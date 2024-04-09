«Арсенал»
Путь в плей-офф: «Арсенал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли ПСВ, «Ланс» и «Севилья».
В 1/8 финала команда провела непростую дуэль с «Порту». После поражения со счетом 0:1 на выезде она победила дома с минимальным результатом, после чего была сильнее в серии пенальти.
Арсенал Лондон — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги хозяева одержали победу. На чужом поле лондонцы разгромили «Брайтон» (3:0).
На сегодня у «Канониров» беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести победах и одной ничьей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: Юрьен Тимбер — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Арсенал» потерпел лишь одно поражение при шести победах и одной ничьей.
Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и бороться за титул в АПЛ в тяжелой борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Габриэль Жезус — самый результативный игрок «Арсенала» в Лиге чемпионов, забив четыре мяча.
«Бавария»
Путь в плей-офф: «Бавария» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».
В 1/8 финала команда не без приключений прошла «Лацио». После поражения со счетом 0:1 на выезде она разгромила итальянского экс-оппонента дома — 3:0.
Последние матчи: в прошлом туре немецкой Бундеслиги «ротен» сенсационно проиграли. На чужом поле мюнхенцы уступили «Хайденхайму» (2:3), выигрывая 2:0 к 50-й минуте.
Эта неудача стала второй кряду. Ранее в предыдущем туре гранд немецкого футбола проиграл на своем поле «Боруссии» Дортмунд (0:2).
Не сыграют: Мазрауи, Павлович, Сане, Коман, Нойер, Боэ, Сарр, Бухманн — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Бавария» выиграла только в половине случаев, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.
Такие результаты привели к тому, что уже в следующем туре она может сложить чемпионские полномочия в Бундеслиге в пользу «Байера», а ее уже догнал третий в таблице «Штутгарт».
Харри Кейн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов, забив шесть мячей в группе.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Арсенала» было забито меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Баварии» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенала» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 4.10, победа «Баварии» — в 4.50.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.15 и 1.70.
- 1.75Удинезе — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.05Оренбург — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.90Реал — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в пяти из семи их последних поединков было забито больше 1,5 голов.
Вместе с тем, в двух последних встречах гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Арсенал» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом 5.00.