Левандовский сдулся? Голевая засуха поляка — большая проблема для «Барсы»

Это был момент, которыеобычно реализует. В середине первого тайма полуфинального матча Кубка Испании спольский нападающий проскочил перед замешкавшимсяи замкнул навес ударом левой ноги. Но он неудачно принял мяч, позволивсделать довольно простой сейв.

«Мадрид» быстро контратаковал, прорвавшись на другой конец поля, и забил гол, поведя в счете 1:0. Тем временем Левандовский мог только смотреть и сожалеть о своем промахе.

Этот момент была символом состояния поляка в последнее время. Левандовский попал в нужную зону, ударил по мячу с техникой, о которой мечтает большинство нападающих, но не попал в сетку. В результате пострадала его команда.

Сейчас он переживает мини-засуху, забив всего два гола в последних восьми играх за клуб и сборную и восемь в последних 19. Для всех остальных это достойный результат. Но для нападающего, которого, как известно, несправедливо обделили Золотым мячом, это настоящий голевой штиль.

Действительно, для фронтмена-ветерана такие безголевые игровые отрезки нехарактерны. И хотя это не помешает «Барсе» завоевать первый титул Ла Лиги за три года, нестабильность Левандовского вызывает некоторые опасения за будущее «блауграны».

Непонятная голевая засуха

В игре Левандовского нет явных недостатков, к которым можно было бы придраться. Нападающий по-прежнему все делает правильно. Он по-прежнему смещается в нужные места, как и раньше. Он все еще опускается поглубже, чтобы связать игру. Он по-прежнему прыгает выше защитников, чтобы нанести удары головой.

Но то последнее касание, что заставляет мяч влетать в сетку, ушел в прошлое. Это, в отдельно взятом случае, не редкость. Левандовскому 34 года, и, хотя он был самым результативным нападающим в Европе за последние 10 лет, голевая засуха приходит с возрастом. Он также играл через повреждение и, как сообщается, «не мог ходить» после удара в спину от Эдера Милитао в Класико на прошлой неделе.

Это стандартные проблемы, которые могут повредить любому игроку. Старение и травмы — неотъемлемая часть жизни профессионального футболиста. Их не могут избежать даже лучшие бомбардиры мира. Просто спросите Неймара.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Есть и другие смягчающие факторы. Левандовский провел почти месяц вне игры после того, как отбыл дисквалификацию за непристойный жест в адрес судьи, и, похоже, с тех пор немного потерял ритм.

«Барселона» также изменила схему в 2023 году — теперь у нападающего в качестве поддержки и для связи игры есть только один фланговый атакующий игрок. В результате он меньше бьет и возглавляет линию атаки в более оборонительно настроенной команде, чем та, за которую он играл в конце 2022 года.

Застрял в незнакомой колее

Но, несмотря на эти очевидные факторы, в данный момент с Левандовским что-то не так. Это не просто случай невезения. Действительно, кажется, что его способность принимать решения выключена, его инстинкт убийцы исчез.

Так было в вялой ничьей 0:0 «Барселоны» с «Жироной» на прошлой неделе. Нападающий вышел на ударную позицию и мог отправить мяч в ворота левой ногой. Вместо этого он попытался неуклюже подстроиться чтобы бить правой, позволив защитнику заблокировать его попытку.

В том же матче он, несмотря на то, что имел гектар свободного пространства, пробил прямо над перекладиной, запоров попытку, которую старый Левандовский реализовал бы с закрытыми глазами. Была также опрометчивая игра пяткой в добавленное время, а также регулярные неточные пасы.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Возможно, эти ошибки можно объяснить тем, что Левандовский находится в незнакомых ему обстоятельствах. Он никогда не испытывал нехватки голов. Действительно, до этого года его «сухие» отрезки не превышали трех матчей с 2018 года.

Если вы не привыкли к голевой засухе, то прервать ее — это легче сказать, чем сделать. Но для одного из великих игроков, забивать голы — должно быть инстинктивным действием.

Важные голы еще забиваются

Однако стоит отметить, что Левандовский по-прежнему проявляет себя в больших играх. Так что это не обязательно история закатывающейся звезды — пока нет.

Несмотря на то, что с нового года он забил всего восемь мячей, Левандовский все еще забивает «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Его гол в ворота «Бетиса» в полуфинале Суперкубка Испании также сыграл важную роль в завоевании «блауграной» их первого трофея под руководством Хави.

Роберт Левандовский globallookpress.com

И даже когда он не забивает, Левандовский все еще находит способы повлиять на игру. Он ассистировал в эпизоде с единственным голом «Барсы» в непростой выездной победе над «Вильярреалом». Его умелое движение также освободило место в победном матче «Барсы» с «Реалом» (2:1) в Ла Лиге, который фактически обеспечил чемпионский титул.

Есть много нападающих, которым нужно попасть в сетку, чтобы принести пользу своей команде. Левандовский не из их числа. Ему повезло, что вокруг него есть бомбардиры. Но именно его готовность уступить им моменты сделала «Барселону» такой эффективной.

Однако в прошлом Левандовский мог делать и то, и другое. Он мог уступить место для кого-то, прежде чем сам отправит мяч в сетку. Это игрок, забивший не менее 34 голов в чемпионате в каждом из последних трех сезонов. Такими темпами в этом сезоне он хорошо если оформит 25.

Неопределенное будущее

Нет никаких сомнений в том, что Левандовский является одной из главных причин того, что «Барселона» лидирует с отрывом 13 очков в Ла Лиге за 10 туров до конца. Его 23 гола сводят на нет показатели прошлого сезона на «Камп Ноу».

Его лидерство и опыт завоевания трофеев в мюнхенской «Баварии» также нельзя недооценивать. Есть смысл иметь серийного победителя в своей раздевалке. Его подписание, конечно, не было ошибкой. А учитывая тот факт, что у них не было явного центрфорварда в стартовом составе — и не было подходящего воспитанника, на которого можно было бы положиться — его трансфер за 50 миллионов евро был отличной сделкой.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Тем не менее, Левандовский останется в «Барселоне» еще на три сезона. «Блауграна» заключила с ним крупный контракт, понимая, что он может стать недостающей частью краткосрочного успеха. Он принес это в первые месяцы сезона, забив 18 голов во всех соревнованиях до перерыва на чемпионат мира. Этого было достаточно, чтобы его впечатляющая зарплата в размере 400 тысяч евро в неделю казалась немного менее неприличной.

Но теперь «Барселона» перейдет к вопросу стабильности. «Блауграна» была превосходна в этом году, но, безусловно, выиграла от того, что «Реал» провел неудачный внутренний сезон — мадридцы могут даже уступить вторую строчку таблицы притаившемуся «Атлетико». Скорее всего, «Реал» прибавит в следующем году. «Барселоне» потребуется соответствующий ответ. Простого повторения этого сезона будет недостаточно.

Хорошая новость заключается в том, что команда хорошо подготовлена к этому. По крайней мере половина вероятного стартового состава «Барсы» в следующем году будет моложе 25 лет, так что во всех линиях игроки могут и будут прибавлять. Но все может застопориться на критической позиции.

Левандовский не нуждается в отдыхе на скамейке запасных или в замене. Ему куда нужнее внимательный мониторинг его игры. Если эти целевые засухи станут более частыми, революция Хави может потерять свою динамику.