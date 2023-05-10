Эффект домино. Уход Бускетса из «Барсы» повлияет на будущее Месси

Несмотря на попытки бывшего партнера по команде и нынешнего тренераубедить его остаться,решил, что пришло время положить конец своей долгой и блестящей карьере в клубе.

Он покинет «Барсу» по истечению срока его контракта в конце июня после 18 лет в клубе, из которых 15 он провел в первой команде. На этот окончательный результат повлияло множество факторов, и на самом деле 34-летний полузащитник давно обдумывал идею ухода.

В августе прошлого года, когда «Барселона» принимала «Манчестер Сити» на «Камп Ноу» в благотворительном матче, а летнее трансферное окно все еще открыто, Бускетс признался некоторым сотрудникам «Сити», что он чувствует, как приближаются его последние дни в клубе.

Хави изо всех сил старался удержать его, потому что видел в Бускетсе фундаментальную часть своих планов. В январе тренер также настоял на том, чтобы его капитан остался и отказался от перехода в МЛС.

Это решение было оправдано. Бускетс сыграл решающую роль в успехе «Барсы» в Ла Лиге — они могут гарантировать себе титул в воскресенье победой над соседями из «Эспаньола» — и в этом сезоне принял участие в 39 матчах во всех турнирах.

Серхио Бускетс globallookpress.com

Хави сказал Бускетсу после финала Суперкубка в январе (где «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1), что он все еще может играть важную роль в успехе команде и после этого сезона.

Но по прошествии сезона, в котором каталонский клуб потерпел разочарование в еврокубках и страдает от новых проблем за пределами поля, Бускетс настроен на хорошее завершение своего времени в «Барселоне».

Ситуация с его контрактом также остается большой темой для разговоров в «Барсе». Он один из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, которому нужно сокращать расходы, что регулярно обсуждают и из-за чего он легко становится мишенью для критики, когда что-то идет не так.

«Барселона» действительно предложила Бускетсу новые условия, но единственное продление, которое они могли предложить, заключалось в значительном сокращении зарплаты. По сообщениям, зарплата Бускетса составляет около 24 миллионов евро за сезон, и по новому предложенному ему контракту игрок должен был зарабатывать около 30 процентов от этой суммы.

Это финансовая реальность, с которой «Барса» сталкивается прямо сейчас, и даже такие ветераны, как Бускетс, не могут ничего сделать, кроме как принять это. Уход в конце сезона после того, как он завоевал чемпионский титул в качестве капитана, можно считать достойным завершением его карьеры в «Барселоне».

Серхио Бускетс globallookpress.com

Итак, что ждет его дальше?

Возможны несколько сценариев. В прошлом Бускетс был тесно связан слухами с переходом в МЛС, где главным претендентом на него считался «Интер Майами». Согласно источникам, близким к бывшему игроку сборной Испании, в последние месяцы он испытывал куда меньше интереса к переезду в Соединенные Штаты.

Основной причиной этого было беспокойство по поводу большого количество поездок, которые будут связаны с матчами МЛС, что затрудняет более спокойный образ жизни вне футбола. Сейчас маловероятно, что Бускетс окажется в Америке.

И с финансовой точки зрения, он будет зарабатывать в США меньше, чем по солидному предложению, которое он получил несколько месяцев назад в виде официального приглашения играть в Саудовской Аравии.

Это сценарий, который Бускетс серьезно изучает прямо сейчас, и он кажется наиболее вероятным для него при нынешних обстоятельствах. Как и ожидалось, окружение игрока оценивает все варианты, прежде чем сделать окончательный выбор.

И есть также элемент будущего Лионеля Месси, который нужно упомянуть…

Бускетс долгое время был одним из лучших друзей Месси с тех пор, как они делили раздевалку в «Барселоне». Их семьи также оставались близкими на протяжении многих лет, даже после ухода Месси в «Пари Сен-Жермен» в 2021 году.

На самом деле, Бускетс должен был стать ключевым фактором в попытках «Барсы» убедить аргентинца совершить этим летом возвращение в Каталонию, о котором все мечтают.

В апреле высокопоставленные источники «Барселоны» говорили о том, что «сделают все возможное, чтобы вернуть Месси», но также было признано, что такого результата будет трудно достичь из-за финансового положения клуба.

Теперь, когда его лучший друг Бускетс больше не будет играть в «Барселоне» — несмотря на то, что этот уход значительно облегчил фонд заработной платы клуба — перспектива возвращения Месси кажется еще более отдаленной.

Бускетс, Месси и Хави globallookpress.com

Но воссоединение Бускетса с Месси в Саудовской Аравии является возможным исходом, и здесь нам нужно поговорить об игроке, чье ближайшее будущее вполне может быть связано с Бускетсом и Месси — Жорди Альбе.

Несколько недель назад источник связанный с трансферами, сообщил The Athletic, что ведется подготовка к совместной пакетной сделке, согласно которой Месси, Бускетс и Альба будут играть вместе в Саудовской Аравии с начала сезона 2024/25. Предполагается, что к тому времени все трое станут свободными агентами.

Альба, как и Бускетс, тоже очень близок к Месси. В феврале трое игроков были сфотографированы в Барселоне, где они ужинали вместе с друзьями и семьей. Контракт 34-летнего левого защитника действует до июня 2024 года, но «Барса» также стремится избавиться от него, и в среду,10 мая, он встретился с официальными лицами клуба, чтобы обсудить свое будущее.

Альба сказал, что хочет остаться в «Барсе», но клуб готов найти способ его ухода этим летом, включая возможность расторжения контракта по согласию сторон. Однако переговоры будут осложнены условиями текущего соглашения Альбы. Его зарплата должна увеличиться в последний год — и ему также причитаются платежи, которые он ранее согласился отсрочить.

Месси, Бускетс и Альба globallookpress.com

В апреле источники, близкие к Месси, сообщили The Athletic, что он получил предложение на 400 миллионов евро в год из Саудовской Аравии, но он хотел бы остаться и играть в Европе.

В недавних сообщениях, опровергнутых отцом Месси Хорхе, утверждалось, что Месси согласился подписать контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль» на начало сезона 2023/24.

Во вторник, 9 мая, источники, близкие к Месси, сообщили The Athletic, что решение о его будущем еще не принято, но подтвердили, что он собирается покинуть ПСЖ, как только его контракт истечет в конце сезона.

«Интер Майами» также обсуждал возможность подписания Месси, как сообщает The Athletic, но 35-летнему игроку осталось три месяца до того, как он войдет в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Единственное официальное предложение, которое у него есть на столе, — это гигантское предложение из Саудовской Аравии.

Если бы Бускетса удалось убедить переехать на Ближний Восток, наверняка те, кто участвует в операции и пытаются подписать Месси, сочли бы это положительным шагом.

Итак, мы возвращаемся к эмоциональному заявлению Бускетса в среду. Следует сказать, что в ближайшем будущем мы будем более подробно писать о его отношениях с «Барсой» и его особых талантах, которые помогли определить золотой век для клуба. Но на данный момент его решение уйти можно рассматривать двояко.

Во-первых, это личный выбор футболиста, который почувствовал, что пришло время начать новую главу.

Но это также может вызвать эффект домино, который вскоре может привести к тому, что другие важные футбольные фигуры сменят свое место пребывания.