В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций албанский клуб «Динамо» Тирана будет принимать «Астану» из Казахстана. Игра пройдет в Эльбасани 9 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Динамо»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 4-м месте, набрав 49 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Динамо» провело три товарищеских матча, выиграв у «Силекса» (2:1) и «Струги» (3:2). Со «Стругой» коллектив из Тираны также сыграл вничью (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Тирана одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.
«Астана»
Турнирная таблица: «Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана, команда в 26 матчах набрала 57 очков. От чемпиона «Кайрата» отставание составило 2 очка. В нынешнем сезоне «Астана» занимает 5-е место, набрав 26 очков.
Последние матчи: В 16 туре чемпионата Казахстана «Астана» обыграла «Женис» (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах серебряный призер Казахстана одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- «Динамо» Тирана заняло 4-е место в чемпионате Албании
- «Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана
- «Динамо» Тирана и «Астана» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тираны ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Астаны» — 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.83.
Прогноз: Обе команды крайне редко забивают, в среднем по голу за мяч. Не исключаем, что «Динамо» и «Астана» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.
Прогноз: «Астана» мало пропускает, не больше одного мяча, можно рискнуть в пользу того, что казахи как минимум не проиграют в предстоящей встрече.
Ставка: Фора «Астаны» (0) с коэффициентом 1.93.