Но печально известное арсенальское проклятие «девятки», похоже, снова нанесло удар.

Менее чем через два года после того, как его провозгласили спасителем, Габриэл Жезус увидел, что его место в составе «Арсенала» занял Кай Хаверц, на фоне слухов о том, что летом к нему присоединится еще более топовый нападающий. Что теперь?

Жезус уже показал болельщикам «Арсенала» свою лучшую роль в этом сезоне

Когда Жезус присоединился к «Арсеналу», различия между ним и Холанном были очевидны. Скандинавский робот — это типичный «поучер», играющий на грани офсайда, обладающий смертоносным движением и инстинктом убийцы при завершении моментов. Жезус не таков — но и это не плохо.

Появление бразильца в «Арсенале» позволило его соотечественнику Габриэлю Мартинелли, а также Букайо Сака и Мартину Эдегору забить по 15 голов за сезон: даже Гранит Джака начал больше помогать в атаке, а «канониры» побили свой рекорд по голам в Премьер-лиге. Это то, что предлагает Жезус своей бескорыстной игрой и работой без мяча. Он никогда не будет хладнокровным завершителем моментов… но он может помочь другим достичь этого.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Даже когда он играл в «Сити», он был лучшим в команде, когда Гвардиола использовал «ложные девятки». Илкай Гюндоган блистал, играя вместе с Жезусом, как позже и Джака. Когда он был связующим звеном между Лероем Зане и Рахимом Стерлингом, фланговые игроки были звездами. В конце концов, очень немногие линии нападения могут быть такими, как Месси-Суарес-Неймар или Мане-Салах-Фирмино: в большинстве команд вам нужен Педро или Бензема, выполняющий беговую работу. Это то, что всегда предлагал Жезус.

И, что, возможно, более важно, он игрок больших матчей. У «Арсенала» таких мало. Когда другие дрогнули и застыли в огнях стадиона «Эмирейтс» против мюнхенской «Баварии», Жезус взял инициативу на себя, чтобы помочь сравнять счет. Он также стабильно выступал на самых больших стадионах за «Сити»: есть причина, по которой Артета назначил его вице-капитаном, когда он присоединился к команде.

Микелю Артете очевидна идеальная роль Жезуса, но тому она не понравится

Жезус присоединился к «Арсеналу», чтобы наконец осуществить то, что, по его мнению, было его предназначением: стать элитным центрфорвардом. Поскольку «канониры» ищут еще одного нападающего, возможно, они не согласны с тем, что бразилец когда-нибудь станет тем, кого они ищут.

Но такая универсальность и умение делать других игроков лучше никогда не остаются незамеченными. Жезус является дублером Букайо Сака на позиции правого вингера, что было доказано в матче с «Сити» в этом сезоне. Он является важным игроком в играх Лиги чемпионов. Он партнер Кая Хаверца по разрушению глубоких оборонительных блоков. Он может играть слева, если ему нужно зарабатывать фолы и поддерживать кого-то в центре. Он все еще может быть центральным нападающим.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Это может показаться некоторым понижением в статусе, по сравнению с тем на что он подписывался, но Жезус гораздо важнее, чем просто игрок, умеющий делать эти вещи: то, что бразилец может делать все это на высоком уровне и в самых крупных играх, абсолютно бесценно. Он как будто несколько игроков в одном, а это очень важно при ограниченном составе команды. Под руководством Арсена Венгера «Арсенал» поручал Сильвену Вильтору затыкать дыры в линии атаки и выполнять все эти задачи. У Юргена Клоппа для аналогичных задач был Диогу Жота, а у Пепа Гвардиолы до прошлого лета на эту должность был....Жезус.

Есть много игроков, которым Артета, похоже, не доверяет в важные моменты, но Жезус не из их числа. Возможно, он никогда не выйдет на поле в 50 матчах за сезон в качестве игрока стартового состава, но его ценность гораздо более важна для команды. «Канонирам» остается только надеяться, что бразилец будет готов к еще более самоотверженному сезону.