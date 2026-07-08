прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.25

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Сараево» и «Интер» Турку. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Сараево»

Турнирное положение: «Сараево» минувший чемпионат Боснии и Герцеговины провел не столь успешно. Команда причалила на 3-м месте.

При этом «Сараево» в среднем забивал реже 2 мячей за матч. А вот победила команда 19 раз в 36 поединках чемпионата. Вот только отставание от второй позиции составило 6 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сараево» в спарринге уступил «Зриньски Мостару» (1:2).

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До того команда нанесла поражение «Сутьеске» (2:1). К тому же чуть ранее был обыгран еще и «Железничар» (1:0).

При этом «Сараево» в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при семи пропущенных.

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Состояние команды: «Сараево» довольно прилично смотрелся в контрольных матчах. В трех спаррингах она победила дважды.

Нет сомнений, что «Сараево» будет действовать с позиции силы. К тому же все еще эффективен опытный Адем Льяич, способный сделать разницу в отдельных поединках.

«Интер» Турку

Турнирное положение: «Интер» Турку в чемпионате Финляндии борется за самые высокие места. Команда на текущий момент идет второй в турнирной таблице.

Причем «Интер» Турку в 15 матчах своего чемпионата забил 23 мяча. А вот пропустила команда 12 раз. При этом отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер» Турку одолел ВПС (3:2).

Чуть ранее команда разжилась викторией в матче с «Мариехамном» (2:0). А вот до того она подписала мировую с СЙК (1:1).

В пяти своих последних матчах «Интер» Турку победил 2 раза. Команде удалось отличиться 9 голами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Интер» Турку не проигрывает уже два месяца. Да и в двух своих последних поединках команда сумела победить.

Финны в последних матчах выглядели весьма выгодно. В двух последних поединках она отличились пятью забитыми мячами.

При этом «Интер» Турку основной задачей ставит чемпионство. Однако и в еврокубках команда уж точно постарается пройти как можно дальше. Да и боснийского оппонента нельзя назвать непроходимым.

На что ставят в матче Сараево — Интер Турку Букмекерские коэффициенты на матч Сараево — Интер Турку: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сараево» дают 2.60, а на «Интер» Турку — 3.60; ничейный исход букмекеры оценивают в 2.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.70, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Интер» Турку пребывает в накате, и явно способен дать бой только начинающим официальный сезон боснийцам.

2.25 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Сараево» — «Интер» Турку принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Ничья за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Сараево» — «Интер» Турку принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет