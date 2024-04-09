«Реал»
Путь в плей-офф: «Реал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Наполи», «Брага» и «Унион Берлин».
В 1/8 финала команда провела непростую дуэль с «РБ Лейпциг». После выигрыша со счетом 1:0 на выезде она дома была в шаге от дополнительного времени, сыграв вничью — 1:1.
Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги хозяева одержали победу. На своем поле мадридцы уверенно обыграли новоиспеченного обладателя Кубка Испании «Атлетик» (2:0).
На сегодня у «Сливочных» победная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны, после двух ничьих кряду.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Реал» не проиграл при девяти победах и четырех ничьих.
Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и уверенно лидировать в Примере с отрывом в восемь очков от второй «Барселоны».
Беллингем — самый результативный игрок мадридцев в Лиге чемпионов, забив четыре мяча, правда, еще в групповом этапе.
«Манчестер Сити»
Путь в плей-офф: «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».
В 1/8 финала команда довольно легко прошла «Копенгаген». После победы со счетом 3:1 на выезде она с аналогичным результатом переиграла соперника дома.
Последние матчи: в прошлом туре английской Премьер-лиги «Горожане» феерично разбили «Кристал Пэлас». На чужом поле манкунианцы выиграли 4:2, пропустив первыми.
Эта победа стала третьей в четырех последних поединках. Да и единственная ничья в этой серии пришлась на конкурента в борьбе за титул «Арсенала» (0:0).
Не сыграют: Кайл Уокер — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 25 последних поединках во всех турнирах «Манчестер Сити» не проиграл при 21 победе и четырех ничьих.
Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу сразу за три трофея — Лигу чемпионов, Кубок Англии, где вышел в полуфинал, и АПЛ, где занимает третье место.
Холанн и в этом сезоне — лучший бомбардир манкунианцев в Лиге чемпионов, забив шесть мячей.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Реал» победил
- в 17 из 20 последних матчей «Манчестер Сити» выиграл
- в шести из восьми последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.50, победа «Реала» — в 2.90.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в 13 последних матчах хозяева не проиграли. При этом в их пяти последних поединках было забито больше 1,5 голов.
Вместе с тем, в семи из восьми последних встреч гостей сработали оба данных расклада.
Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей «Сити» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с интересным коэффициентом 5.00.