Нелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя

Аргентинец был отстранен клубом на две недели. Он пропустит два из пяти последних матчей Лиги 1. По меньшей мере. Потому что кто знает, будет ли Месси снова играть за ПСЖ? Он точно не останется на следующий сезон.

Любая перспектива продления контракта Месси отпала. Его уход с «Парк де Пренс» в любом случае стал почти неизбежным.

После почти ежегодного вылета ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, клуб хотел сохранить семикратного обладателя Золотого мяча по коммерческим причинам.

Тем не менее, опасения по поводу финансового фэйр-плей (FFP) означали, что этим летом одной из их смехотворно высокооплачиваемых суперзвезд придется уйти, а умные люди всегда ставили на Месси, учитывая, что Килиан Мбаппе остается лицом проекта ПСЖ, в то время как Неймар никому не нужен.

Тем не менее, манера отъезда победителя чемпионата мира с «Парк де Пренс» выглядит фарсом и в то же время очень ожидаема.

«Самое грандиозное трансферное окно в истории»

В самом деле, учитывая все, что было до этого, вполне справедливо, что Месси уходит раздраженным и презираемым болельщиками своего клуба, которые считают его олицетворением проблем ПСЖ.

Все это совсем не похоже на те фанфары, которыми приветствовали его хаотичное прибытие два года назад, когда Месси считался последней недостающей деталью головоломки ПСЖ во время того, что было названо «величайшим трансферным окном в истории футбола».

Звездные новички ПСЖ не оправдали вложений globallookpress.com

По правде говоря, трансферная стратегия клуба летом 2021 года оказалась огромным разочарованием. Нуну Мендеш и Данилу Перейра выступили... нормально.

Но Джиджи Доннарумма совсем не был похож на звезду Евро-2020, Серхио Рамос — тень самого себя, Джини Вейналдум уже ушел в «Рому» (его аренда вскоре может стать постоянным трансфером), и кто знает, где окажется Ашраф Хакими?

Месси, однако, стал самым большим разочарованием просто потому, что его появление вызвало наибольшее волнение.

«Эффект Месси»

Да, он принес ожидаемую пользу за пределами поля. Как сказал в декабре 2021 года директор по спонсорству ПСЖ Марк Армстронг: «Мы действительно почувствовали влияние во всех сферах нашего бизнеса: от спонсорства и мерчандайзинга до гостиничного бизнеса и продажи билетов».

«Клуб также получил 20 миллионов новых подписчиков на свои учетные записи в социальных сетях за неделю, последовавшую за его прибытием. У нас был самый высокий уровень вовлеченности в истории объявлений о переходе игроков», — с энтузиазмом сказал Армстронг.

Эти впечатляющие цифры объясняют, почему ПСЖ стремился оставить Месси еще на один сезон. Он остается неотъемлемой частью бренда, построенного на высококлассных игроках.

ПСЖ боится, что без звездных имен, он станет неактуальным на мировой арене — доминирующая сила в национальной лиге, которая зарабатывает относительно мало денег от продажи прав на трансляции на зарубежном телевидении.

«Современные отношения»

Целью ПСЖ уже давно является первая победа в Лиге чемпионов; Месси хотел пятую. Это одна из главных причин, по которой возник этот брак по расчету без любви.

Месси искренне верил, что «ПСЖ» предложил ему лучший шанс выиграть еще один Кубок европейских чемпионов — конечно, из всех клубов, которые были готовы удовлетворить его непомерные требования по зарплате (это был не очень длинный список).

Лионель Месси globallookpress.com

И давайте смотреть правде в глаза, эта сделка была по сути своей действительно о том, чтобы заработать побольше денег. Вот почему Месси и ПСЖ объединились; и поэтому они расстаются.

Это современные отношения. Не было ни классической ссоры с тренером, ни старомодной драки в раздевалке, ни неосторожной ночной гулянки.

Месси просто изменил Катару с Саудовской Аравией, и это ожидаемо вызывало публичное осуждение со стороны владельцев ПСЖ.

«Пиар-победа ПСЖ»

Очевидно, что это огромная пиар-победа ПСЖ — по крайней мере, они попытаются раскрутить ее как таковую.

Они послали сообщение своим суперзвездам и, что более важно, своим многострадальным болельщикам: такое неподчинение больше не будет терпимо на «Парк де Пренс».

С этого момента игроки не смогут делать все, что им заблагорассудится. Линия на песке прочерчена. Начинается новая эра.

Купятся ли на это фанаты? Сомнительно. Они не идиоты. Они знают, что проблемы клуба глубоко укоренились и выходят далеко за рамки Месси. Возможно, он символизировал их ошибочную философию, но не он реализовывал ее.

Поэтому неудивительно, что болельщики все еще собираются встретиться в среду вечером, чтобы призвать к капитальному ремонту клуба.

Лионель Месси globallookpress.com

«Пришло время что-то изменить, и "Пари Сен-Жермен" пора вновь обрести свою душу, свой парижский дух и свое великолепие», — говорится в заявлении, опубликованном Collectif Ultras Paris.

«Мероприятие должно быть мирным, цель состоит в том, чтобы упорядоченно и интеллигентно двигаться вперед».

«Полное фиаско»

Есть, конечно, надежда, что болельщики сплотятся вокруг команды Кристофа Гальтье, который увидел, как «Марсель» в минувшие выходные сократил свое отставание в Лиге 1 до пяти очков после позорного домашнего поражения от «Лорьяна».

Трофей еще предстоит выиграть, и отсутствие Месси в сочетании с безумием СМИ, вызванным его отстранением, вряд ли повысит шансы «ПСЖ» на титул, как отметил бывший вингер Жером Ротен на RMC Sport.

Лионель Месси globallookpress.com

«Все это происходит за несколько дней до решающего матча с "Труа", поэтому они все еще могут потерять и титул, и многое другое», — сказал он. «Они уже потеряли своих парижских болельщиков, а также поддержку французов и любителей футбола в целом, это правда».

«Я не сомневаюсь в фантастической карьере Месси или его таланте, но его приход в "ПСЖ" был полным фиаско. Невероятно видеть, что у него даже не хватает профессиональной порядочности, чтобы сказать себе: "Возможно мне будет неуместно ехать [в Саудовскую Аравию], это будет некрасиво выглядеть, потому что в матче против 'Лорьяна' я был совершенно бесполезен".».

«Месси олицетворяет все, что мы ненавидим в QSI»

А что насчет Месси? Что он будет делать по поводу отстранения и реакции болельщиков? Ну, ему, наверное, все равно. Потому что у фанатов такое чувство, что ему всегда было все равно.

Только однажды он пошел, чтобы поблагодарить болельщиков после игры, и даже это было потому, что его увлек с собой Неймар. Месси всегда был первым игроком, скрывавшемся в подтрибунном туннеле после финального свистка, независимо от того, освистывали его или нет.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси, возможно, забивал голы и помогал команде, но он никогда не проявлял никакого интереса к установлению связи с болельщиками, поэтому между ними нет разорванных отношений.

Как один фанат недавно сказал: «Месси был больше маркетинговой сделкой, чем спортивным подписанием. В итоге он представлял все, что мы ненавидим в проекте Qatar Sports Investments за последние три или четыре года. Он заслуживает другого, лучшего завершения карьеры».

«Барселона» потенциально маячит на горизонте. Есть еще много финансовых проблем, которые нужно решить, но романтическое возвращение на «Камп Ноу» имеет смысл после худшего расставания в истории футбола.