LiveSport.Ru подводит итоги короткой программы в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс произвольной программы.

Выиграли те, кто не ошибся

Олимпийский турнир по фигурному катанию не перестаёт удивлять неожиданными результатами. Мир ещё не отошёл от сенсационной развязки в мужском одиночном катании, как с новыми сюрпризами подоспели спортивные пары.

Главные претенденты на золотую медаль традиционно собрались в последней разминке. Однако подтвердить звание сильнейших парников мира смогли далеко не все. Первыми на лёд вышли Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Представители сборной Грузии, которые месяц назад выиграли чемпионат Европы, выступали под знаменитое «Болеро». Но до олимпийского триумфа Джейн Торвилл и Кристофера Дина им пока далеко.

Подопечные Павла Слюсаренко в воскресенье неожиданно допустили ошибку на выбросе — Анастасия приземлилась со степ-аутом. Из-за этой помарки грузины получили 75,46, хотя уже на этой Олимпиаде судьи оценивали их короткую программу на 2 балла больше. Тем не менее,

промежуточное первое место они захватили.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава ISU

Его могли перехватить местные любимцы — Сара Конти и Никколо Мачии. Однако, несмотря на уже третье выступление на Олимпиаде-2026, итальянцы выдали нервный прокат, в котором каждый элемент выполнялся буквально на грани.

Грубейшей ошибкой стал степ-аут недавно травмировавшей колено партнерши после тройного сальхова. К тому же 4 из 5 элементов ушли на третий уровень. Третьи компоненты дня (34,48) не смогли полностью компенсировать техническое несовершенство Конти и Мачии, которые завершили короткую программу на восьмом месте (71,70).

«Эстафету» от итальянцев приняли действующие чемпионы мира — Рику Миура и Рюити Кихара. Они считались главными фаворитами этих соревнований, но сорванная поддержка отбросила японцев на пятое место (73,11).

Рику Миура и Рюити Кихара ISU

Отличным шансом не просто захватить лидерство, но и уйти в отрыв воспользовались Минерва Хазе и Никита Володин. Предыдущие три пары объединяет то, что на прошлой неделе они уже откатали в Милане две программы в рамках командного турнира. По идее, этот опыт должен был

придать им уверенности, но получается, что он отнял силы.

«Свежие» фигуристы из Германии выступили под композицию Максима Родригеса «El Abrazo», и их программа, которая, за исключением дорожки шагов третьего уровня, не вызвала никаких вопросов и заслужена была оценена на 80,01. Отрыв 4,5 балла от второго места — это серьёзная

заявка на итоговую победу.

Желающих взять медаль много

Ждать имена олимпийских чемпионов и призёров у спортивных пар осталось немного. Уже в понедельник будет разыгран четвёртый комплект наград Миланских Игр в фигурном катании. В борьбе за них неожиданно для многих будут участвовать Лиа Перейра и Треннт Мишо.

Канадская пара звёзд с неба не хватала — лучшим результатом на чемпионатах мира было 6-е место в 2023-м году. Однако сегодня они откатали как никогда — прыгнули тройной тулуп, успешно выполнили выброс тройной риттбергер, все элементы получили 4-й уровень. Так что фигуристы заслужили рекордные для себя баллы — 74,60.

В спину канадцам дышат Мария Павлова и Алексей Святченко. Ученики Фёдора Климова, которые представляют сборную Венгрии, при таком же очень хорошем прокате проигрывают меньше балла из-за третьих уровней на тодесе и дорожки шагов (73,87).

Мария Павлова и Алексей Святченко ISU

Ну и не стоит сбрасывать со счетов действующих олимпийских чемпионов из Китая. Вэньцзинь Суй и Цун Хань возобновили профессиональную карьеру в начале этого сезона, но здоровье не позволяло им вернуться в элиту спортивных пар. Даже здесь партнерша выступала в командном турнире на обезболивающих уколах, а сегодня она допустила степ-аут после сольного тулупа в три оборота. Но высокие надбавки за другие элементы позволили китайцам со второго стартового номера взобраться в топ-6 (72,66).

Всё-таки приехали

Сильнее всего результат оказался хуже ожиданий у Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама. Текущий сезон складывался для них непросто, но звание чемпионов мира 2024 года оставляло их в числе фаворитов любых турниров. Впрочем, участие канадцев в Олимпиаде было под вопросом.

Незадолго до её начала Деанна на тренировке получила серьезную травму, из-за чего паре пришлось отказаться от участия в командном турнире. По информации СМИ, 42-летняя фигуристка ударилась головой об лёд, поэтому врачи долгое время не давали разрешение на полёт.

Видимо, состояние здоровья улучшилось, и спортсмены прилетели в Милан. Но короткая программа у них не задалась. Сначала Максим совершил помарку на приземлении после тулупа, а затем Деанна упала на выходе из поддержки. Как результат — 66,04 и 14-е место. Ещё хорошо, что попали в произвольную программу, но их шансы на завоевание медалей близки к нулю. Так, канадцев смогли опередить Карина Акопова и Никита Рахманин.

Карина Акопова и Никита Рахманин ISU

Экс-россияне лишь с этого сезона стали выступать за Армению, поэтому они только нарабатывают себе репутацию на международной арене. Так что пропущенный из-за проблем с визами чемпионат Европы, который должен был стать первым в их карьере, сильно ударил по их перспективам. Арбитры пока строго относятся к армянской паре: сегодня на пересмотре понизили уровни элементов до 3-го и поставили 66,27.

Тем не менее, в числе других 15-ти пар Карина и Никита отобрались в произвольную программу. Ее начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Положение топ-6 спортивных пар после короткой программы: