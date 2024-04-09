«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Реал» Мадрид на 8 очков опережает идущую следом «Барселону». Да и пропустили «сливочные» всего 20 раз в 30 матчах испанского чемпионата.
Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Реал» Мадрид разобрался с «Атлетиком» (2:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки мадридского клуба забили 13 мячей при 5 пропущенных.
В 3 последних матчах команда Анчелотти победила. Да и комфортный отрыв от «Барсы» в чемпионате дает возможность спокойно переключиться на Лигу чемпионов.
Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов мадридцы привычно смотрятся прилично. В предыдущем раунде «сливочные» прошли «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1).
Матчи против «Манчестер Сити» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при всего лишь одной виктории.
И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид максимально настроится на поединок с англичанами. Да и признанные лидеры атак «сливочных» на месте.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы ныне озабочена сражением за чемпионство в Англии. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» лишь минимально отстает от «Арсенала». Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова добыла три балла. «Манчестер Сити» не оставил шансов «Кристал Пэлас» (4:2).
Причем до того подопечные Гвардиолы разделали под орех сильных «вилланов» (4:1). А вот с «Арсеналом» команда сыграла лишь в ничью (0:0).
Привычно результативен и лидер атак команды Эрлинг Холанн. Норвежец забил 19 мячей в чемпионате и 6 в Лиге чемпионов.
Не сыграют: Натан Аке, Кайл Уокер — травмированы.
Состояние команды: команда Гвардиолы привычно сильна в атаке. Холанн и компания мечтают вновь выиграть Лигу чемпионов.
Наверняка скажет свое веское слово Кевин Де Брюйне. Бельгиец прекрасно действует в связке с Холанном.
В двух своих последних матчах «Манчестер Сити» забивал по 4 мяча. Да и удачное свидание с мадридцами годичной давности еще не забылось (4:0).
Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Манчестер Сити» уж точно будет стараться проявить максимальную активность в атаке.
Статистика для ставок
- Мадридцы выиграли в 3 своих последних матчах
- «Манчестер Сити» выиграл 2 своих последних поединках
- Последний очный поединок завершился победой англичан (4:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
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Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно постараются преуспеть в атаке.
И те, и другие явно не собираются отсиживаться в тылах, так что стоит ожидать высокой результативности.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.50.
Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом для ставки 1.90.