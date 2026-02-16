Когда Деанна Стеллато-Дудек вышла на олимпийский лёд в воскресенье вечером, на ней было золотое платье-футляр стоимостью около $100 000. Расшитое бисером вручную, мерцающее при каждом движении, оно было создано модным домом Oscar de la Renta — впервые за 60 лет своего существования взявшимся за костюм для фигурного катания. Но главная история здесь — не платье. А женщина, которая его надела.

Девочка, которая ушла

В 2000 году Деанна Стеллато была восходящей звездой американского фигурного катания. Серебро юниорского чемпионата мира. Ей прочили место в олимпийской сборной — Солт-Лейк-Сити 2002, а может, и Турин 2006. Но хроническая травма бедра поставила крест на карьере. Ей было 17.

Деанна ушла из спорта. Полностью. Вернулась к учёбе, получила лицензию косметолога, вышла замуж, построила обычную и далёкую от профессионального спорта жизнь. Шестнадцать лет без коньков.

А потом, в 2016 году, на корпоративном тимбилдинге прозвучал вопрос: «Что бы вы сделали, если бы знали, что не можете потерпеть неудачу? »

Деанна удивила саму себя, выпалив: «Выиграла бы олимпийское золото».

Через две недели она позвонила маме и попросила найти старые коньки.

«Я, конечно, сказала ей, что она сумасшедшая, — вспоминает её мать Энн Стеллато. — Но она снова доказала, что я ошибалась».

Камбэк, в который никто не верил

Вернувшись на лёд в 33 года, Стеллато поняла, что в одиночном катании ей уже не конкурировать. Она переключилась на парное — и начала обзванивать всех тренеров, которых когда-либо встречала в жизни, в поисках партнёра.

В итоге нашла канадца Максима Дешама — 34-летнего фигуриста из Квебека, который к тому моменту сменил восемь партнёрш и был на грани ухода из спорта. «Я собирался бросить, — признаётся Дешам. — А потом появилась Деанна».

Пара выбрала выступать за Канаду — получить американское гражданство для Дешама к 2026-му было бы невозможно, а вот канадское для Стеллато — реально. Она приняла присягу гражданки Канады в декабре 2024-го — буквально на флажке.

А в 2024 году, в 40 лет, Стеллато-Дудек стала чемпионкой мира — самой возврастной из всех, когда-либо завоёвывавшей этот титул в любой дисциплине фигурного катания.

Год отказов и один звонок

Готовясь к Олимпиаде в Милане, Стеллато-Дудек решила, что её олимпийский дебют заслуживает чего-то особенного. Целый год она обращалась к дизайнерам — и получала отказ за отказом.

«Я пыталась найти канадского дизайнера, — шутила она в интервью Toronto Star, — но самый знаменитый канадский дизайнер — это Canada Goose. А в пуховике парное катание не откатаешь».

Спасение пришло от Аманды Демарэ — члена совета директоров Skate Canada и давней клиентки Oscar de la Renta. Увидев элегантность и харизму Стеллато-Дудек, Демарэ сама обратилась к модному дому с предложением.

И получила «да».

«Она позвонила и сказала: Я сама не верю, что это говорю, но Oscar de la Renta согласились. Они сделают оба твоих костюма для Олимпиады», — вспоминала Стеллато-Дудек.

Для команды Oscar de la Renta шанс одеть действующую чемпионку мира на Олимпиаде в Милане — одной из мировых столиц моды — оказался неотразимым. Бренд, который традиционно избегает спортивных партнёрств и логоприсутствия, сделал исключение ради артистизма вида спорта и невероятной истории одной спортсменки.

Два платья: золото и вишня

Платья пошили за восемь месяцев — как раз к дебюту на чемпионате Канады в начале января.

Короткая программа — золотистое платье-футляр, расшитое бисером вручную. Каждая бусина пришита мастерами Oscar de la Renta — фирменное внимание к деталям и ремеслу. Золотой цвет идеально дополняет мощную короткую программу дуэта под «Кармину Бурану» — драматичную, эпическую, как и само платье. Стоимость, по данным канадского спортивного издания The Gist, — около $100 000.

Деанна Стеллато-Дудек в золотом платье skatecanada.ca

Для контекста: обычные олимпийские фигуристки платят за костюмы из своего кармана — от $1 500 до $9 000 за штуку. Бывшая олимпийская фигуристка Мэрайя Белл оценивает свои расходы в $2 000 — $6 000 за платье. А ведь нужно минимум два за сезон.

«Мне придётся попросить их сделать юбку подлиннее, чтобы я могла носить это платье в обычной жизни, — сказала Стеллато-Дудек после чемпионата Канады. — Я не могу надеть такую красоту всего на десять минут три раза».

Произвольная программа — вишнёвое платье на одно плечо с фирменным цветком Oscar de la Renta на воротнике. Мерцающая ткань ловит каждое движение, добавляя драматизм программе с хореографией на тему фламинго. Дерзкий цвет и асимметричный крой отражают бесстрашный характер фигуристки, которая привыкла раздвигать границы.

Мода и фигурное катание: краткая история романа

Фигурное катание и высокая мода переплетены давно. Вера Ванг — бывшая фигуристка — создавала костюмы для Нэнси Керриган на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, а позже одевала Мишель Кван, Нэйтана Чена и Эвана Лайсачека. Кристиан Лакруа шил костюмы для Сюрьи Бонали на Играх-1992 в Альбервиле. Роберто Кавалли одевал Каролину Костнер для Турина-2006.

Но выход Oscar de la Renta — это нечто новое. Люксовый дом, который принципиально сторонится спортивных партнёрств, впервые за свою историю сделал исключение для фигурного катания.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам skatecanada.ca

А между тем экономика олимпийских костюмов — жестокая. Монреальский дизайнер Матьё Карон, чья студия из 16 человек создала костюмы для 23 олимпийцев из восьми стран, говорит, что 60–65% стоимости костюма — это труд. Один сложный наряд — например, расписанное вручную полосатое платье для 17-летней японки Ами Накаи — требует около 90 часов работы. Кристаллы Swarovski способны съесть сотни долларов ещё до того, как первый камень закреплён на ткани.

Деанна Стеллато-Дудек в вишнёвом платье. Каждая из более чем 200 000 стеклянных бусин была вручную завязана тройным узлом skatecanada.ca

Дизайнер Брэд Гриффис, работающий в Атланте, США, известный в мире фигурного катания как «Король блеска», описывает разницу просто: «Это как купить сумку Louis Vuitton или что-то из Marshalls».

При этом фигурное катание — далеко не самый прибыльный спорт. Олимпийские чемпионы получают лишь $37 500 призовых. Серебряные медалисты — $22 500. А костюмы — целиком за свой счёт.

Травма за две недели до мечты

Казалось бы, после 25 лет ожидания уже ничто не должно помешать. Но 30 января, за десять дней до начала фигурного катания на Играх, Стеллато-Дудек ударилась головой о лёд на тренировке в Квебеке.

Пара пропустила командный турнир. Стеллато-Дудек осталась в Монреале под наблюдением врачей. Олимпийская мечта, к которой она шла четверть века, повисла на волоске.

10 февраля пришло долгожданное: медицинское заключение — допущена. Они с Дешамом вылетели в Милан и получили всего два дня на тренировки перед короткой программой.

Деанна Стеллато-Дудек в вишнёвом платье skatecanada.ca

«Когда я вернулась в спорт в 2016-м, я заключила с собой сделку, — сказала Стеллато-Дудек NBC. — Я должна идти на это с безрассудной, полной самоотдачей. Я хочу в 80 лет сидеть с бокалом вина и знать — удалось мне или нет — что я отдала всё».

Олимпийский дебют: мечта и кошмар в одном прокате

В воскресенье вечером, 15 февраля, в возрасте 42 лет, Деанна Стеллато-Дудек наконец вышла на олимпийский лёд. Она стала одной из самых возрастных участниц в истории олимпийского фигурного катания.

В том самом золотом платье от Oscar de la Renta.

Прокат шёл хорошо — вплоть до предпоследнего элемента. На так называемой обратной лассо-поддержке пятой группы — когда партнёрша поднимается над головой партнёра на одной его руке — Стеллато-Дудек упала при сходе на лёд.

«Я гордилась нашим выступлением до самой поддержки, — сказала она. — Это на самом деле один из наших сильнейших элементов, поэтому было очень обидно. Это огромная потеря баллов».

Результат — 66,04 балла. 14-е место из 16 перед произвольной программой.

«Я чувствую себя так, будто еду 100 миль в час по шоссе», — описала она свои первые олимпийские ощущения.

Больше, чем спорт

Стеллато-Дудек и Дешам ещё планировали исполнить первый в олимпийской истории ассистированный бэкфлип — ранее запрещённый элемент, который теперь легализован. «Мы всегда раздвигали границы, — говорит она. — Старались оставить фигурное катание чуть лучше, чем нашли».

На вопрос о том, как она справляется с давлением возраста, Стеллато-Дудек ответила просто: «Продолжайте стремиться к тому, чего хотите, игнорируйте хейтеров и любите то, что к вам приходит».

Деанна Стеллато-Дудек в фотосессии для The New York Times перед Олимпиадой-2026 nytimes.com

После чемпионата мира она получила тысячи писем от людей, вдохновлённых её историей — тех, кто решился вернуться к давно забытым мечтам.

Её тренер Жозе Пикар, проведшая в фигурном катании более 50 лет, говорит, что за всю карьеру не встречала спортсменки с таким уровнем самоотдачи. «Её жизнь — только это, — говорит Пикар. — Она бросила всё. У неё была хорошо оплачиваемая работа. Она была замужем».

Ради мечты Стеллато-Дудек оставила отношения, переехала в другую страну, приняла новое гражданство и смирилась с тем, что, возможно, никогда не станет матерью.

Вишнёвое платье ждёт своего часа

Впереди — произвольная программа. Вишнёвое платье Oscar de la Renta с фирменным цветком на воротнике пока не надевалось на олимпийский лёд.

14-е место после короткой — это не то, о чём мечтала Стеллато-Дудек 25 лет. Но если кто и знает, как возвращаться после провалов, — это она.

В конце концов, вся её жизнь — это история камбэка.