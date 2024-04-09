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    Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?

    «Реал» — «Манчестер Сити». Ставка на 1.90 и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Манчестер Сити»
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    «Реал» не считается фаворитом в домашнем матче
    «Реал» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Реал» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 09 Апреля 2024 года
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    «Реал»

    Путь в плей-офф: «Реал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Наполи», «Брага» и «Унион Берлин».

    В 1/8 финала команда провела непростую дуэль с «РБ Лейпциг». После выигрыша со счетом 1:0 на выезде она дома была в шаге от дополнительного времени, сыграв вничью — 1:1.

    Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги хозяева одержали победу. На своем поле мадридцы уверенно обыграли новоиспеченного обладателя Кубка Испании «Атлетик» (2:0).

    На сегодня у «Сливочных» победная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны, после двух ничьих кряду.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Реал» не проиграл при девяти победах и четырех ничьих.

    Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и уверенно лидировать в Примере с отрывом в восемь очков от второй «Барселоны».

    Беллингем — самый результативный игрок мадридцев в Лиге чемпионов, забив четыре мяча, правда, еще в групповом этапе.

    «Манчестер Сити»

    Путь в плей-офф: «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».

    В 1/8 финала команда довольно легко прошла «Копенгаген». После победы со счетом 3:1 на выезде она с аналогичным результатом переиграла соперника дома.

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    • Последние матчи: в прошлом туре английской Премьер-лиги «Горожане» феерично разбили «Кристал Пэлас». На чужом поле манкунианцы выиграли 4:2, пропустив первыми.

    Эта победа стала третьей в четырех последних поединках. Да и единственная ничья в этой серии пришлась на конкурента в борьбе за титул «Арсенала» (0:0).

    Не сыграют: Кайл Уокер — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 25 последних поединках во всех турнирах «Манчестер Сити» не проиграл при 21 победе и четырех ничьих.

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    Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу сразу за три трофея — Лигу чемпионов, Кубок Англии, где вышел в полуфинал, и АПЛ, где занимает третье место.

    Холанн и в этом сезоне — лучший бомбардир манкунианцев в Лиге чемпионов, забив шесть мячей.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Реал» победил

    • в 17 из 20 последних матчей «Манчестер Сити» выиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.50, победа «Реала» — в 2.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в 13 последних матчах хозяева не проиграли. При этом в их пяти последних поединках было забито больше 1,5 голов.

    Вместе с тем, в семи из восьми последних встреч гостей сработали оба данных расклада.

    Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей «Сити» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с интересным коэффициентом 5.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
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