ЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина

16 и 17 апреля в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/4 финала, по итогам которой определились все участники полуфиналов.

«Боруссия» Д — «Атлетико» 4:2 (общ. 5:4)

Дортмундцы неважно выглядели на «Ванда Метрополитано», но поздний гол Себастьена Алле подарил им шанс перевернуть противостояние в ответной встрече, которым они сполна воспользовались при поддержке 81 тысячи болельщиков на «Сигнал Идуна Парк».

Уже на первых минутах команды обменялись острыми выпадами, но следующие полчаса игра продолжалась почти без моментов, несмотря на небольшое преимущество «Боруссии». Игру раскрыл гол Юлиана Брандта, который после великолепного паса Матса Хуммельса проскочил мимо Акселя Витселя и нанес коварный удар с острого угла.

Спустя пять минут Ян Маатсен, после элегантной передачи Марселя Забитцера, ворвался в штрафную «Атлетико» и поразил ворота, выведя дортмундцев вперед в счете по итогам двух матчей. Диего Симеоне сделал сразу три замены в перерыве, что сразу принесло плоды — уже на 40-й минуте Марио Эрмосо, замкнувший мощным ударом головой подачу Гризманна с углового, вынудил Хуммельса срезать мяч в свои ворота.

Поймавшие кураж «матрасники» продолжали атаковать, в середине второго тайма сравняв счет в матче (и поведя в противостоянии) — вышедший на замену Анхель Корреа со второй попытки успешно сыграл на добивании после сейва Грегора Кобеля и удара Родриго Рикельме. Тем не менее «Дортмунд» при поддержке трибун выдал ударную концовку — голы Никласа Фюллькруга и Забитцера принесли хозяевам долгожданный выход в полуфинал.

Герой матча: Марсель Забитцер стал настоящей звездой в составе «Боруссии» в этом матче. Уже на 3-й минуте австриец оказался в выигрышной позиции во вратарской, но замешкался и его удар заблокировал Сесар Аспиликуэта. Но Забитцер сполна реабилитировался, когда ассистировал сначала Маатсену, а затем и Фюллькругу, сравнявшему счет в противостоянии. И наконец австриец сам успешно сыграл на добивании, после того, как попытка Фюллькруга была заблокирована Хосе Марией Хименесом.

Неудачники матча: Защита «Атлетико» полностью развалилась в последние 20 минут игры, они были застигнуты врасплох во время последних двух голов «Борусии», когда Фюллькруг и Забитцер решили судьбу матча. Для команды, которая на протяжении многих лет славилась своей надежностью, это было непозволительно неудачное выступление.

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен» 1:4 (общ. 4:6)

Парижане уступали в счете после первой встречи, а потому в Каталонии сразу пошли вперед, за что и поплатились уже на 12-й минуте. Герой матча на «Парк де Пренс» Рафинья с нескольких метров замкнул прострел Ламина Ямаля, который разобрался в штрафной с Нуну Мендешем. Более того, Роберт Левандовский мог похоронить все надежды парижан уже к 20-й минуте, но из убойной позиции отправил мяч над перекладиной.

Все радикально изменилось на исходе получаса, когда Рональд Араухо сбил прорывавшегося к воротам Брадли Баркола. Ситуация была довольно неоднозначной и француз падал у штрафной более чем охотно, но арбитр показал игроку «Барселоны» прямую красную карточку за фол последней надежды. Получив численное преимущество, ПСЖ усилил давление и вскоре все тот же Баркола выдал идеальный прострел на Усмана Дембеле, сравнявшего счет.

Второй тайм прошел при подавляющем преимуществе парижан — через 10 минут после перерыва Витинья выдающимся дальним ударом низом вывел гостей вперед, сравняв общий счет, а на исходе часа игры Жоау Канселу сбил Дембеле в штрафной «Барсы», и Килиан Мбаппе уверенно реализовал пенальти. В концовке каталонцы, которым некуда было отступать, пошли вперед полностью раскрывшись, за что были наказаны, когда, после затяжной атаки с несколькими сейвами Марк-Андре тер Стегена подряд, Мбаппе оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

Герой матча: После бледного выступления на «Парк Де Пренс», Киллиан Мбаппе проявил себя в ответном матче. Хотя в Каталонии он снова долгое время молчал, поскольку его блокировали Кунде и Пау Кубарси, француз проверил тер Стегена опасным ударом как раз перед удалением Араухо, затем реализовал пенальти, выведший его команду вперед. А когда «Барса» выглядела способной вернуться в игру, игрок сборной Франции проявил хладнокровие, нанеся два удара в смертоносной контратаке, чтобы в итоге переиграть Марка-Андре тер Стегена и завершить это противостояние.

Неудачник матча: Рональд Араухо был одним из лучших защитников Европы в прошлом сезоне, однако в этой кампании уругвайца преследовали травмы и плохие выступления. Во вторник он совершил свою самую громкую и дорогостоящую ошибку, сбив выходящего на ворота Баркола. Это оказалось поворотным моментом всего матча: «Барсе» пришлось сидеть в обороне, защищая свое преимущество, в то время как ПСЖ получил возможность показывать тот разрушительный футбол, на который французы способны. После вылета из ЛЧ и учитывая недосягаемость чемпионства, неудачное решение Араухо привело к тому, что «Барсе» грозит кампания без трофеев.

«Манчестер Сити» — «Реал» 1:1 (общ. 4:4, пен. 3:4)

К матчу на «Этихаде» в состав манчестерского клуба вернулись три ключевых игрока — вратарь Эдерсон, защитник Кайл Уокер и плеймейкер Кевина де Брейне. Но даже присутствие капитана «Сити» не смогло остановить одного из героев первого матча Родриго, который открыл счет на 12-й минуте, со второй попытки добив мяч в сетку после прострела Винисиуса Жуниора.

«Сити» мог довольно быстро отыграться, но Эрлинг Холанн, ударом головой перекинув Андрея Лунина, попал в перекладину. Спустя десять минут украинский вратарь не дал хозяевам отличиться после мощного удара де Брейне из-за пределов штрафной. «Сити» по традиции много держал мяч, заставляя «Реал» глубоко обороняться и, до поры до времени, такая тактика приносила мадридцам успех.

Тем не менее, Лунин оказался бессилен, когда на 76-й минуте до этого безупречно действовавший Антонио Рюдигер неудачно прервал прострел Жереми Докю в штрафной и де Брейне с близкого расстояния вколотил мяч под перекладину. Спустя пять минут бельгиец упустил возможность вывести хозяев вперед, но пробив с 12 метров выше ворот. В экстра-таймах «Сити» владел огромным преимуществом, однако реализовать его не сумел, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Реала», которые и отправились в полуфинал.

Герой матча: Андрей Лунин не был вратарем первого выбора для «Реала» на протяжении большей части сезона, но этим матчем украинец, возможно, вписал себя в клубную историю. Голкипер блистал на протяжении всего ответного матча в Манчестере, смело реагируя на на шквал навесов в свою вратарскую и сделав в общей сложности восемь сейвов, чтобы сохранить равный счет в противостоянии с действующими победителями ЛЧ. Но по настоящему он проявил себя во время серии пенальти, поймав странный удар Бернарду Силвы, а затем нырнув низом вправо, чтобы отразить удар Матео Ковачича. «Реал» идет дальше благодаря Лунину.

Неудачник матча: В послематчевой серии пенальти сразу несколько игроков не реализовали свои удары, и хотя Ковачич с Лукой Модричем пробили тоже не лучшим образом, но удар Бернарду Силвы был провальным даже на их фоне Это была даже не «Паненка», а скорее необдуманная и слабая попытка, рассчитанная только на то, что голкипер прыгнет первым. Возможно, португальца выбили из седла болельщики за воротами, которые слишком долго держали мяч, прежде чем вернуть его, что увеличило время ожидания и заставило игрока слишком много думать на тем, как пробить.

«Бавария» — «Арсенал» 1:0 (общ. 3:2)

После яркого и результативного матча в Лондоне, ответная встреча в Мюнхене была довольно скучной, по крайней мере в первом тайме, который выдался равным и осторожным. «Арсенал» больше владел мячом и пытался позиционно атаковать, а «Бавария» вырывалась в контратаки, но моментов почти не было. Лишь на исходе получаса Габриэл Мартинелли получил шанс на удар, но пробил прямо в Нойера.

А вот после перерыва хозяева резко переключили передачу. Уже на второй минуте второго тайма Леон Горецка ударом головой попал в перекладину, а Рафаэл Геррейру, игравший на добивании, сотряс штангу ворот «канониров». Давление хозяев принесло свои плоды в середине второго тайма — Йозуа Киммих воспользовался тем, что защитники гостей сконцентрировались на Гарри Кенйе, и ударом головой замкнул подачу Геррейру без шансов для Давида Райя

Спустя всего пару минут Лерой Сане мог удвоить преимущество мюнхенцев, но из убойной позиции отправил мяч над перекладиной. В концовке матча «Арсенал» бросил все силы в атаку, но так и не сумел распечатать ворота команды Томаса Тухеля.

Герой матча: Йозуа Киммих в очередной раз доказал, что Томас Тухель прав, используя его на позиции правого защитника. Он был лучшим игроком на поле от начала до конца, доставляя гостям постоянные проблемы своими навесами и регулярными вылазками по флангу. Как и на «Эмирейтс», Киммих снова легко справился с угрозой, исходящей от Мартинелли — но Мартинелли не смог справиться с Киммихом. В конце концов, исход матча (и всего противостояния) решило то, что немец нанес точный удар головой после того, как Мартинелли не успел за ним.

Неудачники матча: Молодые атакующие игроки «Арсенала» полностью провалили эту встречу, при том что англичане много владели мячом в первом тайме. Свой единственный момент Мартинелли загубил, пробив точно в голкипера. Слухи о возрождении Кая Хаверца оказались сильно преувеличенными, а Букайо Сака не сделал абсолютно ничего, чтобы заставить замолчать тех, кто считает, что ему рано считаться игроком мирового класса.

Что дальше?

Первые полуфинальные матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные встречи назначены на 7-8 мая. «Боруссия» встретится с «Пари Сен-Жермен», а «Реал» с «Баварией».

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.