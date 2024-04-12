ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави

9 и 10 апреля в Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/4 финала. Почти все матчи получились очень результативными и зрелищными и во всех дуэтах интрига сохраняется — ответные матчи обещают быть захватывающими.

«Реал» — «Манчестер Сити» 3:3

Очередная встреча этих двух команд обещала быть центральным матчем четвертьфинальных противостояний и соперники не подкачали, сделав 200-й матч Карло Анчелотти в Лиге чемпионов в качестве тренера незабываемым. Уже на первых минутах юбилейного матча стало ясно, что мадридцы настолько заряжены на борьбу, что это даже шло им во вред. Орельен Чуамени на первой же минуте сбил Грилиша у своей штрафной, получив карточки и опасный стандарт, с которого «Сити» и открыл счет. Бернарду Силву коварным обводящим ударом отправил мяч мимо стенки в ближний угол мимо сплоховавшего Андрея Лунина.

Впрочем хозяева быстро пришли в себя и забрали инициативу, не только отыгравшись, но и поведя в счете, в чем им помогли коварные рикошеты. На 12-й минуте мяч после удара Камавинги зацепил ногу Рубена Диаша и влетел в сетку ворот гостей мимо ошарашенного Ортеги, а две минуты спустя Родриго устроил забег по левому флангу и катнул мяч между ног Мануэля Аканджи, задев за которые снаряд прошел мимо вратаря «Сити».

Подсевший в первом тайме манчестерский клуб заметно ожил после перерыва, а не слишком заметный в первом тайме Фил Фоден взял инициативу на себя и в середине второго игрового отрезка сравнял счет. Если «Реал» забивал благодаря рикошетам, «Ман Сити» положился на дальние удары -сначала Фоден с радиуса штрафной закрутил мяч в левую девятку, а пять минут спустя Йошко Гвардиол, сместившись слева, отправил мяч в дальний верхний угол, выведя англичан вперед.

Впрочем, «Реал» показал, что во-первых не зря стал королем лигочемпионских камбэков в последние годы, а во-вторых — и в его составе есть кому забивать красивыми дальними ударами. На 79-й минуте Феде Вальверде нанес классный удар с лета после кросса Винисиуса Жуниора, сравняв счет. Судьба этого сумасшедшего противостояния решится на «Этихаде», где испанским гостям придется непросто.

Герой матча: Уругвайская звезда мадридцев Федерико Вальверде сыграл решающую роль в том, чтобы «Реал» избежал поражения в испанской столице. Он не только сравнял счет в концовке, когда его команда упустила преимущество, но и был большой угрозой на протяжении всего матча. Феде нанес три удара по воротам гостей и сделал два успешных подката, в то время как команда Карло Анчелотти упорно боролась с гостями.

Неудачник матча: Это было второе появление Холанна на «Бернабеу» в составе «Сити» и если он хотел произвести впечатление на местных болельщиков возможным трансфером в Мадрид, то ему это не удалось. Норвежец, как и ожидалось, мало видел мяч, и его плотно опекал Рюдигер, который оказался намного сильнее и умнее. А в тех редких случаях, когда Эрлинг опускался глубоко, чтобы попытаться помочь игре «Сити», его также душили Тони Кроос или Эдуардо Камавинга. Холанн не смог забить в трех матчах против «Реала» и в целом имеет тревожащую статистику в «больших» матчах, за парой заметных исключений.

«Арсенал» — «Бавария» 2:2

В Лондоне «канониры» также с первых минут постарались показать сопернику свой боевой настрой и желание поквитаться за унижения в последних очных встречах. Уже на 7-й минуте Габриэл Мартинелли от линии штрафной гостей плотно пробил рядом со штангой, а еще пять минут спустя Букайо Сака открыл счет красивым обводящим ударом в угол ворот. Более того, Бен Уайт мог почти сразу удвоить преимущество, но помешал Мануэль Нойер.

Правило «не забиваешь ты — забьют тебе» сработало уже через две минуты, когда Леон Горецка здорово вырвался на простор и отпасовал на Сержа Гнабри, в подкате пробившего между ног Давида Райи. Сравняв счет, мюнхенцы успокоились и слегка выровняли игру, на исходе получаса которой Лерой Зане устроил слаломный проход в штрафную «Арсенала» и упал, споткнувшись о выставленную ногу Салиба. Гарри Кейн с «точки» был безжалостен, забив своему самому принципиальному сопернику по АПЛ.

В перерыве подопечные Микеля Артеты явно смогли разобрать и исправить проблемы в защите и во втором тайме английская команда действовала сдержаннее, но терпеливо вела свою игру. «Бавария» до поры до времени успешно сдерживала «канониров», но вышедший на замену Леандро Троссард продемонстрировал свое голевое чутье на 76-й минуте, забив четким ударом низом после паса Габриэла Жезуса. Подопечные Тухеля едва не вырвали победу в компенсированное время, но удар Комана из штрафной в касание попал в штангу.

Герой матча: Гарри Кейн остается ярким лучом света в темном царстве «Баварии». И дело не только в забитом пенальти, хотя то, что он не дрогнул под градом насмешек враждебных трибун «Эмирейтс» и хладнокровно обманул Райю, забив свой седьмой гол в этом сезоне ЛЧ (больше нет ни у кого) уже заслуживает похвалы. Но он еще и очень полезно действовал весь матч, удерживая мяч под яростным прессингом Габриэла Магальяйнса и раздавая отличные пасы.

Неудачники матча: Это звание разделят центральные защитники «Арсенала». Бардак, который привел к раннему голу Сержа Гнабри, начался после нервного паса Габриэла Магальяйнса в центр поля, и бразилец не успел вовремя исправить свою ошибку. Он также не лучшим образом действовал в инциденте с пенальти Лероя Зане, хотя, по крайней мере, он не был тем человеком, который его сбил. Эта сомнительная честь принадлежала Салиба, но у того есть небольшое оправдание — он пропустил концовку прошлого сезона и не привык к играм с таким статусом и прилагающимся к ним огромным давлением. У Габриэла такого оправдания нет.

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона» 2:3

По сравнению матчами предыдущего дня, на «Парк де Пренс» голов пришлось ждать дольше, хотя недостатка в моментах не было — уже на 6-й минуте Рафинья после выноса тер Штегена от своих ворот неожиданно вывалился один на один с Джанлуиджи Доннаруммой, но итальянский вратарь не сплоховал. Хозяева ответили ударами Ли Кан Ина и Марко Асенсио, которые создали трудности для Марк-Андре тер Стегена.

Но вскоре «Барселона» перехватила инициативу и начала давить на ворота гостей. Сначала Нуну Мендеш подстраховал допустившего ошибку Доннаруму и выбил мяч с «ленточки» после удара Роберта Левандовского головой, а затем сам вратарь парировал дальнюю попытку Рафиньи. Но к 37-й минуте давление каталонцев наконец принесло свои плоды — вратарь «ПСЖ» не смог перехватить прострел Ямина Ламаля, фактически скинув мяч на ногу Рафинье, который поразил дальний угол четким ударом с правой.

В перерыве у Луиса Энрике явно состоялся серьезный разговор с игроками, потому что на второй тайм парижане вышли готовыми рвать и метать. Чем они и занялись с первых минут — сначала Усман Дембеле в штрафной «Барсы» обыграл на замахе соперника и мощнейшим ударом пробил под перекладину, сравняв счет, а через три минуты Фабиан Руис великолепной проникающей передачей нашел Витинью, который отправил мяч мимо тер Стегена и вывел хозяев вперед. Окончательно нокаутировать каталонцев мог Брадли Баркола, но тер Стеген кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

Исход матча решили удачные замены Хави. Сначала тренер «Барсы» на исходе часа игры бросил в бой Педри, который едва ли не первым касанием сделал заброс на Рафинью, сравнявшего счет. А спустя 15 минут наставник сине-гранатовых выпустил Андреаса Кристенсена, который тут же забил головой после углового, сделав себе подарок на день рождения. И пенять парижанам оставалось лишь на себя — за пару минут до гола датчанина Усман Дембеле из пределов штрафной «Барсы» пробил в штангу.

Герой матча: Рафинья в матче с ПСЖ решил следовать мотто Александра Кержакова «бил, бью и буду бить» и это принесло результат. Бразилец без тени сомнений раз за разом лупил по воротам Доннарумы, иногда вызывая откровенное недовольство Роберта Левандовского, ожидавшего пасов. И количество перешло в качество — он забил два гола, причем второй — выдающийся с технической точки зрения, в касание. На счету бразильца четыре гола и три результативные передачи в последних семи играх. Рафинья был полезен не только забитыми мячами — команде помогали и его рыки, редкие, но полезные блоки и подкаты.

Неудачник матча: Кошмар для Доннарумы, иначе и не скажешь. Вратарь сборной Италии за свой первый сезон под руководством Луиса Энрике заметно прибавил и как распасовщик и в руководстве обороной, но он далеко не безошибочен. И в матче с «Барсой» эта сторона его игры проявилась в полной мере. Джиджи неправильно оценил навес перед первым голом «Барсы»; его плохой вынос привел ко второму голу и он просто застыл на месте, когда Кристенсен кивком головы из вратарской забил победный мяч. Доннарума все же сделал один или два хороших сейва, тем не менее, эта игра запомнится его ошибками.

«Атлетико» — «Боруссия» 2:1

«Атлетико», принимавший дортмундцев на «Ванда Метрополитано», изначально выглядел фаворитом встречи, и «матрасники» с первых минут начали подтверждать этот статус. Сработал высокий прессинг мадридского клуба: после рискованного паса от голкипера Ян Маатсен потерял мяч на краю штрафной, а Родриго де Пауль выскочил прямо перед воротами и спокойно пробил мимо Грегора Кобеля.

Оборона «Боруссии» продолжала паниковать, а команда Диего Симеоне продолжала доминировать и вскоре Кобелю пришлось после розыгрыша углового не без труда парировать акробатический удар пяткой бывшего игрока дортмундцев Акселя Витселя. А на исходе получаса хозяева удвоили преимущество: Антуан Гризманн изящной подсечкой вывел на прекрасную позицию Самуэля Лино, который принял мяч и пробил мимо вратаря.

Во втором тайме «матрасники» ожидаемо сбавили обороты, отдав инициативу гостям. «Боруссия» пошла вперед, но подопечные Симеоне умело оборонялись. Тем не менее, на 81-й минуте вышедший на замену Себастьен Алле здорово сориентировался в штрафной «Атлетико» и с разворота пробил в ближний угол, сократив отставание гостей. Уже в компенсированное время гости были близки к тому, чтобы сравнять счет. Сначала Джейми Бино-Гиттенс крученым ударом попал в перекладину, а затем Юлиан Брандт головой отправил мяч в крестовину.

Герой матча: Антуан Гризманн не забил сам, но полностью заслужил звание героя этого матча. Француз, проводящий отличный сезон, диктовал темп игры «Атлетико» с мячом, ассистировал Лино, а также отлично справлялся, когда нужно было защищаться.

Неудачник матча: Защита «Боруссии» выступила на «Метрополитано» в первом тайме ниже всякой критики. В эпизоде со вторым голом в роли клоунов выступили центральные защитники Нико Шлоттербек и Матс Хуммельс, но ошибка под прессингом левого защитника Ян Маатсена, подарившего мяч Де Паулю, все же была более значительной. Уже на 4-й минуте дортмундцы оказались в роли отыгрывающихся и дальше все пошло под откос.

Что дальше?

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 16 и 17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.