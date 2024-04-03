Роналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов

Гарри Кейн

Более 300 голов во всех турнирах. Десять сезонов подряд с 20+ голами. Настоящий бомбардир. Но при этом один их тех, у кого до сих пор нет ни одного трофея. Как это вообще возможно?!

Результативность Кейна в Лиге чемпионов тоже впечатляет: 27 мячей всего лишь в 40 матчах. Правда, только четыре из этих 27 голов были забиты в рамках плей-офф.

Гарри Кейн globallookpress.com

В 2019-м Гарри вместе с «Тоттенхэмом» дошел до финала, но из-за травмы в том матче он больше напоминал тень самого себя.

Прошлым летом Кейн перешел в «Баварию» с единственной целью — выигрывать трофеи. Но его проклятье, похоже, имеет невероятную силу.

Патрик Виейра

Замечательный игрок, но, в отличие от Тьерри Анри, он остался в «Арсенале» и так и не выиграл Лигу чемпионов. После перехода в «Ювентус» француз играл против «канониров» в четвертьфинале турнира.

Патрик Виейра globallookpress.com

Вот что об этом рассказывал для The Telegraph бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Алан Смит: «Все получилось гораздо хуже, чем Виейра ожидал. Униженный своей бывшей командой, освистанный ее болельщиками. Игра, которую показал "Ювентус", подтвердила, что Арсен Венгер не ошибся, решив продать Патрика прошлым летом.

Один из самых показательных моментов — подкат Робера Пиреса, который вообще-то очень редко занимается чем-то подобным. Для Виейра это был один из самых позорных эпизодов. Что было дальше — лучше не вспоминать».

Ответный матч против «Арсенала» Виейра пропустил из-за перебора желтых карточек. И если вы думаете, что это обернулось проблемами, представьте, что вы покинули миланский «Интер» в январе 2010-го, прежде чем они выиграли Лигу чемпионов в мае того же года.

Михаэль Баллак

Когда Михаэль Баллак перешел в «Баварию», он наверняка был уверен, что с этой командой точно выиграет Лигу чемпионов. Вместе с «Байером» в 2002-м он дошел до финала, в котором «фармацевты» проиграли «Реалу».

Михаэль Баллак и Том Хеннинг Овребо globallookpress.com

После ухода из «Байера» Баллак выиграл в общей сложности 13 трофеев, выступая сначала за «Баварию», а потом за «Челси». Но кубок Лиги чемпионов в эту коллекцию так и не попал.

В 2009-м Баллак вместе с «Челси» был близок к победе над «Барселоной», но норвежский арбитр Том Хеннинг Овребо сделал всё, чтобы в финал вышел каталонский клуб. Матч на «Стэмфорд Бридж» получился, возможно, самым скандальным в истории турнира.

Павел Недвед

Агония и экстаз. Моментальное превращение главного героя в главного неудачника. Ни один футбольный матч не отражает это устаревшее клише лучше, чем полуфинальный матч ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом» в 2003-м, когда Павел Недвед помог туринскому клубу выйти в финал.

Павел Недвед globallookpress.com

Но в решающем матче чех не играл из-за перебора желтых карточек. В той же игре с «Реалом» Недвед получил предупреждение за глупый фол против Стива Макманамана.

Несмотря на это, Недвед в 2003-м все равно стал обладателем «Золотого мяча». Но, кажется, даже столь серьезное признание не успокоило его: Павел посвятил ответному матчу с «Реалом» целую главу в своей автобиографии.

Позже он дважды добирался с «Юве» до четвертьфинала ЛЧ: в первом случае «Старую синьору» остановил «Ливерпуль», а во втором — «Арсенал».

Фабио Каннаваро

Последний футболист, завоевавший «Золотой мяч», но при этом ни разу не претендовавший на победу в Лиге чемпионов. Итальянец, несомненно, является одним из лучших защитников современности.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Правда, там где Джими Траоре одержал победу, Фабио Каннаваро потерпел неудачу. Вместе с «Интером» он однажды добрался до полуфинала, в котором «нерадзурри» проиграли «Милану». Ни с «Ювентусом», ни с «Реалом» он не доходил даже до этой стадии.

Он играл вместе с Недведом за «Ювентус», который дважды уступил английским клубам в четвертьфинале. А потом он выступал за «Реал», который в то время не мог пройти дальше 1/8 финала.

Самым позорным моментом стало поражение «Мадрида» от «Ливерпуля», за который тогда играли Андреа Доссена и Джей Спиринг.

Деннис Бергкамп

«Каким-то образом ты находишь в себе силы, выигрываешь трофеи, добиваешься признания и, в конце концов, оказываешься в финале Лиги чемпионов. Эх, если бы я был на пять лет моложе!», — сказал нидерландец, вспоминая момент, когда он с восьмой попытки добрался с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов.

Деннис Бергкамп globallookpress.com

В финале Арсен Венгер планировал выпустить Бергампа на замену, но все испортил Йенс Леманн, получивший красную карточку еще в первом тайме. В этой ситуации у Денниса не было шансов появиться на поле даже на несколько минут.

Бергкамп выиграл два Кубка УЕФА (сначала с «Аяксом», а потом с «Интером»), но самый главный трофей так и остался его мечтой.

Габриэль Батистута

Невероятный игрок. Легенда. Икона. Вот только он ни разу в карьере не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Но ему при этом удалось забить несколько шикарных мячей на английских стадионах.

Эти голы были забиты в том сезоне, когда Батистута занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА, несмотря на то, что он не выиграл ничего значимого. «Фиорентина» и Батигол завершили чемпионат Италии на третьем месте.

Златан Ибрагимович

Златан провел в Лиге чемпионов 124 матча и забил 48 мячей. Но он так и не смог выиграть этот турнир.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Ибрагимович дошел до четвертьфинала вместе с «Аяксом», но проиграл на этой стадии «Милану». В «Ювентусе» вместе с Недведом и Каннаваро команда шведа тоже уступила в 1/4 финала.

С «Барселоной» Ибра дошел до полуфинала, но проиграл миланскому «Интеру», из-за которого ушел как раз перед началом сезона. С «Миланом» он тоже был в четвертьфинале, где по сумме двух матчей уступил «Барсе». И этот список можно продолжать.

Также стоит отметить, что в 40 матчах плей-офф ЛЧ Ибрагимович забил лишь десять мячей, причем три из них — в своем последнем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен».

Кажется, Златан сам виноват, что так и не смог добавить в свою коллекцию такой важный трофей.

Джанлуиджи Буффон

Три финала — три поражения. Это, пожалуй, самая грустная страница в карьере одного из лучших вратарей в истории.

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

«Я хочу завершить карьеру с главным трофеем. Двенадцать лет назад я выиграл чемпионат мира, но при этом проиграл три финала Лиги чемпионов», — сказал Буффон в октябре 2017 года.

Джиджи тогда еще добавил, что завершит карьеру в конце сезона, если снова не выиграет ЛЧ. Не выиграл.

Несмотря на это, Буффон продолжил играть, подписав контракт с «Пари Сен-Жермен». Здесь он стал одним из антигероев в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», который приехал в Париж без половины игроков основного состава, но все равно победил, в том числе благодаря ошибке Буффона.

Роналдо

Один из величайших футболистов в истории. Правда, из-за серьезных травм он провел в Лиге чемпионов всего лишь 40 матчей.

Роналдо globallookpress.com

Вместе с ПСВ и «Барселоной» Роналдо играл в менее престижных европейских турнирах. А в «Интере» его единственная кампания в ЛЧ была омрачена травмой в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».

В 2003-м, который должен был стать его годом, многие были готовы вручить ему медаль ЛЧ только за хет-трик в матче с «МЮ» на «Олд Траффорд». В то время Роналдо уже играл за «Реал».

В полуфинале «Королевский клуб» играл против «Ювентуса». Бразилец забил первый гол в мадридском матче, но в ответной игре он провел лишь 38 минут — снова травма.

В следующем сезоне «Реал» сенсационно проиграл в четвертьфинале «Монако», в составе которого блистал Фернандо Морьентес, перешедший в клуб из княжества на правах аренды из...«Реала».

Свой последний матч в Лиге чемпионов Роналдо провел, когда ему было 29 лет. Кстати, в этой игре он забил два мяча.

Также заслуживают упоминания: Серхио Агуэро, Роберто Баджо, Франческо Тотти, Лилин Тюрам, Лотар Маттеус и Сеск Фабрегас.