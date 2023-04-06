Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании

«Реал» с разгромным счетом обыграл «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Счет в первом тайме на 45‑й минуте открыл форвард «сливочных» Винисиус. Во втором тайме хет‑трик оформил нападающий «Реала» Карим Бензема (50‑я, 58‑я и 80‑я минуты), который один из голов забил с пенальти. Первая игра противостояния завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0, по сумме двух матчей «Реал» вышел в финал, где сыграет с «Осасуной».

Великолепный Бензема и месть Винисиуса

Автор Daily Mail Пит Дженсен отмечает полное преимущество мадридского клуба над своим соперником, которое не было таким очевидным в первом тайме.

«Карим Бензема уничтожил оборону "Барселоны", в матче, который "Реал" выиграл со счетом 4:0 на "Камп Ноу" и вышел в финал Кубка Испании. Единственное сомнение, оставленное его блестящей игрой, заключается в том, забил ли он три или четыре гола. Казалось, что он коснулся первого мяча после того, как он пересек линию, но не было никаких сомнений в том, что забиты второй, третий и четвертый голы.

Болельщики "Барселоны" скандировали имя Лионеля Месси в течение десяти минут, но как показал этот матч, 35-летний нападающий — это не то, что нужно этой команде, чтобы побеждать в больших матчах на выбывание, даже если он является величайшим в истории. Они были медленными. Роберт Левандовский почти не угрожал воротам — у него осталось еще три года контракта. Серхио Бускетс выглядел еще более выпавшим из ритма, когда энергичный и воодушевленный "Мадрид" зажигал в полузащите.

Не хватало Педри, Френки де Йонга и Усмана Дембеле. Также не было Андреаса Кристенсена, но это еще раз доказывает, что, несмотря на то, что каталонцы превосходно провели отличную кампанию в Ла лиге, которая сделает их чемпионами, они ужасно играли весь сезон в крупных кубковых играх в Европе и дома. У этого "Реала" тоже много миль пробега, но двигатель по-прежнему угрожающе рычит, когда это важнее всего, и они заслуживали этого голепада, войдя в игру после счета 0:1 в первом матче.

Они сравняли счет по сумме двух матчей к перерыву, когда Родргио взял верх над Маркосом Алонсо в быстрой контратаке и запустил Винисиуса. Тот обменялся передачами с Бензема в зоне "Барселоны", и его удар пересек линию, несмотря на все усилия Жюля Кунде. Бензема на всякий случай добил с линии, но это бразилец забил гол и повернулся к болельщикам, которые насмехались над ним в первом тайме, чтобы отпраздновать этот удар.

Это произошло не более чем через 20 секунд после того, как "Барселона" подумала, что вышла вперед, но Тибо Куртуа блестяще сбил Левандовски. "Мадрид" был заряжен голом и окружил рефери Хосе Луиса Мартинеса Мунуэру, когда он дал свисток после трех добавленных минут, как раз в тот момент, когда они контратаковали».

Замены Хави не сработали

Автор Marca Хосе Мария Родригес фиксирует, что все попытки наставника «Барселоны» переломить ход матча во втором тайме потерпели неудачу.

«Гол перевернул игру. Вернувшись из раздевалки, "Мадрид" стал сильнее с мячом, а "Барса" исчезла. Второй гол пришел очень быстро благодаря забегу Модрича, который получил мяч от Милитао на правом фланге и пошел вертикально, симулируя передачи, пока не нашел идеальную подачу. Ни один футболист "Барсы" не совершил тактического фола. Бензема получил мяч, поднял бровь и оформил 2:0, пробив рядом со штангой, без вариантов для Тер Штегена. Ошеломленная "Барса" прижалась к штрафной и поплатилась за это. Кессье, который до этого был бойцом, заработал абсурдный пенальти, наступив на Винисиуса. Мартинес Мунуэра видел это очень ясно. Бензема пробил в правый угол, обманув Тер Штегена.

Оставалось больше получаса матча, достаточно времени, чтобы собраться и забить гол, который оживит противостояние. Хави выпустил Ансу Фати вместо Кессье, и в течение нескольких минут он, казалось, реагировал. Именно Рафинья извлек выгоду из замены, он доигрывал выдвинувшись вперед, но блауграны было слишком много ошибок, чтобы сопротивляться. Это правда, что у них было много потерь, но они уже сыграли так на "Бернабеу", и там производили впечатление сплоченной команды. Маркос Алонсо промазал с подачей, а Модрич этим не воспользовался. Бензема также не воспользовался ошибкой Кунде, который оставил его в одиночестве, но к этому моменту "Мадрид" уже вел в противостоянии.

Не прав был и Хави в своих попытках исправить игру. Он убрал Рафинью, который ушел взбешенным, и это правильно. Также убрал Маркоса Алонсо. Но замены не улучшили игру, скорее наоборот. Каждая атака "Мадрида" вызывала панику. Тер Штеген сделал феноменальный сейв левой ногой после удара Асенсио, заменившего Родриго. Но вратарь больше не мог сдержать соперника. Винисиус вышел на ворота, Кунде клюнул на удочку и позволил Бензема получить пас и завершить памятный хет-трик. После Пушкаша ни один игрок "сливочных" не забивал три гола на "Камп Ноу". Памятный второй тайм "Реала" показывает, что разница между двумя командами была не так велика, как разрыв в 12 очков в Ла Лиге».

Больше разочарований для Левандовского

Автор The Athletic Дермот Корриган критикует неудачную игру польского нападающего в очень важном для его команды матче.

«Счет все еще был 0:0 в этот вечер, когда Роберт Левандовский нанес четкий удар с расстояния в 10 ярдов, незадолго до перерыва. Удар поляка был неплох, а голкипер "Мадрида" Тибо Куртуа великолепно спас. Но это был отличный шанс сделать счет 2:0 по сумме двух матчей, особенно для нападающего мирового уровня.

В течение 20 секунд "лос-бланкос" сделали этот счет 1:1, и Левандовский пережил еще один разочаровывающий вечер. Когда "Барса" вела игру в начале матча, один его полумомент был заблокирован, еще один снял с ноги партнер по команде Рафинья, а в спину ему дышал опекающий его Эдер Милитао.

После того, как быстрые голы "Реала" позволили им взять ситуацию под контроль, единственным заметным вкладом Левандовского стала карточка за то, что он поднял руку в воздушном поединке с Милитао. Всего за 90 минут поляк сделал 38 касаний, но выиграл только 2 из 13 единоборств и восемь раз потерял мяч.

Бывший игрок мюнхенской "Баварии" забил 27 голов в 35 играх за "Барселону", он забил, когда "Реал" проиграл в январском финале Суперкубка, и почти наверняка выиграет золотую медаль Ла Лиги. Но еще одна довольно плохая игра, особенно по сравнению с решающим вкладом Бензема, стала еще одним свидетельством того, как его форма угасла после взрывного старта на Камп Ноу».

Бензема дарит «Реалу» надежды на кубковый дубль

Автор ESPN Сэм Марсден отдает должное нападающему «Реала», хет-трик которого вывел мадридцев в финал Кубка Испании

«Поражение "Реала" от "Барсы" незадолго до международного перерыва в Ла Лиге оставило "Бланкос" на 12 очков позади них в Ла Лиге. Никто не станет спорить, что чемпионский титул почти наверняка вернется на "Камп Ноу" впервые с 2019 года.

Тем не менее, эта победа сохраняет баланс сил между двумя соперниками по Класико относительно даже после того, как казалось, что он смещается в пользу "Барсы".

Однако, что более важно, это позволяет "Реалу" выиграть кубковый дубль. Помимо финала Кубка Испании, они еще ведут борьбу за Лигу чемпионов. На следующей неделе они примут "Челси" в первом матче своего четвертьфинального противостояния, надеясь сохранить трофей.

С Бензема в такой форме их исключать нельзя. Это был его первый хет-трик против "Барселоны" и второй за четыре дня, что говорит о том, что пик его формы пришелся как раз на нужный момент. Сейчас у него 25 голов во всех соревнованиях, и его поддерживает блестящий Винисиус.

Гол бразильца здесь позволил ему присоединиться к Мохамеду Салаху и став единственными игроками из пяти лучших лиг Европы, забившими не менее 20 голов и сделавшим 10 передач во всех соревнованиях в этом сезоне».

Неудачник: Хави

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Барселоны» попал во вторую категорию.

«Он еще не совсем готов. К его чести, Хави провел отличный первый полный сезон у руля "Барселоны". Он уже почти привел "Блауграну" к ее первому чемпионскому титулу за три года, собрал лучшую оборонительную связку в Европе и выжал лучшую форму из некоторых своих старших игроков, которые, казалось, резко сдали.

Но его статистика в матчах навылет пока ужасна. И сегодня это снова подтвердилось. "Барселона" контролировала ситуацию большую часть первого тайма, но как только "Мадрид" добился первого успеха, "сине-гранатовые" проиграли. Хави, вероятно, нужно было что-то изменить в перерыве. В последние несколько минут первого периода стало ясно, что "Барселона" начала подвергаться опасности на контратаках. Но тренер остался при своем мнении и мог только наблюдать, как его команда разваливается.

Его, вероятно, нельзя обвинить в эпидемии травм, навалившейся на его команду. На самом деле, тренер вполне справедливо мог подумать, что такие игроки, как Педри, Френки де Йонг и Андреас Кристенсен, могли дать "Барсе" настоящий импульс. Тем не менее, это было больше похоже на доказательство неумения Хави проводить крупные игры. В очередной раз его ловко победили».