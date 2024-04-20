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    Момент истины. У «Арсенала» и «Ливерпуля» остался последний шанс навязать борьбу «Ман Сити»

    «Реал» показал, что «Сити» можно победить, но «Арсеналу» и «Ливерпулю» придется поднажать, чтобы это произошло в АПЛ

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    Юрген Клопп
    У «Арсенала» и «Ливерпуля» полно своих проблем, поскольку они пытаются реанимировать свои надежды на титул в Премьер-лиге. Но физическая измотанность, ментальная усталость и подорванный моральный дух, которые должны преодолеть тренеры Микель Артета и Юрген Клопп, внезапно внезапно стали проблемой также и для «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой, пишет ESPN.
    Если и есть вероятность, что трофей Премьер-лиги завершит сезон, украшенный красными лентами, а не синими, то эти выходные станут последним шансом как для «Арсенала», так и для «Ливерпуля» атаковать «Сити» и извлечь выгоду из момента слабости «горожан». К тому времени, когда «Сити» вернется в Премьер-лигу, на матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» в следующий четверг, «Арсенал» и «Ливерпуль» могут опережать команду Гвардиолы на четыре очка. Если так и будет, не стоит недооценивать масштаб задачи, которая будет стоять перед действующими чемпионами.

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    • Вид Эрлинга Холанна и Кевина Де Брейне, хромающих после поражения «Сити» от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду, в сочетании с выражением усталости и провала на лицах Гвардиолы и его игроков, поставили под сомнение способность «Сити» быстро вернуться в норму и выиграть четвертый титул подряд. Кто знает, насколько значимым ударом станет для «Сити» поражение в серии пенальти, когда их надежды на требл погасли? Но, проведя 27 игр, ни разу не уйдя с поля с поражением (да, технически они сыграли вничью более 120 минут с «Мадридом», но попробуйте сказать Гвардиоле и его игрокам, что они не проиграли матч), «Сити» теперь потерял атмосферу непобедимости, которая разрасталась вокруг них после поражения со счетом 1:0 от «Астон Виллы» еще в декабре.

    В некоторых титульных гонках участвуют команды, которые действительно прибавляют по мере приближения к финишу. Они справляются с травмами, усталостью и «играми разума» соперников так, как будто их не существует. Сказочный триумф «Лестера» в 2016 году и хет-трик «Сити», завоевавшего титулы в последние три года, являются примерами того, как команды игнорируют все отвлекающие факторы, чтобы завоевать чемпионство. Но иногда команды на вершине шатаются, и их физические и моральные силы подвергаются максимальному испытанию. В 2012 году, когда Серхио Агуэро на 93-й минуте забил победный гол «Куинз Парк Рейнджерс» и закрепил титул «Сити» в заключительном матче сезона, и они, и их ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед» и создавали и теряли значительное преимущество в таблице — «Юнайтед» вел в восемь очков за шесть туров до конца — во время финишной прямой.

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    Чемпионская гонка в этом сезоне будет зависеть от того, что произойдет в эти выходные. Полуфинал Кубка Англии «Сити» против «Челси» в субботу дает соперникам «горожан» по борьбе за титул шанс сместить команду Гвардиолы с первого места: «Арсенал» играет на выезде с «Вулверхэмптоном» в субботу вечером, а «Ливерпуль» отправится в гости к «Фулхэму» в воскресенье. Но хотя уверенность «Сити» будет подорвана поражением от «Реала», «Арсеналу» и «Ливерпулю» также придется встряхнуться после неудач.

    «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном», проиграв две последние встречи всухую: «Астон Вилле» в АПЛ и мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, в то время как лишь одно очко в последних двух играх «Ливерпуля» в Премьер-лиге повредила их собственному походу за титулом. Домашнее поражение от «Аталанты» в Лиге Европы со счетом 0:3 между потерянными очками в матчах против «МЮ» и «Кристал Пэлас» также подорвало веру в команду на «Энфилде». Но хотя обе команды теперь отстают на два очка от «Сити», занимающего первое место в Премьер-лиге, ситуация может быстро измениться, и «Арсеналу» и «Ливерпулю» просто необходимо победить в эти выходные, чтобы сохранить свои надежды.

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    «Арсеналу» необходимо изменить свою недавнюю тенденцию к осечкам в последние недели сезона, если они хотят выиграть титул. В прошлом сезоне «канониры» выиграли всего четыре из последних 10 матчей чемпионата, а в сезоне 2021/22 они выиграли пять и проиграли пять из последних 10 игр. На этот раз им действительно нужно выиграть все шесть оставшихся игр, но если они смогут набрать три очка на «Молинью», а затем во вторник обыграть «Челси» на «Эмирейтс», то преимущество в четыре очка (и значительно более здоровая разница мячей в сравнении с «Сити») вернет команду Артеты в борьбу за титул.

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    • «Ливерпуль» имеет опыт мощных выступлений на финише сезона в лиге, поэтому их недавние потери очков не характерны для команды Клоппа. В прошлом сезоне семи побед и трех ничьих в последних 10 играх было почти достаточно, чтобы войти в четверку лучших, в то время как восемь побед и две ничьи во время финиша сезона 2021/22 оставили их всего на одно очко позади будущих чемпионов «Сити».

    Далее нас ждет воскресная поездка в гости к «Фулхэму», которая после вылета из Лиги Европы в четверг, несмотря на победу в ответном матче над «Аталантой» со счетом 1:0 в Италии, имеет решающее значение для чемпионских амбиций «Ливерпуля». Хотя «Ливерпуль» не проигрывал на «Крэйвен Коттедж» с декабря 2011 года, они сыграли вничью во время последних двух своих визитов на этот стадион в рамках АПЛ — результат, который они не могут себе позволить в эти выходные. Но победа над «Фулхэмом» в сочетании с еще одной победой в мерсисайдском дерби над «Эвертоном» в среду позволит им на четыре очка опередить «Сити», который сыграет на два матча меньше, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» к тому времени, когда «горожане» снова вернутся к матчам АПЛ встречей с «Брайтоном».

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    Конечно, вокруг ситуации «Арсенала» и «Ливерпуля» много всяких «если», но одно совершенно ясно: им обоим необходимо победить в эти выходные, чтобы сохранить хоть какую-то реальную надежду на завоевание титула. Тем не менее, если одна или обе из команд смогут выполнить свою работу в эти выходные и подкрепить ее еще одной победой в середине недели, дефицит в четыре очка даже с двумя играми в запасе станет проблемой для «Сити». История предполагает, что Гвардиола и его игроки справятся с этой задачей, но борьба за титул еще не окончена.

    «Реал Мадрид» показал, что «Сити» можно победить, поэтому «Арсеналу» и «Ливерпулю» придется поднажать, чтобы это произошло в Премьер-лиге.

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