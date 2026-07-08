В этом экспрессе проанализируем два матча в квалификации Лиги чемпионов, а также встречу на чемпионате Европы (до 19 лет). Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.56.

«Флора Таллин» — «Иберия 1999»

Футбол. Лига чемпионов

Действующий чемпион Эстонии подходит к старту еврокубковой кампании в хорошей форме. В национальном первенстве команда занимает второе место, набрав 36 очков после 18 туров. Отставание от лидера остаётся существенным, однако две последние победы — над «Левадией» (2:1) и «Курессааре» (3:0) — позволили сохранить шансы на борьбу за титул.

Прошлый еврокубковый сезон для таллинского клуба оказался неудачным. В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Флора» дважды уступила исландскому «Валюру» — 0:3 в гостях и 0:1 дома, завершив выступление уже на старте турнира. Теперь команда намерена выступить значительно успешнее и прервать неудачную серию на международной арене.

Чемпион Грузии также уверенно проводит нынешний сезон и после 19 туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 34 очка. В последних официальных матчах «Иберия 1999» обыграла «Мешахте» (2:1), а затем в Суперкубке страны победила тбилисское «Динамо» (1:0).

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В прошлом розыгрыше еврокубков грузинский клуб стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где не сумел пройти эстонскую «Левадию». После минимального поражения в гостях (0:1) «Иберия 1999» сыграла дома вничью (2:2) и покинула турнир. Теперь команда постарается добиться более успешного результата, хотя противостояние с набравшей ход «Флорой» обещает получиться максимально напряжённым.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.98.

Испания (до 19 лет) — Хорватия (до 19 лет)

Футбол. Чемпионат Европы (до 19 лет)

Испания (до 19 лет) уверенно прошла групповой этап молодежного чемпионата Европы, не оставив соперникам ни единого шанса. Команда одержала три победы подряд, набрала максимальные девять очков и завершила выступление в группе с впечатляющей разницей мячей 14:0.

Турнир «красная фурия» начала с разгрома Уэльса (7:0), затем без особых проблем переиграла Данию (3:0), а в заключительном туре столь же уверенно расправилась с Германией (4:0). За три встречи испанцы не только забили 14 голов, но и не позволили соперникам ни разу поразить свои ворота, подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.

Хорватия (до 19 лет) пробилась в плей-офф со второго места в группе B, набрав четыре очка. Старт чемпионата оказался неудачным — поражение от Украины со счётом 1:3, после чего последовала безголевая ничья с Италией.

Судьба путёвки в следующий раунд решалась в заключительном туре, где хорваты уверенно переиграли Сербию (3:0). Благодаря этой победе команда финишировала второй в группе с разницей забитых и пропущенных мячей 4:3. Однако в полуфинале её ждёт гораздо более серьёзное испытание: Испания демонстрирует практически безупречный футбол и выглядит явным фаворитом противостояния после трёх уверенных побед.

Ставка: Победа Испании (до 19 лет) за 1.45.

«Петрокуб» — «Эгнатия»

Футбол. Лига чемпионов

Действующий чемпион Молдовы уверенно начал новый сезон и после двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала шесть очков, последовательно обыграв «Дачию-Буюканы» (2:1) и разгромив «Милсами» (5:0). Особенно впечатляющим получилось выступление во втором матче, где «Петрокуб» продемонстрировал высокую реализацию и качественную игру в атаке.

В прошлом еврокубковом сезоне молдавский клуб преодолел один квалификационный раунд, а затем уступил азербайджанскому «Сабаху» с общим счётом 1:6. Полученный международный опыт должен помочь команде увереннее чувствовать себя в новом розыгрыше, тем более что внутренний чемпионат уже идёт полным ходом, а футболисты находятся в хорошем игровом тонусе.

«Эгнатия» второй год подряд стала чемпионом Албании, выиграв напряжённую борьбу за титул. После завершения национального первенства команда успела провести лишь один товарищеский матч, в котором уверенно переиграла румынский «Ботошани» со счётом 3:1.

Прошлый еврокубковый сезон получился для албанского клуба более насыщенным. После вылета из квалификации Лиги чемпионов от исландского «Брейдаблика» команда продолжила выступление в Лиге конференций, где сумела пройти минское «Динамо», но остановилась в следующем раунде, уступив словенской «Олимпии». Несмотря на наличие международного опыта, «Эгнатии» предстоит непростой выезд к «Петрокубу», который находится в отличной форме и уже успел набрать хороший игровой ритм в официальных матчах нового сезона.

Ставка: Обе команды забьют за 1.94.

5.56 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.56.