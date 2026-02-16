В понедельник, 16 февраля, состоятся соревнования спортивных пар в произвольной программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции
Ход соревнования
22:18 Двойной аксель+Одинарный аксель+Одинарный аксель+Комбинация прыжков — красный маркер от судей.
22:17 Тройной тулуп классно получился у Юлии и Михала.
22:16 Тройная подкрутка выполнена чисто.
22:16 Юлия Щетинина и Михал Возняк из Польши начали выступление.
22:15 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции получили — 178.43
22:13 Завершили выступление Камий и Павел, сложной была программа, получилось не безошибочно.
22:12 Тройной выброс флип красиво выполнили французы.
22:11 Парное комбинированное вращение на желтый маркер получилось.
22:11 Тодес назад-наружу получил красный маркер.
22:10 Тройной тулуп+Двойной тулуп чисто выполнены спортсменами.
22:10 Тройной сальхов на желтый маркер исполнен, будет пересмотр судьями.
22:09 Тройная подкрутка получилась хорошо.
22:08 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции начали выступление.
22:00 Спортсмены приступили к разминке на льду.
До соревнования
21:55 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.
Предпоследний комплект медалей в своем виде спорта разыграют фигуристы — произвольную программу покажут спортивные пары. В короткой программе почти никто из фаворитов не избежал ошибок, и лидерами после нее являются откатавшие практически чисто Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин из Германии. Перед произвольной программой они опережают представляющих Грузию Анастасию Метелкину и Луку Берулава на четыре с половиной балла.
Итог короткой программы:
- 1. Минерва Хазе и Никита Володин (Германия) — 80.01
- 2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 75.46
- 3. Лия Перейра и Треннт Мишо (Канада) — 74.60
- 4. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 73.87
- 5. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 73.11
- 6. Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай) — 72.66
- 7. Элли Кам и Дэниэл О'Ши (США) — 71.87
- 8. Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) — 71.70
- 9. Эмили Чен и Спенсер Хоу — 70.06
- 10. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 69.08
- 11. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 67.52
- 12. Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения) — 66.27
- 13. Анастасия Вайпан-Ло и Люк Дигби (Великобритания) — 66.07
- 14. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 66.04
- 15. Юлия Щетинина и Михал Возняк (Польша) — 65.23
- 16. Камий Ковалёва и Павел Ковалёв (Франция) — 64.65