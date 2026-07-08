В этом экспрессе проанализируем матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, а также четвертьфинальную встречу ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.35.

«Лиепая» — «Дечич»

Футбол. Лига конференций

«Лиепая» проводит неоднозначный сезон в чемпионате Латвии. После 22 туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В активе клуба восемь побед и четыре ничьи при десяти поражениях, а разница мячей составляет 28:34.

В последнее время результаты латвийской команды оставляют желать лучшего. В пяти предыдущих матчах чемпионата «Лиепая» потерпела четыре поражения, уступив «Даугавпилсу» (1:3), РФШ (0:2), «Риге» (0:4) и «Гробине» (0:1). Единственной успешной встречей стала уверенная победа над «Огре Юнайтед» со счетом 4:0. Из-за этой неудачной серии клуб заметно осложнил себе борьбу за место в первой тройке.

«Дечич» завершил прошлый чемпионат Черногории на четвертой позиции, набрав 51 очко. В 36 матчах команда одержала 14 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, забив 44 мяча и пропустив 45.

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Минувший сезон получился для клуба достаточно успешным не только в чемпионате. «Дечич» дошел до финала Кубка Черногории, что позволило получить путевку в квалификацию Лиги конференций. В предыдущем еврокубковом сезоне команда завершила выступление во втором квалификационном раунде, уступив австрийскому «Рапиду» по сумме двух встреч со счетом 2:6.

Во время подготовки к новому сезону черногорский коллектив провел два товарищеских матча. Сначала «Дечич» сыграл вничью с албанской «Влазнией» (1:1), а затем уверенно разгромил «Арсенал» из Тивата со счетом 4:1. Эти результаты позволяют говорить о хорошем функциональном состоянии команды перед стартом еврокубковой кампании.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.59.

«Карабах» — «Вестри»

Футбол. Лига Европы

Минувший сезон стал для «Карабаха» необычным: впервые за несколько лет агдамский клуб не сумел завоевать чемпионский титул. В чемпионате Азербайджана команда финишировала второй, набрав 69 очков в 33 матчах. На счету коллектива 21 победа, шесть ничьих и шесть поражений, а отставание от ставшего чемпионом «Сабаха» составило девять баллов. Благодаря серебряным медалям «Карабах» получил путевку в квалификацию Лиги Европы.

Летние сборы азербайджанская команда начала с трех контрольных встреч. Сначала «Карабах» уверенно разгромил австрийский «Тироль» со счетом 4:0, однако затем потерпел два поражения подряд — от украинского «Харькова» (2:6) и венгерского «Ференцвароша» (0:1). Несмотря на не самые удачные результаты, эти матчи позволили тренерскому штабу проверить различные сочетания игроков перед стартом еврокубков.

«Вестри» подходит к противостоянию в хорошем настроении. Команда успешно проводит нынешний чемпионат Исландии, располагаясь на четвертой строчке турнирной таблицы с 21 очком после 13 туров. В активе клуба шесть побед, три ничьи и четыре поражения, а отставание от лидера составляет всего четыре очка.

В последнее время исландский коллектив демонстрирует стабильность. Серия без поражений насчитывает уже четыре матча. За этот период «Вестри» обыграл «Афтурельдинг» (2:0), а затем дважды подряд сыграл вничью — с «Троттюром» (1:1) и «Гриндавиком» (0:0).

Ставка: Победа «Карабаха» с форой (-3,5) гола за 1.71.

Франция — Марокко

Футбол. Чемпионат мира

Сборная Франции приехала на чемпионат мира в Северной Америке в статусе одного из главных претендентов на титул. Команда Дидье Дешама выглядит как идеально отлаженный механизм, а атакующая линия с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и Майклом Олисе способна доставить проблемы любой обороне. Неудивительно, что именно французов многие считают главным фаворитом мирового первенства.

Однако лёгкой прогулки в четвертьфинале ждать не приходится. Сборная Марокко подходит к этому матчу с впечатляющей беспроигрышной серией, которая насчитывает уже более тридцати международных встреч. Последний неудачный результат команды пришёлся ещё на Кубок африканских наций, где многие сильнейшие сборные континента выступали далеко не в оптимальных составах. После исторического четвёртого места на чемпионате мира в Катаре и триумфа на Кубке Африки марокканцы окончательно закрепились в числе наиболее опасных сборных планеты.

Несмотря на статус фаворита Франции и невысокий коэффициент на её победу, недооценивать соперника нельзя. На групповом этапе трёхцветные уверенно обыграли Сенегал, Ирак и Норвегию, практически не испытав серьёзных трудностей. Исключением стал лишь стартовый отрезок турнира, когда французы не лучшим образом выглядели в первом тайме встречи с Сенегалом, однако затем полностью взяли игру под свой контроль.

Марокко же располагает составом, в котором практически каждая линия представлена игроками ведущих европейских клубов. Команда уже не раз доказывала, что умеет разрушать планы признанных грандов. Африканская команда наверняка навяжет борьбу и сделает всё, чтобы вновь преподнести громкую сенсацию. Французам предстоит один из самых сложных матчей на нынешнем чемпионате мира.

Ставка: Победит Франция за 1.60.

4.35 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.35.