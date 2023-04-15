Левандовский сдулся? Голевая засуха поляка — большая проблема для «Барсы»

«Мадрид» быстро контратаковал, прорвавшись на другой конец поля, и забил гол, поведя в счете 1:0. Тем временем Левандовский мог только смотреть и сожалеть о своем промахе.
Этот момент была символом состояния поляка в последнее время. Левандовский попал в нужную зону, ударил по мячу с техникой, о которой мечтает большинство нападающих, но не попал в сетку. В результате пострадала его команда.
Сейчас он переживает мини-засуху, забив всего два гола в последних восьми играх за клуб и сборную и восемь в последних 19. Для всех остальных это достойный результат. Но для нападающего, которого, как известно, несправедливо обделили Золотым мячом, это настоящий голевой штиль.
Действительно, для фронтмена-ветерана такие безголевые игровые отрезки нехарактерны. И хотя это не помешает «Барсе» завоевать первый титул Ла Лиги за три года, нестабильность Левандовского вызывает некоторые опасения за будущее «блауграны».
Непонятная голевая засуха
В игре Левандовского нет явных недостатков, к которым можно было бы придраться. Нападающий по-прежнему все делает правильно. Он по-прежнему смещается в нужные места, как и раньше. Он все еще опускается поглубже, чтобы связать игру. Он по-прежнему прыгает выше защитников, чтобы нанести удары головой.
Но то последнее касание, что заставляет мяч влетать в сетку, ушел в прошлое. Это, в отдельно взятом случае, не редкость. Левандовскому 34 года, и, хотя он был самым результативным нападающим в Европе за последние 10 лет, голевая засуха приходит с возрастом. Он также играл через повреждение и, как сообщается, «не мог ходить» после удара в спину от Эдера Милитао в Класико на прошлой неделе.
Это стандартные проблемы, которые могут повредить любому игроку. Старение и травмы — неотъемлемая часть жизни профессионального футболиста. Их не могут избежать даже лучшие бомбардиры мира. Просто спросите Неймара.
Есть и другие смягчающие факторы. Левандовский провел почти месяц вне игры после того, как отбыл дисквалификацию за непристойный жест в адрес судьи, и, похоже, с тех пор немного потерял ритм.
«Барселона» также изменила схему в 2023 году — теперь у нападающего в качестве поддержки и для связи игры есть только один фланговый атакующий игрок. В результате он меньше бьет и возглавляет линию атаки в более оборонительно настроенной команде, чем та, за которую он играл в конце 2022 года.
Застрял в незнакомой колее
Но, несмотря на эти очевидные факторы, в данный момент с Левандовским что-то не так. Это не просто случай невезения. Действительно, кажется, что его способность принимать решения выключена, его инстинкт убийцы исчез.
Так было в вялой ничьей 0:0 «Барселоны» с «Жироной» на прошлой неделе. Нападающий вышел на ударную позицию и мог отправить мяч в ворота левой ногой. Вместо этого он попытался неуклюже подстроиться чтобы бить правой, позволив защитнику заблокировать его попытку.
В том же матче он, несмотря на то, что имел гектар свободного пространства, пробил прямо над перекладиной, запоров попытку, которую старый Левандовский реализовал бы с закрытыми глазами. Была также опрометчивая игра пяткой в добавленное время, а также регулярные неточные пасы.
Возможно, эти ошибки можно объяснить тем, что Левандовский находится в незнакомых ему обстоятельствах. Он никогда не испытывал нехватки голов. Действительно, до этого года его «сухие» отрезки не превышали трех матчей с 2018 года.
Если вы не привыкли к голевой засухе, то прервать ее — это легче сказать, чем сделать. Но для одного из великих игроков, забивать голы — должно быть инстинктивным действием.
Важные голы еще забиваются
Однако стоит отметить, что Левандовский по-прежнему проявляет себя в больших играх. Так что это не обязательно история закатывающейся звезды — пока нет.
Несмотря на то, что с нового года он забил всего восемь мячей, Левандовский все еще забивает «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Его гол в ворота «Бетиса» в полуфинале Суперкубка Испании также сыграл важную роль в завоевании «блауграной» их первого трофея под руководством Хави.
И даже когда он не забивает, Левандовский все еще находит способы повлиять на игру. Он ассистировал в эпизоде с единственным голом «Барсы» в непростой выездной победе над «Вильярреалом». Его умелое движение также освободило место в победном матче «Барсы» с «Реалом» (2:1) в Ла Лиге, который фактически обеспечил чемпионский титул.
Есть много нападающих, которым нужно попасть в сетку, чтобы принести пользу своей команде. Левандовский не из их числа. Ему повезло, что вокруг него есть бомбардиры. Но именно его готовность уступить им моменты сделала «Барселону» такой эффективной.
Однако в прошлом Левандовский мог делать и то, и другое. Он мог уступить место для кого-то, прежде чем сам отправит мяч в сетку. Это игрок, забивший не менее 34 голов в чемпионате в каждом из последних трех сезонов. Такими темпами в этом сезоне он хорошо если оформит 25.
Неопределенное будущее
Нет никаких сомнений в том, что Левандовский является одной из главных причин того, что «Барселона» лидирует с отрывом 13 очков в Ла Лиге за 10 туров до конца. Его 23 гола сводят на нет показатели прошлого сезона на «Камп Ноу».
Его лидерство и опыт завоевания трофеев в мюнхенской «Баварии» также нельзя недооценивать. Есть смысл иметь серийного победителя в своей раздевалке. Его подписание, конечно, не было ошибкой. А учитывая тот факт, что у них не было явного центрфорварда в стартовом составе — и не было подходящего воспитанника, на которого можно было бы положиться — его трансфер за 50 миллионов евро был отличной сделкой.
Тем не менее, Левандовский останется в «Барселоне» еще на три сезона. «Блауграна» заключила с ним крупный контракт, понимая, что он может стать недостающей частью краткосрочного успеха. Он принес это в первые месяцы сезона, забив 18 голов во всех соревнованиях до перерыва на чемпионат мира. Этого было достаточно, чтобы его впечатляющая зарплата в размере 400 тысяч евро в неделю казалась немного менее неприличной.
Но теперь «Барселона» перейдет к вопросу стабильности. «Блауграна» была превосходна в этом году, но, безусловно, выиграла от того, что «Реал» провел неудачный внутренний сезон — мадридцы могут даже уступить вторую строчку таблицы притаившемуся «Атлетико». Скорее всего, «Реал» прибавит в следующем году. «Барселоне» потребуется соответствующий ответ. Простого повторения этого сезона будет недостаточно.
Хорошая новость заключается в том, что команда хорошо подготовлена к этому. По крайней мере половина вероятного стартового состава «Барсы» в следующем году будет моложе 25 лет, так что во всех линиях игроки могут и будут прибавлять. Но все может застопориться на критической позиции.
Левандовский не нуждается в отдыхе на скамейке запасных или в замене. Ему куда нужнее внимательный мониторинг его игры. Если эти целевые засухи станут более частыми, революция Хави может потерять свою динамику.