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    «Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии

    Чемпионская гонка Бразильской Серии А завершилась маловероятным триумфом клуба из Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
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    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии Хосеп Гвардиола«Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы? Александр Овечкин«Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери?
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    Абель Феррейра
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    Абель Феррейра
    Вероятно, это был вопрос времени, но то, когда это время действительно наступило, получилось действительно жестоким. В первый сезон после смерти Пеле его старый клуб «Сантос» потерпел беспрецедентный вылет во второй дивизион Бразилии, пишет ESPN.
    Пеле покоится в мавзолее недалеко от стадиона «Сантоса», клуба, который, вероятно, был лучшим в мире с конца 1950-х по 60-е годы. Это было чудо. Остальные крупные бразильские клубы происходят из столиц крупных штатов. «Сантос» — исключение.

    Сантос с населением менее полумиллиона человек представляет собой портовый город, затмеваемый близлежащим мегаполисом Сан-Паулу. Пеле и его великолепный состав актеров второго плана овал на части всех соперников, а в последние годы отличная работа по развитию молодежи поддерживала конкурентоспособность клуба.

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  • 27/11/2023

    • Но в современную эпоху, когда между бразильскими клубами образовался финансовый разрыв, было трудно представить, как «Сантос» сможет оставаться на вершине. Предупреждающие знаки появились уже давно, и в среду, 6 декабря, в драматический последний вечер сезона 2023 года, домашнее поражение от «Форталезы» со счетом 1:2 стало печальным концом непрерывного пребывания клуба в первом дивизионе.

    Чтобы еще больше сыпануть соль на рану, чемпионство Бразильской Серии А досталось «Палмейрасу» из Сан-Паулу, одному из тех более крупных соседей, которых «Сантос» так часто с удовольствием побеждал.

    Правда, сезон-2023 запомнится все тем, как его провалил «Ботафого». Клуб из Рио-де-Жанейро в какой-то момент удерживал, казалось бы, неоспоримое преимущество в 13 очков, но это привело к панике и краху под давлением. Они завершили сезон с 10 играми без побед и опустились на унылое пятое место.

    Но если «Ботафого», похоже, не желал титула, тогда кто-то другой должен был занять его место — и достижение «Палмейраса» было просто выдающимся. Это был маловероятный триумф, и, возможно, он стал звездной точкой в чрезвычайно многообещающей тренерской карьере Абеля Феррейры, чье имя войдет в учебники.

    Абель Феррейра

    Правый защитник, не отличавшийся в свое время выдающейся игрой, Феррейра неожиданно прибыл в «Палмейрас» чуть более трех лет назад. 41-летний португальский тренер, последний раз работавший в Греции, был практически неизвестен в Бразилии. Теперь все кардинально изменилось.

    За время своего пребывания в Бразилии он дважды выиграл Кубок Либертадорес, Кубок Бразилии, а теперь и чемпионский титул второй год подряд; и это последнее достижение, пожалуй, самое впечатляющее из всех. Обойма команды невелика — полузащитник Данило, например, не получил адекватной замены с момента его перехода в «Ноттингем Форест». Ключевой атакующий полузащитник Дуду получил серьезную травму, выбившую его надолго. Главный нападающий Рони, игрок, которого Феррейра тщательно развивал, потерял форму. Скамейка запасных была полна юношей. Два месяца назад, на типично острой послематчевой пресс-конференции, Феррейра пошутил, что ожидает обвинений в использовании детского труда — и один из тех подростков, принял вызов и стал лидером в последние недели.

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    «Палмейрас» завершил кампанию с восемью победами и двумя ничьими в последних 11 играх. Лучшим бомбардиром в той серии стал 17-летний нападающий Эндрик, достигший совершеннолетия в самой важной игре сезона.

    В начале ноября «Палмейрас» проигрывал «Ботафого» со счетом 0:3. Они в итоге выиграли со счетом 4:3, причем Эндрик забил два прекрасных гола. До этого момента все еще были сомнения в способности юноши блистать на самом высоком уровне. Был ли он слишком раскручен? Ответом, который он дал в ту ночь, было решительное «нет». Коренастый левоногий игрок продемонстрировал все свои навыки и силу характера, чтобы взять на себя бремя лидерства. Оглядываясь назад, это был момент, когда «Палмейрас» включился в титульную гонку.

    Эндрик

    Эндрик сохранял форму до самого финиша. Именно его гол позволил «Палмейрасу» в последний день сыграть вничью с «Крузейро» со счетом 1:1, гарантируя, что они опередили на два очка вдохновленный Луисом Суаресом «Гремио».

    Однако болельщики «Палмейраса» уже готовятся к прощанию. В середине следующего года Эндрик уже отправится в «Реал Мадрид». Менее ясно, как долго Феррейра будет здесь.

    В перегруженном календаре бразильского футбола три года — это большой срок. Феррейра намекнул на ментальную усталость. Также трудно представить, как он сможет превзойти этот последний триумф на своей нынешней работе. Тренер применил всю свою харизму, интенсивность и острый ум в последние недели. В невзгодах он нашел способ заново изобрести свою команду, перейдя на схему с тремя центральными защитниками, и ему часто приходилось менять расстановку во время матчей после красной карточки или пропущенного гола. Его игроки в восторге от его способности придумать план на любой случай.

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  • 13/07/2023

    • Ходили слухи, что он может перебраться в какой-нибудь катарский клуб с глубокими карманами. Но он настолько напоминает молодого Жозе Моуринью, что, безусловно, было бы интересно увидеть, как ему дадут шанс в крупном европейском клубе. Но это дело будущего. В течение следующих нескольких дней Феррейра имеет полное право наслаждаться своим триумфом в чемпионате, в то время как болельщики «Сантоса» ищут способы облегчить боль.

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