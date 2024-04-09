ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе

Во вторник, 9 апреля, стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы уже подробно изучили сразу после жеребьевки пары второго раунда плей-офф самого престижного еврокубкового турнира УЕФА. Сейчас же мы кратко оценим актуальное состояние команд спустя без малого месяц.

«Арсенал» — «Бавария»

9 апреля, 22:00 мск

Впервые с 2010 года лондонский клуб добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов только для того, чтобы попасть на команду которая не только регулярно побеждала их, но и активно унижала — «Бавария» выиграла семь из 12 матчей с «Арсеналом», а в трех последних (в 2017 и в 2015 годах) разгромила «канониров» с одинаковым счетом 5:1.

Но времена изменились, как и баланс сил. Мюнхенский клуб уже потерял шансы на чемпионство в Германии и настолько неровно проводит сезон, что его наставник Томас Тухель покинет свой пост летом. А «Арсенал» на данный момент возглавляет таблицу АПЛ, второй год подряд ведет борьбу за титул с «Ливерпулем» и «Ман Сити», и очень результативно выступает как дома, так и на евроарене.

Хотя для того, чтобы пройти «Порту» в 1/8 финала, подопечным Микея Артеты потребовалось победить в серии пенальти, но они выиграли 10 из последних 11 матчей чемпионата Англии (сыграв вничью с «Сити») и забили при этом 38 голов. Накануне матча с «Баварией» лондонцы на выезде разгромили крепкий «Брайтон» со счетом 3:0.

«Бавария» напротив проиграла три из последних пяти матчей, накануне поездки в Лондон уступив на выезде «Хайденхайму» со счетом 2:3. Но на стороне мюнхенцев опыт регулярного выступления в Лиге чемпионов, а атаке у них играет бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, уже наколотивший 32 мяча в дебютном сезоне в Бундеслиге.

Гарри Кейн globallookpress.com

Команде Тухеля не поможет дисквалифицированный Дайо Упамекано и травмированные защитники Боэ, Сарр и Бухманн. У «Арсенала» в лазарете защитник Юрриен Тимбер.

С прогнозами экспертов Livesport.Ru на исход матча можно ознакомиться по ссылке. А это прогноз с более рискованными вариантами и высокими коэффициентами.

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

9 апреля, 22:00 мск

Противостояние этих двух клубов уже успело стать современной классикой — «Реал» и «Манчестер Сити» пересекаются в плей-офф в четвертый раз за пять сезонов. Английский клуб выиграл оба матча в 1/8 финала кампании 2019/20, а также одолел 14-кратных обладателей трофея в прошлогоднем полуфинале.

Разумеется, большая часть нейтральных болельщиков предпочла бы, чтобы очередной раунд противостояния пришелся на финал, но жеребьевка подкачала. Зато двухсотый матч Карло Анчелотти в Лиге чемпионов в качестве тренера выйдет ярким и по настоящему топовым. В последних четырех встречах между командами было забито 17 мячей, и в каждом случае победители выигрывали трофей.

«Сливочные» постараются добыть свою 12-ю подряд победу в четвертьфинале, вдохновляясь викторией над «Сити» в полуфинала сезона 2021/22, тем более у них есть новый козырь — Джуд Беллингем. В лазарете команды Тибо Куртуа, Дани Себальос и Давид Алаба. У «Реала», выигравшего три последних матча, был долгий отдых — они одолели «Атлетик» на «Бернабеу» еще 31 марта.

«Манчестер Сити» отдыхал меньше — 6 апреля «горожане» на выезде победили «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Подопечные Гвардиолы не знают поражений на протяжении последних 25 игр во всех турнирах (В20 Н4). В лазарете команды Натан Аке и Кайл Уокер.

Все прогнозы на футбол

С нашими прогнозами на исход матча на «Сантьяго Бернабеу» можно ознакомиться здесь. Есть и более дерзкий прогноз, для любителей рискнуть.

«Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

10 апреля, 22:00 мск

Во второй половине сетки собрались команды поменьше калибром. «Атлетико» и «Боруссия» хотя и являются завсегдатаями Лиги чемпионов, но мадридцы в последний раз были в четверке сильнейших в сезоне 2016/17, а «Боруссия» — в 2013 году.

Между собой команды в турнире встречались только четыре раза, и ни разу — в плей- офф. Первая дуэль на групповом этапе произошла в сезоне 1996/97, когда «Боруссия» в единственный раз выиграл Лигу чемпионов, а вторая — в кампании 2018/19, где обе команды вылетели в 1/8 финала. «Атлетико» трижды играл в финала ЛЧ и трижды проигрывал.

Тем не менее, Диего Симеоне — специалист с огромным опытом, который близок к 50-й победе в турнире в качестве тренера. В 1/8 финала «Атлетико» по пенальти одолел финалиста прошлого сезона «Интер», а «Ванда Метрополитано» остается неприступной крепостью по крайней мере в еврокубках.

Аксель Витцель раньше играл за «Боруссию» globallookpress.com

При этом «матрасники» потерпели шесть поражений в последних 12 матчах во всех турнирах (В4 Н2) и лишь один раз сыграли на ноль в последних 13 матчах. Накануне матча с «Боруссией» они на выезде справились с «Вильярреалом» (2:1). В лазарете «Атлетико» защитник Марио Эмосо, хавбек Тома Лемар и нападающий Маркос Пауло.

41-летний Эдин Терзич проводит всего второй полноценный сезон во главе «Боруссии» и команда показывает неровный футбол. В последнем матче дормундцы уступили на своем поле «Штутгарту» (0:1), но это поражение стало лишь вторым в последних 17 матчах во всех турнирах (В9 Н6). За «Боруссию» не сыграет травмированный защитник Рами Бенсебайни.

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

10 апреля, 22:00 мск

Громкая афиша и противостояние, которое уже обзавелось своей яркой историей — команды встречаются в четвертый раз. «Барселона» выиграла два последних четвертьфинала, а также устроила знаменитую «Ремонтаду», одержав волевую победу над ПСЖ со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2016/17 после проигрыша со счетом 0:4.

ПСЖ победил «Барсу» в четвертьфинале ЛЧ-1994/95 и взял верх в последнем противостоянии команд в плей-офф, победив с общим счетом 5:2 в 1/8 финала ЛЧ-2020/21. Добавьте к этом то, что новый тренер парижан Луис Энрике будет противостоять своему бывшему клубу, с которым он в 2015 году выиграл последний для каталонцев Кубок чемпионов.

Но обе команды в этом сезоне далеки от своих лучших версий. ПСЖ привычно доминирует дома и неубедителен в ЛЧ, но вдобавок к этому команда перестраивается после ухода Месси и Неймара в прошлом году и в ожидании предстоящего ухода Килиана Мбаппе этим летом.

ПСЖ не проигрывает на протяжении 27 матчей во всех турнирах (В19 Н8), а на счету Мбаппе 21 гол в последних 20 играх. Луис Энрике все чаще меняет свою главную звезду пораньше в матчах Лиги 1 (иногда это идет во вред команде), но в ЛЧ явно сделает ставку на него. Парижанам не поможет дисквалифицированный Хакими, в лазарете Преснель Кимпембе.

«Барселона» распрощалась с надеждами на чемпионство, страдает от финансовых проблем и отсутствия трансферов, а главный тренер Хави заранее объявил о своем уходе в конце сезона. Это встряхнуло каталонцев, а вместо дорогостоящих новичков «Барса» сделала ставку на воспитанников «Ла Масии», которые не подводят.

«Блауграна» не проигрывает уже 11 матчей подряд (В8 Н3), выиграв 4 последние встречи. Против каталонцев — эпидемия травм, выкосившая Гави, Педри, Френки де Йонга, Алекса Бальде, Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.