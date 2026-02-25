GOAL рассказывает, почему трансфер бельгийского вратаря Сенне Ламменса в «Манчестер Юнайтед» стал одним из лучших в новейшей истории английской Премьер-лиги.

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном» (1:0) стала идеальной витриной для работы селекционного отдела клуба. Единственный гол организовали три летних новичка: начал атаку Матеус Кунья, продолжил Брайан Мбёмо, а завершил — Беньямин Шешко. Удержать минимальное преимущество помог человек, чей трансфер уже сейчас выглядит лучшим для «Юнайтед» за последние несколько лет.

Ламменсу пришлось выдержать серьезнейшее давление. У «Эвертона» в этом матче было 10 угловых — большинство подач шли буквально «на голову» вратарю. Кроме того, он столкнулся с 35 навесами. По его воротам нанесли четыре удара в створ: на 82-й минуте бельгиец совершил эффектное спасение в прыжке, не позволив мячу опуститься под перекладину после удара Майкла Кина, а в компенсированное время сделал еще один сэйв.

Спокойствие и собранность Ламменса под таким шквалом подач и при розыгрыше угловых, которые Кобби Мейну сравнил с рестлинг-баталией WWE Royal Rumble, выглядели еще более впечатляюще с учетом того, как начался матч. Уже на десятой секунде Тьерно Барри активно прессинговал Ламменса, и тот выбил мяч прямо в нападающего — это был, мягко говоря, не самый идеальный старт.

Это было разительным контрастом с тем, к чему привыкли болельщики «Юнайтед» при Андре Онане и Алтае Байындыре. Оба пропускали мячи после угловых, часто выглядели нервозно при навесах, а одна ошибка нередко тянула за собой следующую.

Дневник как способ сохранять спокойствие

Вскоре после перехода из «Антверпена» за 18,2 млн фунтов (с каждым матчем эта сумма всё больше выглядит настоящей удачей для клуба) Ламменс сразу подчеркнул, насколько для него важно сохранять хладнокровие.

Сенне Ламменс в матче с «Эвертоном» globallookpress.com

Один из инструментов, который помогает ему оставаться собранным, — ведение личного дневника. В этом он, к слову, похож на звезду зимних Олимпийских игр Эйлин Гу.

До и после матчей я просто записываю ключевые слова и немного свои мысли. Потому что иногда, если этого не делать, в голове может быть слишком много всего. Это помогает мне сохранять спокойствие, оставаться в моменте и не переоценивать происходящее. Я записываю ключевые слова, триггерные моменты. Например, если предстоит матч против команды, которая много прессингует, ты заранее понимаешь, что во время игры не нужно будет много думать — ментально ты уже готов, уже представляешь, каким будет матч. И когда он начинается, тебя уже ничто не удивляет. Думаю, это очень важно. Сенне Ламменс Вратарь «Манчестер Юнайтед»

«Это уже перебор»

Записи Ламменса о сверхжестком матче против «Эвертона» наверняка были бы весьма любопытным чтением. Впрочем, кое-какими мыслями он поделился и в интервью после финального свистка, рассуждая о шквале навесов, обрушившихся на его штрафную.

Сенне Ламменс globallookpress.com

«Мы знали, что угловые и стандарты будут сложными. Это одна из моих сильных сторон, но сегодня был перебор!

Мне приходилось находиться за линией, чтобы иметь возможность выходить на мяч. Давления было слишком много, хотя арбитру иногда сложно это заметить.»Эвертон« — физически мощная команда, у них очень крупные защитники.

Иногда нельзя слишком много думать о соперниках, иначе перестаешь концентрироваться на мяче. Наши защитники могут создать для меня пространство, чтобы я смог выйти и выбить мяч кулаками. Но с каждым матчем это становится всё сложнее», — признался Ламменс после победы над «Эвертоном».

Ликвидатор хаоса

Несмотря на жалобы на чрезмерное давление, Ламменс выглядел абсолютно невозмутимым. И Майкл Каррик был впечатлен тем, как его голкипер справился с ситуацией.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Для меня вратарь — это человек, которому можно доверять, на которого можно положиться.

Вместо того чтобы создавать хаос, ты хочешь, чтобы он его устранял, успокаивал игру. И, думаю, Сенне отлично справляется с этой задачей.

Он временами тихий и скромный, но внутри у него настоящий стержень. Войти в команду и сразу занять такую роль — для кого-то это огромное давление.

Многие говорят о необходимости адаптации, о том, чтобы почувствовать себя комфортно в новой среде. Кому-то нужно время, кому-то — нет.

Но то, как он действует сейчас — с этим спокойствием и самообладанием, — серьёзно помогает тем, кто играет перед ним», — говорит Каррик, рассуждая об уверенности Ламменса.

Самый эффективный вратарь АПЛ

Ламменсу пошел на пользу переход на схему с четверкой защитников, которую предпочитает Майкл Каррик, сменивший на посту главного тренера Рубена Аморима.

Сенне Ламменс globallookpress.com

Любовь португальца к постоянной ротации центральных защитников не способствовала сыгранности обороны.

Даже после того, как Лисандро Мартинес получил травму, Ламменс выглядел уверенно и органично взаимодействовал с защитниками. В шести матчах под руководством Каррика он уже оформил три «сухаря». Для сравнения: за 20 игр во всех турнирах при Амориме «Юнайтед» ни разу не пропускал только в двух матчах.

Наличие дополнительного защитника и использование футболистов на их любимых позициях, безусловно, помогли «Юнайтед» стать надежнее.

Но ключевой фактор — сам Ламменс. Именно он — главная причина того, почему команда стала выглядеть гораздо спокойнее в обороне.

С момента своего перехода бельгиец предотвратил больше голов, чем любой другой вратарь Премьер-лиги, если ориентироваться на показатель ожидаемых голов в створ (xGOT).

По стопам ван дер Сара

После яркого старта Ламменса неизбежно начали сравнивать с Петером Шмейхелем. Датчанин — самый культовый голкипер в истории «Манчестер Юнайтед».

Однако это сравнение не совсем уместно, учитывая их характеристики. Шмейхель постоянно раздавал указания защитникам, вступал в словесные перепалки с соперниками, размахивал руками и буквально «давил» своей харизмой.

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Ламменс — полная противоположность. Гораздо более точной выглядит параллель с Эдвином ван дер Саром — таким же воплощением спокойствия.

«Похоже, он уже понимает требования Премьер-лиги. Я вижу, как он выходит на мячи в районе 11-метровой отметки и уверенно делает перехваты, совершает спасения, когда это необходимо, и не пытается эффектно спасать там, где этого не требуется», — говорит ван дер Сар.

После матча с «Эвертоном» легендарный нидерландец пообщался с Ламменсом в студии Sky Sports, похвалил его за то, как тот справился с «кошмарными» угловыми «Эвертона», и поздравил с достойной игрой в дебютном сезоне в Премьер-лиге.

Сам ван дер Сар тоже когда-то перешел в «Юнайтед» за относительно скромные деньги — в 2005 году из «Фулхэма» всего за два миллиона фунтов. Ему тогда было 34 года, но он провел в клубе шесть лет, выиграв четыре чемпионских титула АПЛ и Лигу чемпионов.

Разница лишь в том, что к моменту переезда в Манчестер ван дер Сар обладал огромным опытом выступлений за «Аякс» и «Ювентус», знал Премьер-лигу и долгие годы был первым номером сборной Нидерландов. Ламменс же до перехода провел лишь один полноценный сезон на высшем уровне, причем за пределами топ-5 европейских лиг, и еще ни разу не сыграл за основную сборную Бельгии.

Опроверг сомнения Шмейхеля

Когда «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ламменса, тревога среди болельщиков не стала сюрпризом. Петер Шмейхель признался, что раньше даже не слышал о Ламменсе, и назвал этот трансфер «ставкой на удачу». Он считал, что клубу стоило приобрести Эмилиано Мартинеса — такого же мнения придерживался и Аморим.

Сенне Ламменс globallookpress.com

Однако в «Юнайтед», в том числе главны скаут по вратарям Тони Котон, сделали ставку на Ламменса, учитывая его возраст (он на десять лет моложе аргентинца) и существенно меньшие финансовые затраты. На фоне приглашения уже состоявшихся игроков Премьер-лиги вроде Мбёмо и Куньи этот шаг выглядел нетипичным для клуба и скорее воспринимался как инвестиция в будущее.

Шмейхель предупреждал: «Я знаю, что у него отличная статистика среди топ-10 европейских лиг. Но это было в "Антверпене", в Бельгии, в команде, которая заняла пятое место. Он отбил четыре из восьми пенальти, но строить селекцию исключительно на статистике рискованно. Цифры не показывают, как ты реагируешь на ошибку и как справляешься с давлением в "Манчестер Юнайтед". А это давление не похоже ни на что в мировом футболе».

Ламменс опроверг эти сомнения по всем пунктам. Он доказал, что на трансферном рынке всё еще можно найти настоящую ценность, если искать достаточно тщательно. И если бельгиец продолжит играть на нынешнем уровне, этот переход вполне может войти в число самых выгодных сделок в новейшей истории Премьер-лиги.