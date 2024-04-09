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    Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?

    «Арсенал» — «Бавария». Ставка за 2.00 и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Бавария»
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    «Арсенал» — фаворит матча
    «Арсенал» на своем поле сыграет против «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Арсенал» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 09 Апреля 2024 года

    «Арсенал»

    Путь в плей-офф: «Арсенал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли ПСВ, «Ланс» и «Севилья».

    В 1/8 финала команда провела непростую дуэль с «Порту». После поражения со счетом 0:1 на выезде она победила дома с минимальным результатом, после чего была сильнее в серии пенальти.

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    Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги хозяева одержали победу. На чужом поле лондонцы разгромили «Брайтон» (3:0).

    На сегодня у «Канониров» беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести победах и одной ничьей.

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    Не сыграют: Юрьен Тимбер — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Арсенал» потерпел лишь одно поражение при шести победах и одной ничьей.

    Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и бороться за титул в АПЛ в тяжелой борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

    Габриэль Жезус — самый результативный игрок «Арсенала» в Лиге чемпионов, забив четыре мяча.

    «Бавария»

    Путь в плей-офф: «Бавария» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

    В 1/8 финала команда не без приключений прошла «Лацио». После поражения со счетом 0:1 на выезде она разгромила итальянского экс-оппонента дома — 3:0.

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    • Последние матчи: в прошлом туре немецкой Бундеслиги «ротен» сенсационно проиграли. На чужом поле мюнхенцы уступили «Хайденхайму» (2:3), выигрывая 2:0 к 50-й минуте.

    Эта неудача стала второй кряду. Ранее в предыдущем туре гранд немецкого футбола проиграл на своем поле «Боруссии» Дортмунд (0:2).

    Не сыграют: Мазрауи, Павлович, Сане, Коман, Нойер, Боэ, Сарр, Бухманн — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Бавария» выиграла только в половине случаев, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

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    Такие результаты привели к тому, что уже в следующем туре она может сложить чемпионские полномочия в Бундеслиге в пользу «Байера», а ее уже догнал третий в таблице «Штутгарт».

    Харри Кейн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов, забив шесть мячей в группе.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Арсенала» было забито меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Баварии» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенала» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 4.10, победа «Баварии» — в 4.50.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в пяти из семи их последних поединков было забито больше 1,5 голов.

    Вместе с тем, в двух последних встречах гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Арсенал» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом 5.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
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