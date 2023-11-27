Борьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише

Так не должно было быть. Казалось, титул уже гарантирован дляиз Рио, который в середине кампании имел явно непреодолимое преимущество в 13 очков.

Но это само по себе было сюрреалистично. Для начала никто — в том числе и болельщики клуба — не считал «Ботафого» реальным претендентом на титул. Теперь они принадлежат американскому бизнесмену Джону Текстору и проводят только второй сезон после возвращения в высший дивизион.

Команда — сильная в воздухе в обеих штрафных зонах, с быстрыми нападающими для контратак и умелыми игроками, действующими в пределах своих возможностей — произвела впечатление прагматичного коллектива, созданного португальским тренером Луишем Каштру для выживания, а не для славы. Но они продолжали выдавать победы, в то время как их соперники спотыкались, и титул принадлежал им.

В июле Луиша Каштру соблазнило предложение из Саудовской Аравии. На его место пришел другой португалец, бывший тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже. Лаже хотел подкорректировать формулу и внести небольшие изменения в состав. Это было принято плохо, и его уволил клуб, который уже страдал от ожиданий, связанных с его лидерством в высшей лиге. Давление было слишком большим. Не имея чемпионского титула с 1995 года и с тех пор несколько раз вылетая во второй дивизион, перспективы и потенциальное унижение из-за потери такого огромного преимущества, казалось, терзали умы игроков заведомо суеверного клуба.

Все сходили с ума. Бывший помощник главного тренера Лусио Флавио занял пост наставника и добросовестно вернулся к формуле Луиша Каштру. Но в начале ноября команда удивительным образом упустила дома победу над «Палмейрасом», ведя со счетом 3:0 и проиграв в итоге 3:4. Через несколько дней они вели со счетом 3:1 против «Гремио» и проиграли и тот матч со счетом 3:4. Текстор жаловался на судейские ошибки и призывал президента футбольной ассоциации уйти в отставку. В последней попытке спасти титул тренером команды был назначен Тьяго Нуньес. В двух матчах под его руководствами были ничьи — команда не провела и восемь игр без побед — и последняя, в воскресенье, вероятно, стала решающей.

Диего Коста идет за титулом в составе «Ботафого» globallookpress.com

В домашнем матче с «Сантосом» — старым клубом Пеле, который борется за выживание в первой кампании после смерти великого игрока — «Ботафого» быстро вырвался вперед, удерживал минимальное преимущество и испытал горе, пропустив мяч, сравнявший счет на 89-й минуте. Если бы они удержали победу, «Ботафого» был бы на вершине таблицы, и за три тура до конца чемпионата их судьба была бы в их собственных руках. Теперь они рассчитывают на промахи своих соперников, все из которых являются тяжеловесами. За предыдущие пять лет этот титул завоевали три разных клуба. На этот раз один из этих троих, скорее всего, одержит победу — и за каждым из них стоит своя история.

Сейчас на вершине таблицы по разнице мячей находится «Палмейрас» из Сан-Паулу, чемпионы 2018 и прошлого года. Однако этот сезон выглядел для них не слишком перспективам. Состав ослаб и обойма небольшая: такие игроки, как полузащитник Данило, проданный в «Ноттингем Форест», не получили адекватной замены, а скамейка запасных полна юнцов. Абель Феррейра, многообещающий португальский тренер команды, выиграл с «Палмейрасом» два титула Кубка Либертадорес, а также чемпионат и кубок.

Если он завоюет этот титул, это вполне может стать самым впечатляющим достижением из всех. Воскресная игра продемонстрировала исключительный командный дух команды: в гостях у «Форталезы» они дважды сравняли счет, добившись ничьей 2:2 и завоевав очко, которое позволило им занять первое место в таблице благодаря лучшей разнице мячей.

Их ближайшими соперниками являются гиганты Рио-де-Жанейро «Фламенго», чемпионы 2019 и 2020 годов. После бурного и очень разочаровывающего года они почти отказались от мыслей о трофеях и уже готовились к следующему сезону, когда в октябре пригласили третьего за кампанию тренера — Тите, который вывел сборную Бразилии на два последних чемпионата мира.

После поражения от Хорватии в Катаре Тите вел себя сдержанно, зализывая раны и смирившись с тем, что предложение мечты стать тренером крупного европейского клуба так и не поступит. Тем временем его акции начали расти. Три поражения подряд в нынешней отборочной кампании чемпионата мира напомнили людям, что сборная Бразилии при Тите сыграла 29 этих матчей, не проиграв ни одного из них. И он быстро сумел создать из «Фламенго» сплоченный коллектив, который выиграл шесть из девяти игр под его руководством. И, как и «Палмейрас», два из трех последних туров его команды пройдут дома.

Следующий, в среду, особенно заманчив. «Фламенго» принимает «Атлетико Минейро», чемпиона 2021 года и еще одного претендента. В воскресенье команда из Белу-Оризонти обыграла «Гремио» со счетом 3:0, фактически лишив Луиса Суареса шансов на завоевание титула чемпиона Бразилии. Тренирует «Атлетико» другой бывший тренер сборной Бразилии, ветеран Луис Фелипе Сколари.

Луис Фелипе Сколари globallookpress.com

«Большой Фил», которому сейчас 75 лет, вышел с пенсии в июне, чтобы устроиться на работу в «Атлетико». Первые результаты были плохими, но благодаря лучшим показателям защиты в турнире «Атлетико» незаметно поднимался по таблице. Победа в среду позволит им превзойти «Фламенго» по разнице мячей и, возможно, подарить титул «Палмейрасу». Или вернуть «Ботафого» в борьбу. Или даст Сколари шанс добавить к коллекции еще один титул.

Следите за финишем этой гонки, потому что драма гарантирована.