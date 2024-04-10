Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде

Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В составе хозяев отличились Родриго и Федерико Вальверде, еще один мяч Рубен Диаш забил в свои ворота. У «горожан» голами отметились Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол. Ответный матч команд пройдет 17 апреля в Манчестере.

«Сити» показал характер

Автор ВВС Фил Макналти отмечает, что мадридский «Реал» успешно эксплуатировал проблемы «Сити» в обороне, где не хватало скоростных игроков, но «горожане» не сдавались после неудачного первого тайма.

«"Манчестер Сити", впервые выигравший этот турнир в прошлом сезоне в рамках исторического требла, подошел к этой игру с Кевином де Брёйне на скамейке запасных после того, как бельгийский полузащитник приболел ранее во вторник.

Они отлично стартовали, когда Сильва ловко закрутил мяч, открыв счет после того, как Орелиен Чуамени, который теперь пропустит ответный матч, сфолил на Джеке Грилише. Команда Гвардиолы была потрясена быстрой реакцией "Реала", но не спешила в наращивании атак: "Мадрид" же был рад отдать инициативу чемпионам Премьер-лиги, прессингуя только тогда, когда "Сити" приближался к штрафной площади.

Это работало на протяжении большей части игры и открыло возможности для контратак команде Карло Анчелотти, но качество игры "Сити" в конечном итоге сказалось. Фоден был не очень заметен, дрейфуя между позициями крайнего правого и атакующего полузащитника, но его великолепный сезон продолжился, когда он ловко развернулся и нанес неудержимый удар в правый верхний угол ворот.

Когда Гвардиол вывел гостей вперед, казалось, что "Сити" ждет победа на "Бернабеу" (всего лишь вторая в истории их противостояний) , прежде чем они были ошарашены чудесным ударом низом в исполнении Вальверде. Однако теперь у "Сити" есть шанс четвертый сезон подряд выйти в полуфинал дома, где в последние годы громили соперников в Лиге чемпионов.

Эта команда "Реала" сильно отличается от команд-победителей, которые доминировали в турнире в этом столетии. Их общее построение, часто с 11 игроками за линией мяча, показала, что они очень уважают "Сити" и, возможно, что обидное поражение в Манчестера в прошлом сезоне не прошло даром.

Однако их прочная оборонительная конструкция позволила им использовать одну из немногих слабостей "Сити". Команде Гвардиолы не хватает скорости в задней линии, особенно с учетом продолжающегося отсутствия Кайла Уокера, и это позволило Родриго прорваться через порядки "Сити" и забить второй гол "Реала".

Это была слабость, на которую "Мадрид", лидирующий в Ла Лиге и имеющий девять дней отдыха перед матчем, продолжал нацеливаться, но Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родриго видели, как удары были отражены или пролетали мимо ворот.

Эту тактику они, вероятно, будут использовать на "Этихаде" через восемь дней, но в прошлом сезоне команда Анчелотти испытывала проблемы с тем, чтобы завладеть мячом в ответном матче против раскочегарившегося "Сити", так что возможностей может быть немного.

Будет интересно посмотреть, сможет ли команда Гвардиолы, которая отстает на одно очко от лидера в Премьер-лиге и вышла вполуфинал Кубка Англии, повторить успех и продолжить путь к еще одному треблу».

114 секунд, который едва не уничтожили «Сити»

Автор The Guardian Сид Лоу не оставляет без внимания, то, что «Реал» не расклеился после быстрого гола, а перехватил инициативу и доминировал в первом тайме.

«"Реал" совершил еще один неправдоподобный камбэк в еврокубках, но на этот раз то же самое сделал и "Манчестер Сити". Тогда "Мадрид" пошел и сделал это снова. Два последних чемпиона Европы подарили нам еще одну незабываемую ночь. Карло Анчелотти призывал своих игроков к смелости и индивидуальности, и этого было предостаточно на поле — много таланта и шесть голов на "Сантьяго Бернабеу", предвещающих великолепный ответный матч на "Этихаде" на следующей неделе. Если он будет хотя бы вполовину так же хорош, это будет весело: игра также будет балансировать на грани до самого конца.

Ведя в один гол после 95 секунд благодаря Бернарду Силве, уступая со счетом 1:2 из-за двух голов забитых за 114 секунд Эдуардо Камавингой и Родриго, "Манчестер Сити" вернулся в лидеры с двумя прекрасными ударами за четыре минуты второго тайма, когда Фил Фоден и Йошка Гвардиол поразили ворота, заставив Пепа Гвардиолу танцевать на бровке. И затем, когда казалось, что их собственный камбэк завершен — "Мадрид" сделал это снова, и Феде Вальверде завершил шумную, напряженную и эмоциональную ночь оглушительным залпом, который оставил всех измотанными, но более или менее там, где они уже были в самом начале.

Это была долгий вечер, и "Сити" не мог желать лучшего начала. Не прошло и двух минут, как они заработали преимущество в один гол. Выставив ноги, шипами вперед, Орельен Чуамени отправил мчавшегося к штрафной "Реала" Джека Грилиша на землю, заработав желтую карточку всего через 38 секунд, что означает, что он пропустит ответный матч. Стандарт был исполнен слева от штрафной, в 20 ярдах от ворот. Оттуда, оказавшись перед стенкой, состоящей только из Винисиуса Жуниора, и в то время как Андрей Лунин ждал навеса, Сильва увидел возможность. Вместо этого он сильно ударил по мячу низом в сторону ближней штанги, и хотя украинский вратарь, откатившись назад, сумел коснуться мяча, ему удалось лишь перенаправить его в сетку ворот.

Прошло всего 95 секунд, и "Сити" уже контролировал ситуацию, по крайней мере, так казалось. Всего через три минуты Эрлинг Холанн попал в чужую штрафную, развернулся и нанес удар, который был заблокирован комбинацией руки Лунина и штанги. "Реал" колебался, пытаясь понять, что происходит; Как бы абсурдно это ни звучало, особенно так рано, казалось, что у них уже были большие проблемы: они не могли добраться до мяча, наблюдая, как их соперники играют вокруг них.

Только тогда, когда у "Мадрида" больше всего проблем, как правило, проблемы возникают у их соперников; Если когда-либо существовала команда, которая могла в мгновение ока перевернуть все с ног на голову, если когда-либо существовал стадион, который мог внезапно так зажечь, то это был "Бернабеу". "Сити", конечно, слишком хорошо это знает, но одно дело знать это, а другое — быть в состоянии остановить это — и почти сразу же после того, как они повели, "Мадрид" сделал это.

Почти так же скоро? Раньше. Голы пришли, как это часто бывает, из ниоткуда. От двух рикошетов, по сути, как будто это был еще одно вмешательство судьбы. Эдуардо Камавинга пронес мяч внутрь слева и нанес удар из-за пределов штрафной. Казалось, ничего опасного это не сулит, но, по крайней мере, это было напоминанием о том, что "Реал" тоже играет, по крайней мере, так казалось. Однако мяч попал в Рубена Диаша, изменил направление и пролетел мимо Стефана Ортеги в сетку, и стадион взорвался.

И вдруг мадридцы оказались впереди. Лунин выловил прострел Грилиша, перекатил мяч влево, Винисиус развернулся и запустил Родриго, который помчался в штрафную площадь, где его удар пришелся в пятку Мануэлю Аканджи, оставив Ортегу беспомощно наблюдать, как еще один мяч катится в его ворота. 114 секунд — это все, что понадобилось, чтобы уничтожить "Сити".

И они действительно, похоже, в этот момент были вне себя, как будто на них навалилась неизбежность. "Реал", возможно, даже посчитал, что их следовало уничтожить. Холанн исчез где-то в орбите Тони Рюдигера, и в игре команды Гвардиолы наблюдалась вялая неточность, недостаток смелости или вариантов. Аккуратный обмен между Грилишом, Родри и Фоденом завершился тем, что Чуамени заблокировал мяч, но в остальном подходов к воротам не было. Были также необычно длительные периоды, когда "горожане" вообще не владели мячом».

Фоден спас «Сити» на «Сантьяго Бернабеу»

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн отдает должное полузащитнику манчестерского клуба, который в очередной раз взял игру на себя в ключевой для «горожан» момент.

«Независимо от того, насколько скромно вы играете и насколько далеко вы отклоняетесь от своих стандартов, моменты индивидуального блеска могут вытащить вас из самой глубокой ямы. Это была очередь Фила Фодена спасти "Манчестер Сити" и сделать так, чтобы еще один полуфинал Лиги чемпионов оставался в пределах видимости.

Это был не тот "Сити", который мы знаем. Играя на знаменитом стадионе, который под новой закрытой крышей выглядел совсем по-другому, команда чемпионов Пепа Гвардиолы также была практически неузнаваема.

Лидируя в течение двух минут, они отставали после четырнадцати. "Горожане" действовали неряшливо, медленно и небрежно. Временами казалось, что "Реал" может пройти сквозь них, как нож сквозь масло. Возможно, мадридцам и следовало бы это сделать. Родриго, Винисиус Жуниор и компания упустили достаточно шансов.

Но "Сити" остаётся особенной командой, а Фоден — особенным игроком. Гол, который он забил, сравняв счет в середине второго тайма, пролетел, как стрела, с 20 метров в верхний угол. Это еще больше подняло накал великолепной игры и вдохновило его партнера по команде Йошко Гвардиола нанести ошеломляющий удар через пять минут. Примечательно, что за 20 минут до конца матча "Сити" вел со счетом 3:2.

Их лидерство длилось недолго. Еще один замечательный гол последовал на 78-й минуте, на этот раз с левой ноги Федерико Вальверде из "Реала". Вот так и завершился этот безумный вечер в испанской столице шестью общими голами. Однако перед ответным матчем "Сити" будет чувствовать себя лучше. Если бы им предложили такой результат в перерыве, они бы с радостью согласились.

"Сити" начал первый тайм так, как будто собирался взять игру под контроль. Они закончили его мрачно и подавленно. Изменение направления игры и владения территорией было столь же примечательным, сколь и полным. Самой большой радостью для Гвардиолы и его игроков было то, что испанская команда забила лишь два мяча.

Игра началась лихорадочно. "Сити" забил гол уже через две минуты, а пять минут спустя мог вести со счетом 2:0. Но затем "Реал Мадрид" проснулся и забил дважды за минуту, и, проведя четверть часа, они были впереди. Вот это поворот. Вот это игра.

После этого, по крайней мере в течение первых 45 минут, установилась схема, согласно которой продолжало происходить то же самое. "Сити" передавал мяч в центре поля, "Реал" целеустремленно продвигался вперед, и чаще всего за этим следовал удар по воротам. Если бы у атакующих игроков в белой форме было побольше динамита в бутсах, они могли бы забить на один-два гола больше».

«Это "Бернабеу", друг мой»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что «Реал» упустил свой шанс добить «Ман Сити» в первом тайме и сделать серьезный задел в этом противостоянии.

«Власть "Реала" в современной Лиге чемпионов будет нелегко ослабить, и команда Пепа Гвардиолы снова направляется навстречу ответному матчу эпического противостояния в плей-офф с достаточным количеством сомнений, чтобы сделать его интересным.

Это был, как неоднократно повторил Гвардиола, после того, как вся драма закончилась, отличный результат для его команды: дважды они вышли вперед и между этим они отставали в один мяч на протяжении почти половины из 90 минут. "Это Бернабеу, друг мой", — сказал он, когда его спросили, мог ли "Манчестер Сити" ожидать большего. В этот вечер событий бы хватило на две великолепные игры в Лиге Чемпионов, и временами не было того контроля, к которому нас приучил "Сити".

"Сити" лидировал, терял лидерство, вновь обретал — и в итоге первый удар Федерико Вальверде с правого угла штрафной принес "Реалу" ничью. Увлекательный футбольный вечер, но по-настоящему "Сити" стал похож на себя — чемпионов Англии, Европы и мира — только после того, как Гвардиола привел своих игроков в порядок в перерыве. Фил Фоден выдал великолепный удар левой ногой, сделав счет 2:2 на 66-й минуте. Второй из трех голов "Сити", забитых из-за пределов штрафной — сначала был гол Бернарду Силвы, а затем гол Йошко Гвардиола.

Однако в первом тайме игра "Сити" слетела из своей привычной оси из-за бури, которой была атака хозяев. После штрафного удара Бернарду на второй минуте "Реал" забил дважды за 114 секунд — удар Эдуардо Камавинги срикошетил от Рубена Диаша, а затем был быстрый прорыв Родриго. В том тайме "Реал" разгромил "Сити". "Мы хотели, чтобы 'Манчестер Сити' чувствовал себя некомфортно", — сказал позже Карло Анчелотти, и когда Винисиусу выпал шанс увеличить преимущество "Реала" до 3–1, это могло стать очень некомфортной ситуацией для "Сити". Винисиус упустил то, что могло стать решающим моментом.

Шансов добить такую мощную машину как "Сити" не бывает так уж и много — и это был один из них. Позже Гвардиола говорил, что его команда "эмоционально стабильна" в эти сложные периоды игр. "Это фундаментально", — сказал он, отметив, что в первые сезоны его пребывания в Манчестере такая игра была бы проиграна командами "Сити", ранее не привыкшими к оказываемому давлению.

Поскольку "Сити" установил контроль над игрой при счете 3:2, именно Лука Модрич вышел на поле за "Реал" сразу после гола Гвардиола. В 38 лет великий хорват все еще способен контролировать игру, и это его пас привел к пасу, с которого сравнял счет Вальверде. Модрич всего на два месяца старше Уэйна Руни.

Другой полузащитник-ветеран, Кевин Де Брёйне, был в стартовом составе "Сити", пока его не сразила болезнь, которая, по словам Гвардиолы, была настолько серьезной, что великого бельгийца вырвало перед матчем, после того, как команда уже прибыла на стадион. "Один из секретов игры на высоком уровне в том, что ты быстро адаптируешься к хаосу", — сказал Гвардиола. Но по мере развития игры именно отсутствие травмированного Кайла Уокера на позиции правого защитника и адаптируемые защитные качества Натана Аке, казалось, больше всего повредили "Сити".

И все же "Сити" вышел обновленным после перерыва. Нестабильное построение команды, которая выглядела такой открытой в первом тайме, когда Винисиус Жуниор, Родриго и беспокойный Джуд Беллингем подвергали ее сильному давлению, была исправлена. Джон Стоунз снова вышел в центр поля, и плотные и четкие передачи вернулись. Терпеливый захват территории была знаком. Гвардиола сказал, что Фоден особо не участвовал в первом тайме, но вот во втором он точно присутствовал».

Лигочемпионская классика

Автор ESPN Марк Огден благодарен обеим командам, показавшим на «Сантьяго Бернабеу» красивый и зрелищный атакующий футбол.

«На "Бернабеу" захватывало дух в тот вечер, когда Фил Фоден и Феде Вальверде забили божественные голы, когда "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити" бросали друг на друга все силы в попытке получить решающее преимущество в первом четвертьфинальном матче и, в конечном итоге, добились ничьей 3:3, что оставляет решающую роль ответному матчу на следующей неделе.

Да, были дорогостоящие ошибки, глупые ошибки и потеря концентрации, которые снова приведут в ярость тренеров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолу, когда они будут пересматривать игру в ближайшие дни. Но для тех, кто помнит другие времена в Лиге чемпионов, когда такие тренеры, как Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес, добивались успеха, превратив матчи в битву на истощение и делая ставку на сверхзащитную дисциплину, эта невероятная игра стала последним примером того, что футбол — это атака, атака, атака и забивание голов.

И можно с уверенностью сказать, что болельщики на стадионах и зрители по всему миру предпочитают то, что дает нам современное поколение тренеров.

Футбол — это взлеты и падения, успехи и неудачи, но в первую очередь это еще и индустрия развлечений. Один из этих суперклубов вылетит из Лиги чемпионов на "Этихаде" 17 апреля, но ни один из этих клубов нельзя обвинить в попытке пробраться в полуфинал, используя паршивую тактику задушить своих противников, поэтому победят они или проиграют, но их репутация как команды не пострадает, а только усилится.

"Сити", действующий чемпион Европы, на следующей неделе примет "Реал" в качестве фаворита благодаря домашнему преимуществу в ответном матче, но это может быть не менее взрывоопасная встреча. В этой игре и Джуд Беллингем, и Эрлинг Холанн были в значительной степени незаметны в составе "Реала" и "Сити" соответственно, но если кто-либо из них включится на следующей неделе, у их команды будет больше шансов на победу.

Несмотря на отсутствие у "Сити" европейского наследия до прихода владельца шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна в 2008 году, с тех пор они зарекомендовали себя среди элиты, а их соперничество с "Реалом" в последние годы переросло в настоящую классику. На "Бернабеу" и "Этихаде" были эпические игры, драматические победы обеих команд и волшебные моменты, и этот матч пополнил растущий список памятных встреч».

Фоден снова сияет в составе «Манчестер Сити»

Автор Sky Sports Адам Бэйтc выделяет главного героя в составе «Манчестер Сити», который помог перевернуть игру во втором тайме.

«После того, как два из трех его голов в ворота "Астон Виллы" были забиты из-за пределов штрафной менее недели назад, Фил Фоден снова взялся за дело. На этот раз поле было еще масштабнее — на выезде с "Реалом" в плей-офф Лиги чемпионов.

И в то время, как его команда уступала в счете. Как потом заметил Пеп Гвардиола, это произошло на той стадии игры, когда "Сити" рисковал тем, что будет отставать на два гола. На "Бернабеу" все может быстро осложниться. Фоден упростил ситуацию.

Предоставление ему пространства в 20 метрах от ворот — больше не вариант. В этом сезоне Фоден забил шесть голов из-за пределов штрафной — больше, чем любой другой игрок Премьер-лиги. Более поздний удар Йошко Гвардиола оттуда стал полной неожиданностью. Для Фодена это привычное дело.

Выйти на поле в то время, когда Кевину Де Брёйне пришлось покинуть скамейку запасных из-за болезни, тоже было важным. Блестящий бельгиец сыграл важную роль в матче против "Кристал Пэлас" в субботу, но эта игра полностью затмила выступление Кевина из-за превосходства Фодена.

Ставший лучшим игроком матча против "Виллы", он завоевал эту награду и в Мадриде, затмив Джуда Беллингема на его же поле. Выдающийся игрок на поле, а теперь и выдающийся игрок великолепной команды "Манчестер Сити". Это время Фодена блистать».

Тяжелая ночь для Эрлинга Холанна

Автор The Athletic Сэм Ли не оставляет без внимание не самую удачную игру норвежского бомбардира «Сити» в Мадриде.

«В последнее время много внимания уделялось связующей игре Эрлинга Холанна, и хотя оценка его игры со стороны Роя Кина, как у "игрока второй лиги" была перебором, это правда, что в последнее время у него были проблемы.

Вероятно, неудивительно, что здесь он снова испытывал проблемы в борьбе с Антонио Рюдигером, учитывая, что именно это произошло с ним в таком же матче год назад, на фоне одного из самых впечатляющих индивидуальных сезонов, которые когда-либо были. Так что если это могло произойти тогда, это может произойти и сейчас. Но остается фактом, что Холанн остается чем-то вроде загадки для букмекеров.

Его юношеские тренеры рассказывают о том, что в юности он был гораздо более миниатюрным пареньком и ему приходилось получать преимущество над защитниками, оттачивая свои движения. Его мощное телосложение проявилось позже, и именно поэтому он больше похож на добивающего форварда, несмотря на свои габариты.

Это также помогает объяснить, почему он плохо продавливает защиту: он не занимался этим в детстве. В такие вечера "Сити" действительно не помешало бы, если бы он больше бил, особенно в первом тайме, когда они теряли мяч гораздо легче, чем обычно.

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Он проделал впечатляющую игру во втором тайме и был разочарован тем, что не смог получить несколько передач позади, когда возникали редкие моменты, но "Сити" нужно от него больше отдачи и когда моментов мало».

Неудачник: Андрей Лунин

Издание Goal привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и во вторую категорию на этот раз попал голкипер «Реала».

«Подобные игры, кажется, всегда характеризуются несделанными сейвами или упущенными шансами, а также запоминающимися голами, которые будут заполнять нарезки лучших моментов на долгие годы. И Лунин может почувствовать, что совершил в этом матче существенную ошибку.

Вратарь потерял концентрацию на самое короткое мгновение в первые две минуты, не сумев правильно установить стенку и позволив Бернарду со штрафного отправить мяч под его ближнюю штангу — он лишь мазнул рукой по мячу, когда тот скользил в сетку. Надо отдать должное португальцу за его изобретательность, но Лунин в игре такого масштаба будет сожалеть о сэйве, которого он не сделал.

Конечно, он не является любимым голкипером Мадрида. Тибо Куртуа, который, казалось, собирался успеть вернуться к этому противостоянию после разрыва крестообразной связки в августе, две недели назад получил еще одну травму колена. И хотя Лунин оказался замечательным дублером, но Куртуа, наверняка, сделал бы такой сейв.

Не повезло? Возможно. Но этот краткий промах может иметь решающее значение для сезона "Лос Бланкос".»