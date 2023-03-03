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    Президент Ла Лиги: Мы не позволим «Барселоне» покупать новых игроков этим летом

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    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать футболистов этим летом.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Мы не позволили "Барселоне" подписать игроков этой зимой.

    И следующим летом у них тоже не будет такой возможности», — приводит слова Тебаса Deportes.

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    • По данным Daily Mail, «Барселона» будет допущена на летний трансферный рынок только в том случае, если продаст игроков на сумму около 200 миллионов евро.

    Напомним, перед началом текущего сезона «Барселона» потратила на приобретение новых игроков более 150 миллионов евро.

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