Взвешенный риск. Стоит ли «Барселоне» подписывать Месси?

Если бы Иан Раш последовал этому совету, он не стал бы лучшим бомбардиром «Ливерпуля» всех времен. Если бы Марк Хьюз последовал этому совету, он бы не выиграл несколько трофеев за «Манчестер Юнайтед», и не забил бы два гола в финале Кубка обладателей кубков. Если бы Златан Ибрагимович последовал этому совету, «Милан» не стал бы действующим чемпионом Италии.

И это без учета уникальной ситуации, связанной с предполагаемым возвращением Лионеля Месси в «Барселону». Почти два года назад ни Месси, ни «Барселона» не хотели расставаться. просто «Барселона» оказалась в таком финансовом затруднении, что буквально не могла зарегистрировать его как игрока. Сравнимую ситуацию придумать сложно. В этом смысле «Барселона» просто исправит ошибку.

Кроме того, это Месси. Ко времени своего второго дебюта это, конечно, будет 36-летний Месси, но это, тем не менее, футболист, который в этом сезоне поднял Кубок мира в качестве капитана, был назван лучшим игроком на том турнире, а затем был назван лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Уже поэтому у Барселоны есть веская причина поддержать его возвращение домой. Однако чем больше вы думаете об этом, тем сложнее это кажется.

Месси остается лучшим в мире в том, чтобы быть Месси, под чем мы подразумеваем: получение мяча на позиции право инсайда, смещение к центру и возможность сделать убийственный пас, обвести несколько соперников и забить голы. Даже в мире, где Месси повлиял на каждого начинающего футболиста, сложно представить другого игрока, который в настоящее время может делать все это лучше, чем он. И, как Лионель Скалони и сборная Аргентина продемонстрировали в Катаре, если окружить Месси организованными, работящими футболистами, это может компенсировать его слабости, а именно его неспособность внести большой вклад в игру, не владея мячом.

Однако «Барселона» окажется в сложной ситуации, если захочет добавить Месси к составу. Возникает очевидный вопрос схемы, особенно с учетом того, что Хави Эрнандес явно хочет, чтобы команда играла во владение мячом с пятеркой игроков атаки. Месси, вероятно, может занять только центральные или левые позиции в этой пятерке.

Лионель Месси globallookpress.com

Позиция правого инсайда было бы наиболее естественной. Месси мог смещаться внутрь с правого фланга классической схемы «Барселоны» 4-3-3, или — что больше соответствует общему подходу Хави — он мог бы играть на позиции правого инсайда как часть опорной полузащиты, по сути, 3-4-2-1/3-2-4-1.

Однако в этой роли Месси нужно было бы окружать игроками определенного типа. «Барселоне» определенно нужен кто-то, кто поддерживает атаку справа и демонстрирует оборонительную дисциплину без владения мячом. Это было бы проблемой для вингера вроде Рафиньи, который слишком настроен на атаку и, что немного неудобно, левша.

У «Барселоны» нет подходящего атакующего правого защитника, который мог бы рваться вперед, как это делает Ашраф Хакими в «Пари Сен-Жермен» или как это успешно сделал Науэль Молина на чемпионате мира. Действительно, подход Хави в этом сезоне заключался в том, чтобы использовать правого защитника, более настроенного на оборону, чтобы он мог играть в центре и стал частью тройки защитников. Жюль Кунде и Рональд Араухо часто менялись позициями; иногда центральный защитник, иногда правый защитник.

На самом деле, идеальным правым игроком «Барселоны» в команде, построенной вокруг Месси, была бы правосторонняя версия Алехандро Бальде, который проводит прекрасный сезон на левом фланге, потому что способен играть на позиции левого защитника, левого полузащитника и левого вингера одновременно. Это позволило левостороннему нападающему «Барселоны» сместиться внутрь и стать левым инсайдом.

Присутствие Месси в этой роли правого инсайда может также определять характер игрока позади него в опорной зоне. В этом сезоне «ПСЖ» часто использовал молодого португальского полузащитника Витинью в чем-то вроде «уравновешивающей» роли в крупных играх этого сезона; когда Месси занимает позицию высоко и бездельничает, возвращаясь на позицию, Витинья уходит глубже. Но когда Месси хочет уйти глубоко и получить передачу в ногу со своей половины поля, Витинья продвигается выше, чтобы занять защитников и дать ему пространство. Франк Кессье мог бы прикинуть свои шансы сыграть эту роль.

Альтернативный план, предложенный барселонской газетой «Спорт» на этой неделе, заключался в том, чтобы Месси играл на вершине ромба после Роберта Левандовского и Усмана Дембеле. Между ромбом и классической схемой «Барселоны» 4-3-3 не так уж много разницы, хотя присутствие Левандовского, явно центрального нападающего, все усложняет. Предположительно, план состоял в том, чтобы Бальде продвигался вперед слева, Левандовский играл в центре слева, Месси в центре, атакующий полузащитник играл роль в центре справа, а Дембеле смещался вправо. Определенный смысл в этом есть.

Другой вопрос — какое влияние это окажет влияние на Педри и Гави. В отличие от Месси, они одновременно и настоящее, и будущее «Барселоны», и их роли неизбежно уменьшились бы, если бы Месси вернулся. Да, они могли бы кое-чему научиться, играя рядом с лучшим футболистом нашей эпохи, но в таких ситуациях, как правило, вы отбираете что-то у молодых игроков, ставя под угрозу их статус в команде.

Оба, по крайней мере, оказались универсальными, и оба предлагают юношеское упорство, чтобы помочь компенсировать недостатки оборонительных навыков Месси. Кроме того, история свидетельствует о том, что Месси настолько почитаем, что даже талантливые техничные игроки с удовольствием выполняют за него всю работу.

Лионель Месси globallookpress.com

Разумеется, есть и финансовая сторона дела. «Барселона» не будет предлагать Месси самую высокую зарплату. Заявленное предложение из Саудовской Аравии настолько колоссально, что, как ни странно, оно может фактически позволить «Барселоне» предложить Месси более скромный вариант — они просто не могут конкурировать в этом отношении, они могут привлечь его только эмоциями.

Есть также законные опасения по поводу статуса Гави, который был перерегистрирован в качестве игрока академии и технически может уйти этим летом, и Бальде, с которым клуб хочет подписать долгосрочный контракт, но не может этого сделать без одобрения Ла Лиги. При всем звездном статусе Месси эти игроки должны иметь приоритет.

В конечном счете, ответ на головоломку — это не пафосное заявление «Барселона должна сделать все возможное, чтобы подписать Месси» или столь же упрощенное «Барселона должна избегать Месси». Есть уровень финансовых затрат, при котором возвращение Месси пойдет на пользу клубу. Но этот уровень относительно низок, и «Барселона» не может позволить себе без лишней необходимости связывать себя соглашением на несколько лет с 36-летним Месси. Если он хочет, чтобы это произошло, ему придется принять на себя серьезный удар по кошельку.

Со своей стороны, «Барселоне» не нужно полностью избавляться от эмоций. Для болельщиков и для бренда клуба возвращение Месси в стан «сине-гранатовых» может быть достаточно волнительным, чтобы оправдать незначительное ухудшение качества игры команды в целом — хотя стоит помнить, что в следующем сезоне клуб будет играть не на «Камп Ноу» и уровень ностальгии немного снизится.

Тем не менее, большинство футбольных романтиков хотели бы снова увидеть Месси в «Барселоне». Вероятность его возвращения зависит от того, является ли сам Месси футбольным романтиком.