Этот матч должен был стать для «Манчестер Сити» очередным проходным выездом, но на новом стадионе «Эвертона» получился нервный и очень обидный для «Сити» матч. Команда вела, потом за 13 минут пропустила три, а уже в добавленное время спаслась благодаря второму великолепному голу Жереми Доку. Теперь «Арсенал» идёт на пять очков впереди, а у «Сити» остаётся матч в запасе, но теперь уже не всё зависит от «горожан». Если «Арсенал» выиграет три оставшиеся игры, он станет чемпионом.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 3:3 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Жереми Доку 43' 1:1 Тьерно Барри 68' 2:1 Jake O'Brien 73' 3:1 Тьерно Барри 81' 3:2 Эрлинг Холанд 83' 3:3 Жереми Доку 90+8' Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету ( Тьерно Барри 64' ), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам ( Нэйтан Паттерсон 90' ), Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль ( Карлос Алькарас 90' ), Кирман Дьюсбери-Холл ( Харрисон Армстронг 90' ), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Омар Мармуш 87' ), Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки, Энтойн Семеньо ( Филип Фоден 74' ), Николас Гонсалес ( Матео Ковачич 75' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Майкл Кин 45+1', Бету 48', Джеймс Тарковски 53', Jake O'Brien 86' — Джанлуиджи Доннарумма 74'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 2 Удары мимо 8 25 Владение мячом 75 5 Угловые удары 9 4 Офсайды 0 15 Фолы 5

До перерыва матч выглядел довольно привычно. «Сити» владел мячом, «Эвертон» садился глубоко, а игра местами напоминала тренировочное упражнение на вскрытие низкого блока. У хозяев не было Гейе из-за мышечной травмы, и в первые 25 минут это ощущалось: центр поля слишком часто проседал, а гости спокойно двигали мяч с фланга на фланг. Проблема «Сити» заключалась в том, что контроль долго оставался в основном территориальным. Семеньо создал себе первый приличный момент после отскока от Пикфорда, прошёл через нескольких соперников, но пробил мимо. Доку и Нико О’Райли нагружали правую сторону обороны «Эвертона», на другом фланге Семеньо и Нуньеш пытались разгонять атаки против Миколенко. Гол обязан был случиться, вопрос только в том, когда.

Жереми Доку с мячом globallookpress.com

Забить у «Сити» получилось прямо перед перерывом — и гол был великолепным. «Сити» перевёл мяч направо через Шерки, тот нашёл Доку у линии штрафной, а бельгиец убрал под левую и закрутил в дальнюю девятку. В такой плотной игре такой мяч выглядит как своевременное решение проблемы, с которой команда не могла справиться коллективно. До перерыва казалось, что «Сити» сделал главное: забил первым и заставил «Эвертон» раскрываться. Обычно команда Гвардиолы в таких ситуациях спокойно разыгрывает преимущество, но вот второй тайм оказался совсем другим.

Первый гол Жереми Доку globallookpress.com

«Эвертон» перевернул матч благодаря флангам и ошибке Гехи

После перерыва команда Дэвида Мойеса прибавила в интенсивности, стала быстрее выходить в атаку и гораздо агрессивнее встречать в единоборствах. Особенно заметен был Илиман Ндиай, он несколько раз разрывал оборону «Сити» рывками, заставлял Доннарумму спасать и вообще постоянно держал гостей в напряжении.

«Сити» начал терять спокойствие. В одном эпизоде Гехи успел спасти после ошибки Хусанова и удара Ндиайя, но вскоре сам стал главным виновником момента, который изменил игру. Мерлин Рёль пытался сыграть на Тьерно Барри, находившегося в офсайде, но Гехи перехватил мяч и, не будучи под давлением, катастрофически сыграл назад. Барри воспользовался подарком и пробил Доннарумму.

Гол Барри globallookpress.com

Этот мяч резко ударил по уверенности гостей. «Эвертон» почувствовал, что «Сити» можно раскачать, а гости на несколько минут потеряли хладнокровие, которое обычно спасает их в концовках. Через пять минут пришёл второй гол: Джеймс Гарнер подал угловой, Джейк О’Брайен выиграл верх между защитниками и пробил головой.

Второй гол «Эвертона» globallookpress.com

Ещё через несколько минут счёт стал 3:1 — удар Рёля после рикошета от Хусанова превратился в передачу на Барри, и француз спокойно оформил дубль. Уже сейчас очевидно, что этот отрезок может стать для «Сити» самым болезненным во всей чемпионской гонке. Для команды, которая годами выигрывала АПЛ именно за счёт спокойствия в критических ситуациях, это выглядело непривычно. «Сити», видимо, и правда уже не тот.

Второй гол Барри globallookpress.com

Доку спас «Сити» от поражения, но этого было недостаточно

После третьего гола «Эвертона» у «Сити» не оставалось времени, и почти сразу после розыгрыша с центра Ковачич разрезал оборону передачей, Холанн убежал и мягко перебросил Пикфорда. 3:2 — этот гол не дал «Эвертону» закрепить уверенность в сенсации.

Гол Холанна globallookpress.com

Но до финального штурма в привычном стиле «Сити» дело шло тяжело. «Эвертон» всё ещё угрожал в переходах, Мойес пытался удержать контратакующую структуру, а гости не создавали много моментов. Казалось, что после 3:2 «Сити» больше давит статусом и отчаянием, чем чистым футболом. И всё равно на 97-й минуте нашёлся игрок, который снова решил эпизод сам.

Доку получил мяч после углового Фодена, сместился с края к центру и почти повторил свой первый гол: удар в дальний угол, без шансов для Пикфорда, только теперь с правой ноги. Красивейший гол, важнейший гол — и всё же он не спас «Сити», а всего лишь смягчил ущерб. Два очка всё равно потеряны. Стоит отметить, что сам Доку провёл один из лучших матчей сезона. Он был единственным игроком «Сити», который создавал прямую угрозу воротам даже в моменты, когда всё вокруг разваливалось. Но даже его спасительный дубль не отменяет того, что «Сити» потерял автономность и теперь ждёт осечки «Арсенала».

Жереми Доку после третьего гола globallookpress.com

В чемпионской гонке контекст всегда важнее красивого сопротивления. «Арсенал» теперь может не смотреть на других: три победы — и титул у него. «Сити» должен выигрывать оставшиеся матчи и надеяться, что соперник ещё где-то поскользнётся. С учётом того, насколько безумная получается весна в АПЛ, списывать команду Гвардиолы рано. Однако факт в том, что после «Эвертона» у неё больше нет преимущества, только шанс.

Календарь и таблица АПЛ

Получился карикатурный случай, который напомнил, что в апреле и мае чемпионства выигрываются не только в больших матчах против прямых конкурентов, но и в обычных выездных играх, где после комфортного первого тайма нельзя позволять себе десять минут хаоса. В Ливерпуле эти десять минут случились — и теперь именно они могут стоить «Сити» титула.