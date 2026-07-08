В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций албанский клуб «Динамо» Тирана будет принимать «Астану» из Казахстана. Игра пройдет в Эльбасани 9 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Василий РошкованВасилий РошкованЭксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

«Динамо»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 4-м месте, набрав 49 очков.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Динамо» провело три товарищеских матча, выиграв у «Силекса» (2:1) и «Струги» (3:2). Со «Стругой» коллектив из Тираны также сыграл вничью (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Тирана одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Астана»

Турнирная таблица: «Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана, команда в 26 матчах набрала 57 очков. От чемпиона «Кайрата» отставание составило 2 очка. В нынешнем сезоне «Астана» занимает 5-е место, набрав 26 очков.

Последние матчи: В 16 туре чемпионата Казахстана «Астана» обыграла «Женис» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах серебряный призер Казахстана одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

Статистика для ставок

  • «Динамо» Тирана заняло 4-е место в чемпионате Албании
  • «Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана
  • «Динамо» Тирана и «Астана» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тираны ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Астаны» — 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.83.

Прогноз: Обе команды крайне редко забивают, в среднем по голу за мяч. Не исключаем, что «Динамо» и «Астана» сыграют по низам.

1.83ТМ 2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.83 на матч «Динамо» Тирана — «Астана»  принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз: «Астана» мало пропускает, не больше одного мяча, можно рискнуть в пользу того, что казахи как минимум не проиграют в предстоящей встрече.

1.93Фора «Астаны» (0)Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.93 на матч «Динамо» Тирана — «Астана»  принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Фора «Астаны» (0) с коэффициентом  1.93.