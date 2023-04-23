Пока не элита. Почему Хави еще не является топовым тренером

У Хави всегда было полно оправданий после редких поражений «Барселоны». Во-первых, это травмы. Потом было судейство. После этого он нацелился на качество поля. А затем, в прошлое воскресенье, после ничьей с «Хетафе», он заявил, что для его команды было слишком солнечно.

Это не говоря уже о его жалобах в Лиге Европы в прошлом году на то, что слишком большое число приехавших на выезд франкфуртских болельщиков способствовало трем пропущенным от «Айнтрахта» голам на «Камп Ноу».

Это все стандартные для тренеров жалобы в наши дни. Но по мере того, как шли недели, Хави становился все более нервным персонажем.

И не зря. Хотя его «Барса» почти выиграла Ла Лигу, в последнее время они спотыкаются. Команда, лидирующая с отрывом в 11 очков в Ла Лиге, начинает давать сбои. Три матча подряд они не могли забить, а две недели назад уступили «Реалу» дома со счетом 0:4. Тем временем выступления команды не блещут уже некоторое время — последняя по-настоящему убедительная победа «блауграны» пришлась на начало марта.

«Барселона» многого добилась за 18 месяцев после прихода на тренерский мостик легенды клуба Хави. После осечки в конце последней кампании каталонцы в этом году завоевали два трофея, в том числе, похоже, ускользавший от них титул Ла Лиги, который им не удавалось завоевать в течение немыслимых трех лет. Пока что пребывание Хави в должности можно считать огромным успехом.

Но, несмотря на весь прогресс, «Барселоне» еще есть куда развиваться, а Хави еще не является тренером высшего класса. И его слабость и явное отсутствие неосязаемой барселонской ауры начинают проявляться.

Отсутствие фактора страха

Версия «Барсы» Хави отличается от великих команд прошлого. Его команду трудно обыграть. Они убивают темп игры, а не повышают его, подавляя противников, прежде чем атаковать их. Большую часть времени их игру не слишком интересно смотреть. Они отлично играют в обороне, пропустив всего девять мячей в лиге за весь сезон. Они выдавливают победы, а не драматически достигают их.

Но его команда не безжалостна и неумолима, как «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне. Они не злые и не раздражающие. Скорее, их можно обозначить как «скучная эффективность».

Это не значит, что Хави плохой тренер. В конце концов, невозможно сфальсифицировать сезон из 38 игр. Должна быть выбрана и внедрена тактика, и по хожу сезона настроена и усовершенствована. Игроками нужно управлять, поддерживать их и мотивировать. Хави просто нашел формулу, которая привела его команду к победе в Ла Лиге.

Тем не менее, этой команде «Барселоны» не хватает ауры победителей. В то время как они доминировали в обороне — и только дважды проиграли в Ла Лиге — у них нет уверенности победителя, которой обладают великие команды, и того контролируемого высокомерия, которое порождает устойчивую культуру побед. В сине-гранатовых есть неизмеримая мягкость, ощущение, что их можно атаковать.

«Манчестер Сити» Гвардиолы, например, настолько тактически совершенен, что их победы кажутся неизбежными. «Реал Мадрид» Карло Анчелотти, тем временем, настолько уверенно действует в контратаках, что никогда нет ощущения, что они дрогнули. Даже интенсивность «Ливерпуля» Юргена Клоппа, когда его команда заряжена, может вселить страх в противников.

Однако у «Барселоны» нет такой уверенности или фирменного стиля. Возможно, Хави делает ставку на приход Лионеля Месси, чтобы полностью превратить свою команду в тактически последовательную модель.

Сообщается, что он давно жаждет возвращения игрока и уже имеет планы на него. Возможно, тогда мы увидим, как эта команда разовьется во что-то устрашающее. А пока ему еще предстоит найти свою фирменную схему и тот стиль, который с ней связан.

Опора на индивидуальные таланты

Возможно, лучшее достижение Хави у руля «Барселоны» — это его способность выжать максимум из Усмана Дембеле. Вингер был травмирован в течение почти трех лет, и ему катастрофически не хватало формы. Но Хави постоянно поддерживал Дембеле, заявляя, что тот является важнейшим игроком команды — утверждение, которое многих озадачило.

И Хави оказался прав. Прогресс Дембеле имел решающее значение для успеха команды. Когда вингер действует справа, его практически невозможно остановить. Его 13 голевых передач в прошлом году и еще пять в этом году, а также лучшие в Ла Лиге показатели создания моментов сделали его краеугольным камнем «Барсы» Хави.

То же самое и с Левандовским. В первой половине сезона Хави позаботился о том, чтобы польский нападающий всегда был в штрафной площади, готовый к тому, чтобы замкнуть навес или протиснуться в крошечные свободные пространства, с ударами из которых он преуспевает. В результате форвард разорвал чемпионат Испании, забив 18 голов до Рождества.

Но травмы нанесли свой удар, обнажив зависимость «Барселоны» от конкретных игроков. Рафинья заменил Дембеле, у которого были проблемы с подколенным сухожилием.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Хави отказался адаптироваться к переменам, возложив те же креативные обязанности на менее техничного Рафинью — роль, с которой бразилец просто не смог справиться. В результате «Барселона» создала меньше моментов, а результативность Левандовского снизилась.

Точно так же отсутствие Педри в центре полузащиты было компенсировано стареющим Серхи Роберто, которому просто не хватает качеств молодого игрока в последней трети. Действительно, трудно критиковать Хави за физическое состояние его игроков. Но корректировки на лету необходимы, особенно с учетом довольно ограниченного состава «блауграны».

Давление клубной эмблемы

Ошибка «Барселоны» как организации в том, что они сильно полагаются на прошлое. Это центральное понятие «Mes que un club» затуманило их суждение в последние годы. И это может просто привести к еще одному потенциально сомнительному, слегка самодовольному шагу по повторному подписанию Лионеля Месси.

Преклонение перед «Барселоной» прошлого — Йохан Кройф, Гвардиола и Месси по-прежнему присутствуют в клубном лексиконе — породило ожидание определенного стиля игры. Команды «Барсы» считаются лучшими командами в Европе, за игрой которых приятно наблюдать. Одних побед недостаточно.

Возможно, это несправедливые требования, особенно для молодого тренера, который все еще растет. Но именно этот слоган, фирменное убеждение помогли «Барсе» воспитать некоторых легендарных тренеров. Кройф, например, создал одну из лучших команд в мире в начале 1990-х, играя с «командой мечты» по схеме 4-3-3. Гвардиола с огромным успехом переформулировал этот подход в конце 2000-х.

Даже Луис Энрике какое-то время был тренером мирового класса, разрабатывая схему, которая максимально использовала Месси, Неймара и Луиса Суареса, чтобы выиграть подряд титулы Ла Лиги и претендовать на требл в 2015 году.

Однако Хави консервативен. По большей части он играет осторожно. В этой команде «Барсы» есть несколько нововведений. Переход Жюля Кунде на позицию правого защитника интересен, но вряд ли смел.

Отправка Жорди Альбы в запас, возможно, была спорной, но имела смысл из-за стареющих ног крайнего защитника. Даже его модифицированная система центра-полузащиты умна, но не слишком выразительна.

Отсутствие европейского успеха

После того как в феврале «Барселона» вылетела из Лиги Европы, испанская газета «Спорт» мрачно назвала это поражение «еще одним кошмаром для коллекции».

Это была справедливая оценка, учитывая множество европейских неудач, которыми отмечена недавняя история «Барселоны». «Ливерпуль» на «Энфилде». «Рома» в Мадриде. «Франкфурт» на Камп Ноу.

Сам Хави сетовал на то, что клуб не добился успеха в Европе, и даже признал, что ненавидит слушать гимн Лиги чемпионов после того, как его клуб выбыл из турнира.

Но, несмотря на то, что Хави открыто понимает важность европейского успеха, связанного с этой работой, он мало что сделал для того, чтобы изменить судьбу «Барсы» в соревновании. Их еврокубковая статистика в этом году выглядит мрачно. «Барселона» выиграла две из шести игр на групповом этапе ЛЧ, уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 на «Камп Ноу» и потеряла шансы на выход из группы еще до финального тура.

Лига Европы была столь же негостеприимной. «Барселоне» попался в соперники «Манчестер Юнайтед», находящийся в хорошей форме, и, отвоевав захватывающую ничью 2:2 в первом матче, она была уверенно обыграна на «Олд Траффорд», завершив свою европейскую кампанию до марта.

Эрик Тен Хаг и Хави globallookpress.com

За восемнадцать месяцев работы тренер выиграл только одну из последних 10 игр с командами топ-5 лиг континента. Он дважды проигрывал «Баварии», «Айнтрахту» и «Манчестер Юнайтед».

Это все качественные команды, и Хави столкнулся с большинством из них в неподходящие моменты. Тем не менее, лучшая команда Ла Лиги не должна проигрывать такие противостояния. Лучшие команды, возглавляемые лучшими тренерами, противостоят самому грозному противнику.

Каково его будущее?

Однако этот сезон не был провальным. Отнюдь нет. Трофей Ла Лиги — феноменальное достижение, учитывая ужасное положение дел в последние дни работы Рональда Кумана. Между тем, победа в Суперкубке Испании над «Реалом» также может стать поводом для оптимизма.

Но нет ясности, что будет дальше. Этим летом «Барселона», похоже, столкнется с финансовыми трудностями, и у нее нет очевидных возможностей для усиления состава. У них возникнут проблемы с регистрацией нынешних игроков на новые контракты, прежде чем они смогут даже подумать о новых подписаниях.

Есть также непрекращающиеся слухи о Месси, потенциальный приход которого стал ожиданием, если не требованием, для следующей эры пребывания Хави в должности.

Тем не менее вопрос о том, сделает ли Хави лучшим тренером возвращение Месси в его бывший клуб, является предметом споров. Безусловно, тренер мог разработать систему, позволяющую выжать максимум из победителя чемпионата мира.

Месси и Хави globallookpress.com

Но это часто означало бы пожертвовать интересами других 10 игроков на поле. Там можно найти выигрышную формулу, но фирменный стиль не обязательно идет с ней в комплекте.

И если «Барселона» продолжит испытывать финансовые проблемы, а Хави останется с тем же составом, это станет настоящим испытанием его управленческого таланта.

Поскольку команды-соперницы, скорее всего, только усилятся, Хави придется сделать то же самое. Очень хорошему тренеру придется придумать, как стать элитным.