Президент Ла Лиги: Мы не позволим «Барселоне» покупать новых игроков этим летом

Президент испанской Ла Лигизаявил, чтоне сможет покупать футболистов этим летом.

«Мы не позволили "Барселоне" подписать игроков этой зимой.

И следующим летом у них тоже не будет такой возможности», — приводит слова Тебаса Deportes.

По данным Daily Mail, «Барселона» будет допущена на летний трансферный рынок только в том случае, если продаст игроков на сумму около 200 миллионов евро.

Напомним, перед началом текущего сезона «Барселона» потратила на приобретение новых игроков более 150 миллионов евро.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 23 туров.