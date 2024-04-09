9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда Микеля Артеты сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Арсенал» вполне способен сверкнуть и в Лиге чемпионов. Да и оборона «канониров» в 4 последних матчах не ошибалась.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Арсенал» разобрался с «Брайтоном» (3:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

В двух последних матчах команда Артеты победила. Да и ничья с «Манчестер Сити» (0:0) стратегически полезна в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов лондонцы пока преуспевают. В предыдущем раунде «канониры» в серии пенальти прошли «Порту».

Матчи против «Баварии» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при одной виктории.

И уж совсем очевидно, что «Арсенал» максимально настроится на поединок с мюнхенцами. Да и в психологическом плане у англичан есть преимущество.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы сезон в Бундеслиге проваливают. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в следующем туре может официально сложить с себя чемпионские полномочия. «Байер» в нынешнем сезоне великолепен.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Бавария» проиграла скромному «Хайденхайму» (2:3).

Причем до того мюнхенцы уступили еще и дортмундской «Боруссии» (0:2). Хотя до того команда Томаса Тухеля добыла 3 виктории кряду.

Неудачи в чемпионате явно отобразятся на игре команды. Между тем, мюнхенцы теперь сконцентрируются на Лиге чемпионов.

Не сыграют: Кингсли Коман, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Нойер, Лерой Сане — травмированы.

Состояние команды: команда Тухеля сейчас явно проседает в плане результатов. Да и лазарет мюнхенцев переполнен.

Наверняка скажет свое веское слово Харри Кейн. Англичанин наколотил 32 мяча в Бундеслиге и 6 в Лиге чемпионов.

Наверняка немцы будут максимально настроены на поединок в Лондоне. Да и уроки из последних осечек явно извлечены.

Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Бавария» уж точно будет стараться проявить максимальную активность в атаке.

Статистика для ставок

Мюнхенцы проиграли в 2 своих последних матчах

«Бавария» уже 8 лет не обыгрывает «канониров»

Последний очный поединок завершился победой «Арсенала» (2:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

И те, и другие явно постараются поднатореть в плане реализации, да и над Тухелем висит Дамоклов меч увольнения.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.50.

На матч «Арсенал» — «Бавария» есть и сбалансированный прогноз с коэффициентом для ставки 2.00.