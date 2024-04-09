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    В Лондоне будет голепад

    «Арсенал» — «Бавария». Дерзкая ставка (к. 5.00) на Лигу чемпионов 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 09 Апреля 2024 года

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Команда Микеля Артеты сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Арсенал» вполне способен сверкнуть и в Лиге чемпионов. Да и оборона «канониров» в 4 последних матчах не ошибалась.

    Арсенал Лондон — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Арсенал» разобрался с «Брайтоном» (3:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

    В двух последних матчах команда Артеты победила. Да и ничья с «Манчестер Сити» (0:0) стратегически полезна в борьбе за чемпионство в АПЛ.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов лондонцы пока преуспевают. В предыдущем раунде «канониры» в серии пенальти прошли «Порту».

    Матчи против «Баварии» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Арсенал» максимально настроится на поединок с мюнхенцами. Да и в психологическом плане у англичан есть преимущество.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы сезон в Бундеслиге проваливают. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» в следующем туре может официально сложить с себя чемпионские полномочия. «Байер» в нынешнем сезоне великолепен.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Бавария» проиграла скромному «Хайденхайму» (2:3).

    Причем до того мюнхенцы уступили еще и дортмундской «Боруссии» (0:2). Хотя до того команда Томаса Тухеля добыла 3 виктории кряду.

    Неудачи в чемпионате явно отобразятся на игре команды. Между тем, мюнхенцы теперь сконцентрируются на Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Кингсли Коман, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Нойер, Лерой Сане — травмированы.

    Состояние команды: команда Тухеля сейчас явно проседает в плане результатов. Да и лазарет мюнхенцев переполнен.

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    Наверняка скажет свое веское слово Харри Кейн. Англичанин наколотил 32 мяча в Бундеслиге и 6 в Лиге чемпионов.

    Наверняка немцы будут максимально настроены на поединок в Лондоне. Да и уроки из последних осечек явно извлечены.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Бавария» уж точно будет стараться проявить максимальную активность в атаке.

    Статистика для ставок

    • Мюнхенцы проиграли в 2 своих последних матчах

    • «Бавария» уже 8 лет не обыгрывает «канониров»

    • Последний очный поединок завершился победой «Арсенала» (2:1)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    И те, и другие явно постараются поднатореть в плане реализации, да и над Тухелем висит Дамоклов меч увольнения.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.50.

    На матч «Арсенал» — «Бавария» есть и сбалансированный прогноз с коэффициентом для ставки 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария» с коэффициентом 5.00. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. В Лондоне будет голепад
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