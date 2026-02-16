Дмитрий КарповДмитрий КарповПостоянный автор отделов Футбол и ХоккейПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

LiveSport.Ru подводит итоги короткой программы в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс произвольной программы.

Выиграли те, кто не ошибся

Олимпийский турнир по фигурному катанию не перестаёт удивлять неожиданными результатами.  Мир ещё не отошёл от сенсационной развязки в мужском одиночном катании, как с новыми сюрпризами подоспели спортивные пары.

Главные претенденты на золотую медаль традиционно собрались в последней разминке.  Однако подтвердить звание сильнейших парников мира смогли далеко не все.  Первыми на лёд вышли Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.  Представители сборной Грузии, которые месяц назад выиграли чемпионат Европы, выступали под знаменитое «Болеро».  Но до олимпийского триумфа Джейн Торвилл и Кристофера Дина им пока далеко.

Подопечные Павла Слюсаренко в воскресенье неожиданно допустили ошибку на выбросе — Анастасия приземлилась со степ-аутом.  Из-за этой помарки грузины получили 75,46, хотя уже на этой Олимпиаде судьи оценивали их короткую программу на 2 балла больше.  Тем не менее,
промежуточное первое место они захватили.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава ISU

Его могли перехватить местные любимцы — Сара Конти и Никколо Мачии.  Однако, несмотря на уже третье выступление на Олимпиаде-2026, итальянцы выдали нервный прокат, в котором каждый элемент выполнялся буквально на грани.

Грубейшей ошибкой стал степ-аут недавно травмировавшей колено партнерши после тройного сальхова.  К тому же 4 из 5 элементов ушли на третий уровень.  Третьи компоненты дня (34,48) не смогли полностью компенсировать техническое несовершенство Конти и Мачии, которые завершили короткую программу на восьмом месте (71,70).

«Эстафету» от итальянцев приняли действующие чемпионы мира — Рику Миура и Рюити Кихара.  Они считались главными фаворитами этих соревнований, но сорванная поддержка отбросила японцев на пятое место (73,11).

Рику Миура и Рюити Кихара
Рику Миура и Рюити Кихара ISU

Отличным шансом не просто захватить лидерство, но и уйти в отрыв воспользовались Минерва Хазе и Никита Володин.  Предыдущие три пары объединяет то, что на прошлой неделе они уже откатали в Милане две программы в рамках командного турнира.  По идее, этот опыт должен был
придать им уверенности, но получается, что он отнял силы.

«Свежие» фигуристы из Германии выступили под композицию Максима Родригеса «El Abrazo», и их программа, которая, за исключением дорожки шагов третьего уровня, не вызвала никаких вопросов и заслужена была оценена на 80,01.  Отрыв 4,5 балла от второго места — это серьёзная
заявка на итоговую победу.

Желающих взять медаль много

Ждать имена олимпийских чемпионов и призёров у спортивных пар осталось немного.  Уже в понедельник будет разыгран четвёртый комплект наград Миланских Игр в фигурном катании.  В борьбе за них неожиданно для многих будут участвовать Лиа Перейра и Треннт Мишо.

Канадская пара звёзд с неба не хватала — лучшим результатом на чемпионатах мира было 6-е место в 2023-м году.  Однако сегодня они откатали как никогда — прыгнули тройной тулуп, успешно выполнили выброс тройной риттбергер, все элементы получили 4-й уровень.  Так что фигуристы заслужили рекордные для себя баллы — 74,60.

В спину канадцам дышат Мария Павлова и Алексей Святченко.  Ученики Фёдора Климова, которые представляют сборную Венгрии, при таком же очень хорошем прокате проигрывают меньше балла из-за третьих уровней на тодесе и дорожки шагов (73,87).

Мария Павлова и Алексей Святченко
Мария Павлова и Алексей Святченко ISU

Ну и не стоит сбрасывать со счетов действующих олимпийских чемпионов из Китая.  Вэньцзинь Суй и Цун Хань возобновили профессиональную карьеру в начале этого сезона, но здоровье не позволяло им вернуться в элиту спортивных пар.  Даже здесь партнерша выступала в командном турнире на обезболивающих уколах, а сегодня она допустила степ-аут после сольного тулупа в три оборота.  Но высокие надбавки за другие элементы позволили китайцам со второго стартового номера взобраться в топ-6 (72,66).

Всё-таки приехали

Сильнее всего результат оказался хуже ожиданий у Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама.  Текущий сезон складывался для них непросто, но звание чемпионов мира 2024 года оставляло их в числе фаворитов любых турниров.  Впрочем, участие канадцев в Олимпиаде было под вопросом.

Незадолго до её начала Деанна на тренировке получила серьезную травму, из-за чего паре пришлось отказаться от участия в командном турнире.  По информации СМИ, 42-летняя фигуристка ударилась головой об лёд, поэтому врачи долгое время не давали разрешение на полёт.

Видимо, состояние здоровья улучшилось, и спортсмены прилетели в Милан.  Но короткая программа у них не задалась.  Сначала Максим совершил помарку на приземлении после тулупа, а затем Деанна упала на выходе из поддержки.  Как результат — 66,04 и 14-е место.  Ещё хорошо, что попали в произвольную программу, но их шансы на завоевание медалей близки к нулю.  Так, канадцев смогли опередить Карина Акопова и Никита Рахманин.

Карина Акопова и Никита Рахманин
Карина Акопова и Никита Рахманин ISU

Экс-россияне лишь с этого сезона стали выступать за Армению, поэтому они только нарабатывают себе репутацию на международной арене.  Так что пропущенный из-за проблем с визами чемпионат Европы, который должен был стать первым в их карьере, сильно ударил по их перспективам.  Арбитры пока строго относятся к армянской паре: сегодня на пересмотре понизили уровни элементов до 3-го и поставили 66,27.

Тем не менее, в числе других 15-ти пар Карина и Никита отобрались в произвольную программу.  Ее начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Положение топ-6 спортивных пар после короткой программы:

  • 1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 80,01
  • 2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 75,46
  • 3. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 74,60
  • 4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87
  • 5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 73,11
  • 6. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 72,66