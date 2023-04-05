Месси не нужен «Барселоне». Возвращение легенды только навредит команде Хави

На прошлой неделе вице-президент «Барселоны»в общении с журналистами назвал все причины, почему Месси по-прежнему важен для клуба. Это и отношения с болельщиками, и экономический эффект и, конечно же, спортивная составляющая.

И Юсте не стал скрывать, что «Барса» общается с окружением Месси, надеясь на возвращение легенды.

Понятно, что в этой истории много романтики. Взаимоотношения Месси и «Барселоны» — это отдельная глава в истории футбола. Это был идеальный брак.

В 2021 года случилось шокирующее для всех расставание — рыдающий Месси заявил об уходе из «Барсы».

Лео привел сине-гранатовых к беспрецедентному успеху. Во время его пребывания в клубе там всегда хватало звезд, но Месси был особенным, самым стабильным.

Возвращение в «Барселону» — слишком заманчивая идея, чтобы отказаться от нее. Очевидно, что Месси хочет этого.

Но «Барсе» следует избегать такого поворота событий любой ценой.

У «Барселоны» и без Месси все хорошо

За последние полтора года определяющим моментом для многих команд ста отказ от угасающей звезды в интересах проекта.

Лионель Месси globallookpress.com

«Арсенал», например, расстался с Пьером-Эмериком Обамеянгом. «Манчестер Юнайтед» явно прибавил после расторжения контракта с Криштиану Роналду. Сюда же можно добавить и уход Роналду из «Реала».

Месси — игрок другого уровня, который способен радовать болельщиков. Но здесь действует тот же принцип. В этом сезоне благодаря Хави появилась новая, яркая «Барса», есть ряд признаков, указывающих на то, что проект начинает набирать обороты.

Возвращение Месси, которому через пару месяцев исполнится 36 лет, будем не самым логичным шагом. Это только затормозит развитие нынешней команды «Барселоны», которая вот-вот вернется себе звание лучшего клуба Испании.

«Барса» нашла верный путь развития

«Барселона» целый год боролась со своей идентичностью после потери Месси. Его уход стал концом для ряда ключевых фигур в клубе. Крайними очень быстро стали Рональд Куман и Антуан Гризманн.

Лионель Месси может стать лишним звеном в нынешней «Барселоне» globallookpress.com

Драма, предшествовавшая отъезду Лео в Париж, привела к краху тогдашнего президента клуба Жозепа Бартомеу, а также вскрыла масштабные финансовые проблемы «Барселоны».

Это было своеобразное разоблачение всех недостатков несовершенной организации.

Долгое время считалось, что «Барса» сможет найти замену своей звезде. Но в какой-то момент стало ясно, что «нового Месси» нет и никогда не будет. Всегда можно найти новую любовь, но повторить предыдущую — нереально.

«Барселона» сама себе усложнила задачу, подписав таких игроков, как Обамеянг, Мемфис Депай и Ферран Торрес, а также Люка де Йонга. В итоге Хави едва не остался без работы после прошлогоднего вылета из Лиги Европы.

Но сейчас, спустя почти два года, «Барса» стала лучше. Благодаря новым, на этот раз более грамотным трансферам, каталонцы снова на вершине Ла Лиги.

И надо признать, что «Барса» вернулась на вершину благодаря тому, что наконец-то нашла новый путь развития, а не пытается повторить прежний, когда в команде был Месси.

И «Барселоне» нельзя сворачивать с этого пути.

Нынешняя «Барса» — мечта любого болельщика

Эту команду можно даже назвать мечтой всех футбольных болельщиков. «Барселона» — молода, трудолюбива и она постоянно совершенствуется. Да, у них сейчас нет мегазвезды, но клуб все равно процветает.

Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» в августе 2021 года globallookpress.com

И именно отсутствие столь мощного эго привело «Барсу» к частичному успеху. Лучшие игроки каталонского клуба не боялись брать на себя ранее незнакомые роли и жертвовали личными интересами ради интересов команды. Жюль Кунде, талантливый центральный защитник, согласился играть на правом фланге, хотя ему не совсем нравится эта позиция.

Педри и Гави неоднократно играли на разных позициях в полузащите, несмотря на то, что они являются идеальным дуэтом для игры в роли бокс-ту-бокс. Даже Усман Дембеле был не против играть на левом фланге, а не на правом, чтобы ускорить адаптацию Рафиньи.

Безусловно, начало этого пути было не самым простым. Прошлым летом Френки де Йонг был близок к уходу из «Барселоны», а Дембеле называли едва ли не худшим трансфером в современной истории клуба. С критикой столкнулись даже Педри и Гави.

«Барса» приложила немало усилий, чтобы стать успешной без своей легенды. В этом возвращении нет смысла.

Безусловно, Месси-футболисту по-прежнему есть что предложить. На чемпионате мира он доказал, что все еще способен быть настоящим лидером. Даже с учетом неудачных выступлений можно смело заявить, что он — лучший игрок всех времен.

Есть мнение, что «Барселоне» не хватает креатива в последней трети, а Месси как раз обладает этим волшебством. Но последнее, что сейчас нужно «Барсе», — это игрок, который будет стягивать на себя все внимание.

Месси нарушит баланс

Месси, в отличие от многих других звезд, — не эгоист. Он не пытается постоянно быть с мячом и быть главным бомбардиром команды. Но окружающие все равно зависят от него. У него нет четкой позиции. Так было почти везде, в том числе в «ПСЖ».

Лионель Месси globallookpress.com

«Барселона» хочет, чтобы Лео играл в характерной для Хави четверке полузащитников.

Главный тренер «Барсы» впервые сломал привычную игровую систему в январе, когда выпустил одновременно Гави, Педри, де Йонга и Серджи Бускетса. И это оказалось мастерским тактическим ходом. Команда Хави уверенно разобралась с «Реалом», используя эту схему.

Здесь присутствует идеальный баланс. Гави и Педри успевают и созидать, и участвовать в отборе. Де Йонг эффективно перемещается между линиями. А Бускетс патрулирует оборонительную треть и отвечает за контроль мяча.

И кому-то из них, возможно, придется сесть на лавку. Драгоценный баланс исчезнет. Есть информация, что Бускетс останется в «Барсе» в случае возвращения Месси, в то время как ни Педри, ни Гави, ни Френки просто так не отдадут свое место в составе.

Хави показал себя умным тактиком, и у него наверняка найдется план на случай, если Месси снова станет игроком «Барсы». Другой вопрос, что он потратил 18 месяцев, прежде чем команда снова начала демонстрировать классный футбол. И теперь ему, возможно, придется все это разрушить.

Финансовый момент

Здесь следует учитывать и финансовые нюансы. Возможное возвращение Месси основано на предположении, что «Барселоне» необъяснимым образом удастся преодолеть череду финансовых препятствий. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заблаговременно заявил, что «Барса» не сможет покупать игроков этим летом.

«Барсе» придется либо привлекать новых спонсоров, либо разгружать зарплатную ведомость. Раздутые контракты некоторых игроков (например, Жорди Альбы) стали серьезной проблемой. Правда, предыдущее сокращение зарплат не принесло существенной пользы.

В таком случае Месси не должен быть приоритетом «Барселоны». Сейчас Хави нужен опорный полузащитник на замену Бускетсу, а также еще один крайний защитник и центральный нападающий, который периодически будет менять Роберта Левандовски.

Кроме того, «Барселоне» еще предстоит зарегистрировать новые контракты Рональда Араухо и Гави. Предстоящее лето будет напряженным.

Если у Хави вдруг появятся деньги на трансферы, то Месси — не тот игрок, который нужен «Барселоне».

Не стоит ворошить прошлое

Спустя годы вряд ли кто-то вспомнит, что Месси в 2022 году стал чемпионом Франции и забил важнейший гол в ворота «Лилля» на последних минутах матча.

Лионель Месси после гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

В контексте его достижений всегда будут говорить о победе на чемпионате мира в Катаре и про его 672 гола за «Барселону». Болельщики отлично помнят хет-трик Лео в ворота «Реала» в его первом Эль Класико. Или его победный гол, опять-таки, в ворота «Мадрида» на «Бернабеу», после которого он снял футболку и показал местной публике свою фамилию. Знаковых моментов невероятно много.

И вряд ли Месси сможет превзойти свои предыдущие достижения. Этот Месси по-прежнему очень хорош, но все равно уже не тот, что был раньше.

Его наследие в «Барселоне» должно оставаться неиспорченным случайным возвращением стареющего футболиста-инопланетянина.

Можно посмотреть на старые фото, вспомнить яркие моменты, но возвращать Месси — точно нет смысла. Эту любовь, какой бы прекрасной она ни была, лучше оставить в прошлом.