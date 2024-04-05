Панамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?

Мадридский «Реал» уже подписал его за большие деньги — еще до того, как он сыграл хотя бы один матч за взрослую команду. Это казалось огромной авантюрой. Может ли он действительно стоить более 40 миллионов евро?

Он не мог пересечь Атлантику, пока ему не исполнилось 18, и поэтому он делал свои первые шаги в первой команде титанов из Рио-де-Жанейро «Фламенго», где каждое его действие рассматривалось под микроскопом. Доказательства относительно уровня его игры были неубедительными — до вечера в Эквадоре в марте 2018 года. В тяжелой игре на выезде с «Эмелеком» «Фламенго» уступал один гол — пока Винисиус не вышел со скамейки запасных. До конца оставалось меньше 25 минут, а ему понадобилось всего 20 из них, чтобы изменить игру.

Дважды он прорывался сквозь оборону хозяев, сочетая скорость и точность и забивая голы, которые принесли его команде победу. И после финального свистка многие болельщики «Эмелека», похоже, не рассердились на него. Поняв, что они присутствовали при рождении чего-то особенного и сенсационного, после финального свистка они выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с новой звездой.

Это опыт, который переживали немногие южноамериканские фанаты. Всего несколько месяцев спустя Вини уже пересекал Атлантику. Его ждала мировая слава. Он выиграл Лигу чемпионов. Но ему не хватило времени, чтобы выиграть Либертадорес. Не сделал этого и Лукас Пакета, который дал ему пас в эпизоде с его первым голом в ворота «Эмелека». В следующем году «Фламенго» выиграл трофей. Но к тому времени Винисиус и Пакета уже давно ушли, что проливает свет на нынешнюю модель южноамериканского футбола.

Континент неизбежно теряет свои самые яркие таланты, а Европа пытается как можно скорее перевезти их через Атлантику. И поэтому вопрос к местным клубам заключается в следующем: как им заменить утраченную талантливую молодежь?

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Крупные бразильские клубы нашли ответ. Вы привозите замену из Европы, в виде двух типов игроков. Первый — это ветераны, которые хотят завершить свою карьеру дома — у нынешнего победителя Либертадорес «Флуминенсе», например, есть бывший левый защитник «Реала» Марсело, и они также с оптимизмом смотрят на возвращение Тьяго Силвы из «Челси». Второй — хорошие игроки, которые по каким-то причинам не смогли оправдать ожидания в Европе и им необходимо набрать обороты. Центральный нападающий «Фламенго» Педро, которого быстро заклеймили провалом в «Фиорентине», но достаточно хорош, чтобы поехать на последний чемпионат мира, является очевидным примером. У клубов также есть свои собственные молодежные продукты следующего поколения, которые можно продемонстрировать публике. И любые дыры в составе можно заполнить, поискав в других частях континента.

Бразильские клубы, единственные в Южной Америке, говорящие на португальском языке, когда-то были закрыты для трансферов из соседних страны. Ситуация решительно изменилась. Например, в недавних матчах под эгидой ФИФА Эквадор выставил на поле шесть игроков, выступающих на клубном уровне в Бразилии. Колумбия, Уругвай и Венесуэла выставили по пять игроков, по одному было в командах Боливии и Чили. Бразильские клубы недавно приняли неоднозначное решение разрешить использовать до девяти иностранных игроков во внутренних матчах.

Таким образом, Бразилия относится к другим южноамериканским странам так же, как к ней самой относится Европа, отбирая лучшие таланты. И это происходит на фоне роста североамериканской МЛС, которая успешно занимается поиском игроков в Южной Америке, но из-за более высоких сумм трансферов опасается приобретать игроков из Бразилии. Таким образом, финансовая пропасть, образовавшаяся между Бразилией и остальными странами, теперь отчетливо видна на поле.

Кубок Либертадорес когда-то считался соревнованием, в котором доминировала Аргентина. Но сейчас Бразилия выиграла пять финалов подряд — беспрецедентное доминирование — и три из этих пяти финалов были чисто бразильскими. Если это еще не повод для беспокойства, то уже должно им быть.

Становится все труднее понять, как другие страны могут конкурировать с Бразилией. Аргентинский «Ривер Плейт» теперь имеет стадион с самой большой вместимостью на континенте и, вероятно, является самым сильным соперником, наряду с такими командами, как «Индепендьенте дель Валье» и «Лига де Кито» из Эквадора, которые могут сочетать отличное развитие молодежи с преимуществом проведения домашних игр на стадионе, расположенном в высокогорье. Но в обозримом будущем трудно представить что-либо иное, кроме бразильского доминирования с уровнем предсказуемости, который вреден для континентальной конкуренции. Английская Премьер-лига имеет финансовое преимущество в Европе, но все еще может рассчитывать на то, что в Лиге чемпионов ее вытеснят ведущие клубы из нескольких других стран.

Однако есть очевидное решение — настоящие панамериканские клубные соревнования. С логистикой сложно — Америка огромна — но синергия очевидна. Конечно, в этом году на Кубке Америки наблюдается некоторый панамериканский прогресс: десять южноамериканских команд вместе с шестью представителями КОНКАКАФ в турнире, проводимом в США.

Диего Коста — один из ветеранов вернувшихся в Бразилию globallookpress.com

Но Южной Америке вряд ли это нужно на уровне национальных сборных. Не имеет значения, где играют в свой клубный футбол такие игроки, как Лионель Месси и Винисиус. Они не могут изменить свое футбольное гражданство. А престиж Южной Америки на уровне национальных сборных, ставший результатом долгой истории и множества титулов, скорее будет подорван контактами с КОНКАКАФ. Но в случае с клубами дело обстоит иначе.

Единственный способ, которым южноамериканские команды могут надеяться сохранить будущих Винисиусов, — это стать панамериканцами — и все это дает американским болельщикам дополнительную причину следить за Кубком Либертадорес. Эти команды, скорее всего, станут их будущими соперниками.