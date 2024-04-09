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    «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка (к. 5.00) на футбол 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 09 Апреля 2024 года
    Реал Мадрид
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Реал» Мадрид на 8 очков опережает идущую следом «Барселону». Да и пропустили «сливочные» всего 20 раз в 30 матчах испанского чемпионата.

    Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Реал» Мадрид разобрался с «Атлетиком» (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки мадридского клуба забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    В 3 последних матчах команда Анчелотти победила. Да и комфортный отрыв от «Барсы» в чемпионате дает возможность спокойно переключиться на Лигу чемпионов.

    Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов мадридцы привычно смотрятся прилично. В предыдущем раунде «сливочные» прошли «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1).

    Матчи против «Манчестер Сити» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при всего лишь одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид максимально настроится на поединок с англичанами. Да и признанные лидеры атак «сливочных» на месте.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы ныне озабочена сражением за чемпионство в Англии. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Манчестер Сити» лишь минимально отстает от «Арсенала». Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова добыла три балла. «Манчестер Сити» не оставил шансов «Кристал Пэлас» (4:2).

    Причем до того подопечные Гвардиолы разделали под орех сильных «вилланов» (4:1). А вот с «Арсеналом» команда сыграла лишь в ничью (0:0).

    Привычно результативен и лидер атак команды Эрлинг Холанн. Норвежец забил 19 мячей в чемпионате и 6 в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Натан Аке, Кайл Уокер — травмированы.

    Состояние команды: команда Гвардиолы привычно сильна в атаке. Холанн и компания мечтают вновь выиграть Лигу чемпионов.

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    Наверняка скажет свое веское слово Кевин Де Брюйне. Бельгиец прекрасно действует в связке с Холанном.

    В двух своих последних матчах «Манчестер Сити» забивал по 4 мяча. Да и удачное свидание с мадридцами годичной давности еще не забылось (4:0).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Манчестер Сити» уж точно будет стараться проявить максимальную активность в атаке.

    Статистика для ставок

    • Мадридцы выиграли в 3 своих последних матчах

    • «Манчестер Сити» выиграл 2 своих последних поединках

    • Последний очный поединок завершился победой англичан (4:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно постараются преуспеть в атаке.

    И те, и другие явно не собираются отсиживаться в тылах, так что стоит ожидать высокой результативности.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.50.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом для ставки 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» с коэффициентом 5.00. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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