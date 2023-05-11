От Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке

Серджи Бускетс все-таки покидает «Барселону». И теперь настало время разобраться, какое место он занимает среди лучших игроков в современной истории каталонского клуба.

На самом деле, «Барселону» сложно представить без Серджи Бускетса, грамотно управляющего действиями команды в полузащите. Однако это реальность, к которой болельщикам сине-гранатовым придется какое-то время привыкать.

За 18 лет на «Камп Ноу» Бускетс собрал невероятную коллекцию трофеев, в том числе три победы в Лиге чемпионов и столько же на клубном чемпионате мира. Совсем скоро он добавит в эту коллекцию девятый титул чемпиона Ла Лиги.

Немногие игроки воплощают стиль «Барсы» больше, чем Бускетс. Король рондо, он, возможно, не был самым ярким игроком, но его способность чувствовать опасность и контролировать мяч под прессингом всегда была жизненно важным оружием.

Именно по этой причине Хави так хотел, чтобы он продлил контракт и остался в «Барсе» еще хотя бы на сезон. Но вместо этого он принял другое решение. Дальше — либо МЛС, либо Саудовская Аравия.

GOAL составил рейтинг лучших игроков «Барсы» в 21-м веке. Безусловно, здесь нашлось место и Бускетсу.

10. Жерар Пике

Проигнорировать Пике было бы не совсем правильно. Жерар — воспитанник «Барселоны», а его дед в свое время был вице-президентом каталонского клуба.

Жерар Пике globallookpress.com

В самом начале карьеры Пике перешел в «Манчестер Юнайтед», но очень быстро пожалел об этом и в 2008 году вернулся в «Барсу».

Это оказалось отличным решением для обеих сторон. В своей первый же сезон Хосеп Гвардиола вдохновил команду на исторический требл. И Пике был жизненно важной частью этого успеха, сумев быстро найти общий язык с Карлесом Пуйолем, вместе с которым они составили шикарную пару центральных защитников.

В последующие 14 лет он почти всегда был игроком стартового состава. За это время команда выиграла невероятное количество трофеев. Ближе к завершению карьеры на игре Пике начал сказываться возраст, но его приверженность клубу никогда не вызывала сомнений. Достаточно вспомнить, что он несколько раз соглашался на сокращение зарплаты, когда «Барса» оказалась в сложном финансовом положении. Вряд ли кто-то удивится, если однажды он станет президентом клуба.

9. Карлес Пуйоль

Выпускник знаменитой барселонской академии «Ла Масия», Пуйоль не только выделялся своей культовой рок-н-ролльной прической, но и был одним из лучших защитников в истории футбола. В начале карьеры он играл на фланге, но в итоге сделал себе имя на позиции центрального защитника.

Карлес Пуйоль globallookpress.com

Пуйоль ворвался в стартовый состав первой команды на рубеже тысячелетий. В то время «Барселона» была далека от той грозной силы, в которую она превратилась в конце 2000-х.

Тем не менее, Пуйоль всегда был верен «Барсе», за что и был вознагражден. Франк Райкард и Гвардиола вывели команду на совершенно новый уровень, по сути, изменив ее судьбу.

«Мне удалось воплотить в жизнь мечту тысяч детей, поэтому в каком-то смысле у меня есть привилегия. Я пришел сюда ребенком и ухожу с семьей. Хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к успехам клуба и его развитию», — сказал Пуйоль в 2014 году сразу после завершения карьеры.

8. Дани Алвес

Дани Алвес globallookpress.com

Дани Алвес дважды играл за «Барселону». Сначала с 2008 по 2016 год. И за это время он заработал себе репутацию одного из лучших крайних атакующих защитников в мировом футболе.

Во время матчей Алвес порой поднимался так высоко, что, по сути, действовал как еще один вингер, создавая для соперника настоящий хаос.

В январе 2022 года Дани вернулся в «Барсу», согласившись получать минимальную зарплату, которая предусмотрена регламентом Ла Лиги. Через шесть месяцев он покинул главный клуб в своей карьере.

7. Самюэль Это`о

Однажды Это`о назвал себя лучшим африканским футболистом всех времен, несмотря на то, что таковым многие считали Дидье Дрогба.

Самюэль Это`о в компании Роналдиньо и Лионеля Месси globallookpress.com

«Никто из них не может сказать, что они были на моем уровне или выше. Это факт, а не просто разговоры. На протяжении всей моей карьеры я был номер один», — сказал камерунец еще в 2020 году.

Помимо того, что Это`о действительно входит в список величайших игроков африканского континента, он также может претендовать на звание одного из лучших нападающих в истории «Барсы». В 199 матчах за каталонцев Самюэль забил 130 мячей. В 2009 году клуб допустил серьезную ошибку, решив отпустить его в «Интер», чтобы осуществить переход Златана Ибрагимовича.

Пока Ибрагимович конфликтовал с Гвардиолой, Это`о помог «Интеру» выиграть исторический требл. А победа «нерадзурри» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов стала особым событием для Это`о.

6. Луис Суарес

Луис Суарес globallookpress.com

«Барселона» отчаянно хотела подписать Суареса в 2014 году, ради чего согласилась заплатить «Ливерпулю» огромную по тем временам сумму.

Луису пришлось пропустить какое-то время из-за дисквалификации после укуса защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини на чемпионате мира в Бразилии.

Сразу после бана Суарес принял участие в Эль Класико — «Барса» в тот день проиграла «Реалу», но уругваец успел отметиться результативным действием, ассистировав Неймару.

Вместе с Месси они сформировали невероятное MSN — возможно, лучшее атакующее трио в истории футбола.

Они были невероятно эффективны, благодаря чему «Барселона» под руководством Луиса Энрике оформила требл.

Как и в случае с Это`о, «Барса» в какой-то момент пожалела о расставании с Суаресом, который в своем первом же сезоне в «Атлетико» выиграл чемпионат Испании.

5. Серджи Бускетс

Серджи Бускетс globallookpress.com

Бускетс родился в Каталонии, в семье футболиста «Барселоны», и ему было просто суждено играть на «Камп Ноу». Его отец, Карлес, был всего лишь запасным вратарем сине-гранатовых. Серджи добился гораздо большего: на сегодняшний день по количеству сыгранных матчей за «Барсу» его опережают только два игрока.

Еще в юном возрасте стало ясно, что у Бускетса есть талант к позиционной игре, одному из ключевых принципов Кройфовского футбола, в который играет «Барселона». Кроме того, он превосходно играл в отборе, что делало его идеальным опорным полузащитником.

Влияние Бускетса с тех пор осталось почти на том же уровне. Его игра всегда больше зависела от скорости мышления, чем от скорости тела, и Хави изо всех сил пытался убедить Серджи остаться еще на сезон, прежде чем он принял решение покинуть клуб.

4. Роналдиньо

Ни один игрок не зажигал на «Камп Нок» так, как это делал Роналдиньо. Его первый гол за «Барселону» стал олицетворением хаоса, красоты и радости.

Роналдиньо globallookpress.com

Матч начался невероятно рано — днем, в пять минут первого. «Севилья» была против переноса игры, а это означало, что Роналдиньо мог пропустить его из-за приближающегося перерыва на матчи сборных. В итоге «Барса» согласилась играть в этот день, но сумела добиться максимального раннего начала встречи.

Магия Роналдиньо стала настоящим шоу для 80 тысяч зрителей. В одном из моментом он обыграл двух соперников, после чего нанес невероятный удар — мяч ударился о перекладину и пересек линию ворот.

Это был первый из многих культовых голов, которыми Роналдиньо регулярно радовал поклонников «Барселоны». Вместе с бразильцем каталонцы снова стали грозной силой в европейском футболе.

3. Андрес Иньеста

Еще один легендарный выпускник «Ла Масии». У Иньесты, который всегда играл рядом с нападающими, было невозможно отобрать мяч.

Андрес Иньеста globallookpress.com

В его карьере хватало знаковых моментов, но самым запоминающимся стал гол в ворота «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. «Синие» были в ярости от решений арбитра Тома Хеннинга Овребо, который проигнорировал несколько спорных эпизодов. В конце концов Иньеста добил их своим шикарным ударом с края штрафной площади в дополнительное время.

Этот гол помог ему завоевать один из двух треблов. Возможно, кульминационный момент случился в 2015 году, когда на «Сантьяго Бернабеу» ему стоя аплодировали болельщики «Реала».

2. Хави

Хави globallookpress.com

Хави играл за «Барселону» в течение 17 лет — с 1998 по 2015 год. Ни один игрок каталонцев не выступал в еврокубках чаще, чем он, и маловероятно, что этот рекорд когда-либо будет побит.

Хави всегда был одним из лучших в больших матчах, достаточно вспомнить матч против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2011 году. В той игре он полностью доминировал в полузащите и заслуженно получил награду лучшему игроку матча, а также похвалу от сэра Алекса Фергюсона.

В тот момент Хави был на пике своей карьеры, и если бы не другой игрок «Барсы», он наверняка получил бы «Золотой мяч». С недавних пор он снова в «Барселоне», только теперь в роли главного тренера.

1. Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Ну а кто же еще? За время своего пребывания в «Барселоне» Месси установил новую планку для определения лучшего игрока в мире. В течение десяти лет у аргентинца было невероятное противостояние с Криштиану Роналду за «Золотой мяч».

В Интернете не хватит места, чтобы перечислить все рекорды, которые Лео побил, будучи игроком «Барсы».

На данный момент он семикратный обладатель Золотого мяча и шести Золотых бутс, а также рекордсмен по количеству голов в Ла Лиге. Без него «Барселона» не выиграла бы и половины трофеев, которые они завоевали в этом столетии.

Его душераздирающий уход из любимой команды летом 2021 года до сих пор заставляет страдать некоторых болельщиков клуба. Но, если верить слухам, этим летом Месси может вернуться на «Камп Ноу».