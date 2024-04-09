9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал» Мадрид на 8 очков опережает идущую следом «Барселону». Да и пропустили «сливочные» всего 20 раз в 30 матчах испанского чемпионата.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Реал» Мадрид разобрался с «Атлетиком» (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки мадридского клуба забили 13 мячей при 5 пропущенных.

В 3 последних матчах команда Анчелотти победила. Да и комфортный отрыв от «Барсы» в чемпионате дает возможность спокойно переключиться на Лигу чемпионов.

Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов мадридцы привычно смотрятся прилично. В предыдущем раунде «сливочные» прошли «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1).

Матчи против «Манчестер Сити» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при всего лишь одной виктории.

И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид максимально настроится на поединок с англичанами. Да и признанные лидеры атак «сливочных» на месте.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы ныне озабочена сражением за чемпионство в Англии. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» лишь минимально отстает от «Арсенала». Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова добыла три балла. «Манчестер Сити» не оставил шансов «Кристал Пэлас» (4:2).

Причем до того подопечные Гвардиолы разделали под орех сильных «вилланов» (4:1). А вот с «Арсеналом» команда сыграла лишь в ничью (0:0).

Привычно результативен и лидер атак команды Эрлинг Холанн. Норвежец забил 19 мячей в чемпионате и 6 в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Натан Аке, Кайл Уокер — травмированы.

Состояние команды: команда Гвардиолы привычно сильна в атаке. Холанн и компания мечтают вновь выиграть Лигу чемпионов.

Наверняка скажет свое веское слово Кевин Де Брюйне. Бельгиец прекрасно действует в связке с Холанном.

В двух своих последних матчах «Манчестер Сити» забивал по 4 мяча. Да и удачное свидание с мадридцами годичной давности еще не забылось (4:0).

Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Манчестер Сити» уж точно будет стараться проявить максимальную активность в атаке.

Статистика для ставок

Мадридцы выиграли в 3 своих последних матчах

«Манчестер Сити» выиграл 2 своих последних поединках

Последний очный поединок завершился победой англичан (4:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно постараются преуспеть в атаке.

И те, и другие явно не собираются отсиживаться в тылах, так что стоит ожидать высокой результативности.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.50.

Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом для ставки 1.90.