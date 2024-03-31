Молодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи

Игроки «Барселоны» продолжают молодеть. Каталонцы стали первой командой, которая когда-либо выпускала в матче плей-офф Лиги чемпионов нескольких игроков в возрасте до 18 лет, когда в этом месяце обыграла «Наполи» и впервые с 2020 года добилась возвращения в четвертьфинал.

17-летний центральный защитник Пау Кубарси был назван самым ценным игроком встречи, закончившейся победой со счетом 3:1. Ламин Ямаль, которому еще было всего 16 лет, блестяще играл на правом фланге атаки.

Кубарси и Ямаль — двое из пяти выпускников академии, которым тренер «Барсы» Хави Эрнандес в этом сезоне доверил место в первой команде. В матче также приняли участие нападающий Марк Гиу, который забил гол на 23-й секунде своего дебютного матча против «Атлетика», защитник Эктор Форт и полузащитник Фермин Лопес. Кубарси, Ямаль, Гиу и Форт — четыре самых молодых игрока, выступавших в Ла Лиге в этом году за любую команду.

Это представляет собой заметное изменение в карусели талантов, появляющихся в каталонском клубе. В течение десятилетия почти никто из молодых игроков не перешел из молодежных команд «Барсы» во взрослую команду. Различные источники в клубе объясняют это рядом причин. Наиболее очевидным является то, что при доморощенном ядре команды, действующем на поле — Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави, Лионель Месси и т. д. — просто не было таких возможностей для полечения игрового времени, какие появились в последние годы.

В поисках игрового времени — а в других случаях и более крупных финансовых предложений — некоторые игроки бежали из «Барсы». Другие были вынуждены уйти, как например игрок сборной Японии Таке Кубо, ушедший из-за запрета ФИФА, наложенного в 2014 году, когда «Барселона» нарушила правила по привлечению иностранных молодых игроков. Этот запрет также отбросил академию назад, как объяснил ее бывший директор Хави Вилахоана, из-за сопутствующего эффекта на внутреннюю конкуренцию внутри молодежных команд.

Широко освещенное в прессе бедственное финансовое положение «Барсы» (они по-прежнему нарушают годовой лимит расходов, установленный Ла Лигой) также вынудило их работать с компактным составом и уделять приоритетное внимание привлечению собственных игроков.

Другие факторы более косвенны. Не каждая возрастная группа или поколение так хороши, как предыдущее. Класс 1987 года — Месси, Пике и Сеск Фабрегас — появился в идеальное время, чтобы усилить Пуйоля, Хави и Иньесту, а вскоре после этого прибыли Бускетс и Педро Родригес.

Два года назад Ансу Фати, Гави и Нико Гонсалес, а также Педри, Рональд Араухо и Абде Эззальзули, присоединившиеся позже, давали надежду в то время, когда она казалась полностью потерянной после ухода Месси. За ними последовал левый защитник Алехандро Бальде.

Гави, Педри, Араухо и Бальде остаются ключевыми компонентами команды Хави, но к ним присоединился еще более молодой состав талантов во главе с двумя звездами класса 2007 года, который в клубе сравнивают с клубом 1987 года, случившимся 20 лет спустя. Нетрудно определить, кто из новичков в команде сыграет роли Пике и Месси, даже если Хави, который планирует уйти в отставку летом, отчаянно пытается избежать сравнений.

Издание ESPN поговорило с тренерами и персоналом клуба, чтобы рассказать о молодых игроках, которые внесли свой вклад в сезон «Барсы», продолжая биться за успех в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Вундеркинд: Ламин Ямаль

Нападающий, 16 лет, дебютировал 29 апреля 2023 г.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль был первым из нового поколения юных игроков, который ярко засиял. Он присоединился к клубу в возрасте семи лет и дебютировал в прошлом сезоне, когда ему было еще 15 лет. С тех пор он побил почти все рекорды по скороспелости: самый молодой игрок, дебютировавший за сборную Испании, самый молодой игрок, забивший за свой клуб и свою страну, самый молодой игрок-мужчина, когда-либо выходивший в стартовом составе в матче Лиги чемпионов... список можно продолжать.

Это рекорды, которые до недавнего времени удерживались годами, но теперь почти ежегодно рушатся из-за игроков «Барсы». Многие рекорды Ямаля раньше принадлежали Гави и Ансу. Вполне вероятно, что вскоре в его руки попадет и трофей Golden Boy, вручаемый лучшему молодому игроку Европы до 21 года. Педри и Гави стали недавними победителями, а Ансу занял второе место после Эрлинга Холанна в 2020 году.

У прессы есть отчаянное желание сравнивать его с Месси. Хави пытался отмахнуться от этого, но даже он признает, что есть «проблески», напоминающие восьмикратного обладателя «Золотого мяча». «Он играет на правом фланге, но левоногий, и то, как он смещается в центр...», — сказал Хави, прежде чем отрезать, «но мы говорим о лучшем футболисте всех времен, поэтому лучше их не сравнивать».

Ажиотаж существует. Двузначное число голов в впечатляющей дебютной кампании только усилило ожидания. Однако возникает соблазн спросить, имеет ли место увлечение очередной новинкой. В конце концов, прошло всего несколько лет с тех пор, как то же самое говорили об Ансу Фати, который сейчас находится в аренде в клубе Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Игроком академии, который меня больше всего удивил, был Ансу, но то, как Ямаль ворвался на сцену, — это совсем другая история», — сказал Альберт Пуч, который тренировал Ямаля в «Ла Масии».

«Он самый большой талант, который я видел в "Ла Масии" за долгое время», — добавил другой бывший директор академии Йорди Роура.

Бывший спортивный директор «Барсы» Рамон Плейнс подчеркивает «футбольный интеллект» Ямаля, а Хави часто стремится подчеркнуть его «принятие решений в ходе игры и его зрелость», даже если больше всего болельщиков волнует его скорость, техничность и умение играть один на один.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль родился в Каталонии в семье марокканца и матери из Экваториальной Гвинеи. Он поддерживает особую связь с районом Рокафонда в Матаро, городке к северу по побережью от Барселоны, где он вырос. Когда игрок сборной Испании забивает, он празднует это, показывая руками цифру 304. Это последние три цифры почтового индекса Рокафонды, и, если его восхождение продолжится, возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем о них узнают во всем мире.

Дарование: Пау Кубарси

Защитник, 17 лет, дебютировал 18 января 2024 г.

Пау Кубарси globallookpress.com

Роура рассказывает историю турнира, который прошел в Нью-Йорке летом 2019 года. Команда «Барсы» U11 вышла в финал, где обыграла своих сверстников из «Реала» со счетом 6:1. Роура говорит, что это был момент, когда пришло осознание того, что класс 2007 года, в котором также были полузащитник Марк Бернал и сын Патрика Клюйверта, Шейн, может быть особенным. Ямаль и Кубарси особенно выделялись.

Восхождение Ямаля в основной состав, возможно, произошло раньше, чем ожидалось, но в какой-то момент оно всегда воспринималось как данность. Мало кто предполагал, что Кубарси также будет играть столь заметную роль в свои 17 лет. Не потому, что он недостаточно хорош, а потому, что центральным защитникам часто приходится ждать, пока они подрастут, чтобы получить свой шанс.

Путь Кубарси в команду также, по-видимому, был заблокирован из-за большого количества защитников в клубе — Араухо, Жюля Кунде, Иньиго Мартинеса и Андреаса Кристенсена — но его шанс представился в январе. То, что последовало за этим, было чем-то невероятным.

После своего дебюта в Кубке Испании Кубарси неожиданно вышел в стартовом составе в матче лиги против «Бетиса» в январе. Теперь его отсутствие в стартовом составе будет сюрпризом, и Хави выпустил подростка с первых минут в матчах против «Наполи» и «Атлетико Мадрид» перед международным перерывом, которые, возможно, были двумя крупнейшими играми «Барсы» в сезоне.

Кубарси, родом из маленькой каталонской деревни Эстаньол с населением менее 200 человек, играл за «Жирону», когда в 2018 году к ним обратился Роура и его помощник Аурелли Альтимира. Его прогресс в молодежных командах «Барсы» были впечатляюще быстрым, а в последние годы тренеры даже поменяли его позицию, чтобы сделать его еще более разносторонним игроком.

Оскар Лопес, который тренировал его, когда он был в команде U17, начал ставить его на позиции левого центрбека. Идея заключалась в том, чтобы улучшить его позиционирование и игру его более слабой ногой. В результате получается двуногий игрок, который одинаково комфортно чувствует себя на обеих сторонах пары центрдефов.

Тренеры сравнивают его умение владеть мячом с бывшими выпускниками «Ла Масии» Пике и Эриком Гарсией. Из игроков, сыгравших в Ла Лиге более 500 минут, только Тони Кроос и Френки де Йонг выполняют больше передач за 90 минут. Его показатель успешных передач в 91,4% также впечатляет, учитывая, как часто он осмеливается играть через линии или искать возможности для диагональных передач, ведущих к атакам.

В матче против нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в марте он также показал, что готов к физической борьбе, выиграв все шесть индивидуальных поединков. Это привело к его дебюту в сборной Испании на прошлой неделе после всего 13 матчей за «Барсу», поскольку он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за «Ла Роху» после Ямаля, отобрав второе место у Гави.

Осимхен и Кубарси globallookpress.com

Уже ходят разговоры о том, что он примет участие в чемпионате Европы и Олимпийских играх этим летом, что вызывает беспокойство в «Барсе». Многие в клубе винят в недавних травмах дебютный сезон Педри, когда он 52 раза играл за «Барсу», а затем представлял Испанию на Евро и Олимпийских играх в возрасте 18 лет. Ансу также страдал от мышечных проблем. Гави в настоящее время выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки, а Бальде из-за проблемы с подколенным сухожилием.

Источники говорят, что в «Барсе» есть понимание того, что они должны быть умнее, управляя игровым временем Ямаля и Кубарси, пока они еще растут. Спортивный директор Деку уже дал понять, что клуб не хочет, чтобы игроки этим летом участвовали в двух турнирах.

Поздно расцветший: Фермин Лопес

Полузащитник, 20 лет, дебютировал 27 августа 2023 г.

Фермин Лопес globallookpress.com

Это кое-что говорит о возрасте игроков, пробившихся в основную команду «Барсы», если 20-летнего Фермина можно было считать поздно раскрывшимся игроком. Талантливый полузащитник перешел в клуб из «Бетиса» в возрасте 12 лет в 2016 году — тот же путь, который прошел Гави — и в течение многих лет считался одним из игроков, за которыми стоит следить в академии.

Однако по какой-то причине дела пошли не совсем так, как ожидалось, и летом 2022 года он согласился присоединиться к команде третьего дивизиона «Линарес» на правах аренды. Для многих это более или менее означало конец его карьеры в «Барсе». Экосистема «Барселоны» настолько специфична с точки зрения стиля футбола, что игроки, уходящие в аренду, будь то в клубы высшего уровня или ниже, с трудом адаптируются к новой среде и другой философии. Именно поэтому Рики Пуч так упорно боролся против ухода даже в краткосрочную аренду, потому что он считал, что его качества лучше всего будут реализованы в «Барсе», даже если его шанс в конечном итоге так и не представился.

«Юноши, которые уходят в аренду, не часто возвращаются обратно, и уж точно не перепрыгивают из третьего дивизиона в Лигу чемпионов менее чем за год», — сказал ESPN один из тренеров клуба.

Таким образом, Фермина можно считать исключением.

Он стал неожиданным дополнением к предсезонной поездке «Барсы» в Соединенные Штаты прошлым летом. Он представил себя должным образом, нанеся потрясающий удар в товарищеском матче с «Реалом» выигранным со счетом 3:0 в Далласе. Его выступления в США принесли ему место в первой команде в этом сезоне.

Как и у многих людей из-за пределов Каталонии в «Ла Масии», его история — это история жертв, на которые ему пришлось идти. Он оставил свою семью в Андалусии и перебрался в Барселону. Он ушел из «Барсы» в «Линарес», пытаясь доказать свою ценность. На поле он теперь делает все, чтобы заработать себе место в полузащите, где в борьбе за места участвуют Илкай Гюндоган, Де Йонг, Педри и Гави.

Фермин Лопес globallookpress.com

Однако Фермин другой. Он играет с энергией, которой нет у остальных, за исключением Гави. Это улучшает прессинг «Барсы». Еще он, как говорят испанцы, «tiene gol» («есть гол» — добывает голы). Тренеры подчеркивают его способность проникать в штрафную безупречно рассчитав время, а также он полезен в воздухе, несмотря на свой рост всего 170 см.

После 1318 минут игры он забил шесть голов со средней результативностью 0,41 за 90 минут. На данный момент источники называют его идеальным игроком состава. Проблема — и она не является немедленной — заключается в том, как сделать, чтобы он оставался доволен, если он не станет постоянным игроком стартового состава, потому что он очень полезный игрок. Это также будет зависеть от собственных амбиций Фермина.

Местный парень: Эктор Форт

Полузащитник, 17 лет, дебютировал 13 декабря 2023 г.

Эктор Форт globallookpress.com

Plaça de la Concòrdia — площадь примерно в километре от «Камп Ноу». Именно там, будучи мальчиком из района Лес Кортс, Форт оттачивал свои навыки, прежде чем присоединиться к клубу. Более местных чем он ребят еще надо поискать.

Чуть старше Ямаля и Кубарси, он уже некоторое время играет со старшими возрастными группами. Получивший прозвище «Машина», потому что его физические данные всегда превосходили его сверстников, при росте 185 см он относительно высок для крайнего защитника. В этом сезоне его роль была более второстепенной, но это не является минусом для него или его шансов добиться успеха в клубе. В семи играх, которые он сыграл, он хорошо проявил себя на позиции левого и правого защитника.

«То, что делают Ямаль и Кубарси, а до них Гави, не является нормой», — сказал один тренер. «Это исключения, по крайней мере они должны таковыми быть! Игроки развиваются в разном возрасте, и есть игроки старше их, у которых еще есть шанс прорваться в команду».

Форт, на самом деле, ненамного старше. Он во многом принадлежит к молодому поколению, вызывающему интерес и за пределами «Барсы». Пока «Барса» ведет переговоры о новых контрактах с Фортом, Кубарси, Гиу и другими, крупнейшие клубы Европы следят за ситуацией. Премьер-лига проявляет интерес к Кубарси, чья сумма выкупа составляет около 10 миллионов евро, в то время как Форт представляет собой другую битву, происходящую за пределами поля: с участием агентов.

В настоящее время его представляет один из крупнейших агентов Испании Артуро Каналес, который, как сообщают источники ESPN, возьмет на себя ответственность за переговоры по новому соглашению. Однако суперагент Жорже Мендеш, который уже считает Ямаля и Бальде своими клиентами, в долгосрочной перспективе стремится заполучить его в свое агентство Gestifute.

Классическая «девятка»: Марк Гиу

Форвард, 18 лет, дебютировал 22 октября 2023 г.

Марк Гиу globallookpress.com

Дебют Гиу за «Барсу» в октябре прошлого года вряд ли мог пройти лучше. Всего через 23 секунды после выхода на поле он обошел вратаря «Атлетика» Унаи Симона и забил единственный гол в игре на Олимпийском стадионе в Монжуике. Еще один гол последовал в Лиге чемпионов в Антверпене и недавно против «Мальорки», когда Хави хотел дать отдых Роберту Левандовскому, именно Гиу, а не подписанный за 30 миллионов евро Витор Роке, начал атаку.

На своем 11-м году в клубе Гиу интересен в том смысле, что он относительно близок к тому, чтобы стать традиционным номером 9, а это профиль игрока, который редко появляется в «Ла Масии». Были такие нападающие, как Боян Кркич и Мунир Эль-Хаддади, но не было никого такого роста, как Гуйу — почти 188 см. Источники в клубе сравнивают его с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, за которым «Барса» давно наблюдает.

«Иногда из-за стиля игры появляется больше полузащитников, и [найти нападающих] становится труднее», — говорит Роура, который стоял за переходом Гиу в каталонский клуб. Роура также отмечает, что «Барса» всегда с большей вероятностью будет сильно тратиться на нападающих, и недавний пример — Роке.

Все, что может сделать Гиу, это продолжать забивать голы, что он и делает. Его результативность распространилась и на резервную команду «Барса Атлетик», которая играет в третьем дивизионе Испании. Он забил три гола за 158 минут игры, включая потрясающий акробатический трюк против «Райо Махадаонды» в этом году. Вызов в основную команду и игра за молодежные сборные Испании ограничили его выступления за команду Рафы Маркеса.

Кто следующий?

Это поколение отправила в мусорную корзину все привычные правила. Вполне вероятно, что следующие игроки, которые перейдут в основную команду, будут старше Ямаля и Кубарси, но если придерживаться класса 2007 года, можно сказать что Бернал (16 лет) имеет потенциал в первой команде. Если вы хотите посмотреть на еще более молодых игроков, что полузащитник Гиль Фернандес (15 лет) уже участвует в Юношеской лиге УЕФА — соревновании среди юношей до 19 лет.

Марк Бернал globallookpress.com

Есть и другие игроки, которые какое-то время были в основной команде и рядом с ней, либо дебютировав под руководством Хави, либо регулярно тренируясь с командой. Этот список возглавляет опорный полузащитник Марк Касадо, к которому присоединились вратарь молодежной сборной США Диего Кочен (18), полузащитники Алейш Гарридо (19), Унаи Эрнандес (19) и Пау Прим (18), а также нападающие Анхель Аларкон (19) и Дани Родригес (18 лет), у которого этим летом истекает контракт и который вызывает интерес в Англии.

Однако вполне возможно, что следующим игроком, который закрепится в основной команде, будет не чистокровный выпускник «Ла Масии», а кто-то, кого подпишут после 16 лет, как это было в случае с Педри и Араухо. Сенегальский защитник Микаил Фай (19 лет) и молодой немецкий полузащитник Ноа Дарвич (17 лет) являются двумя главными кандидатами в этой группе.