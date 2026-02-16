В понедельник, 16 февраля, состоятся соревнования спортивных пар в произвольной программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

22:18 Двойной аксель+Одинарный аксель+Одинарный аксель+Комбинация прыжков — красный маркер от судей.

22:17 Тройной тулуп классно получился у Юлии и Михала.

22:16 Тройная подкрутка выполнена чисто.

22:16 Юлия Щетинина и Михал Возняк из Польши начали выступление.

22:15 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции получили — 178.43

22:13 Завершили выступление Камий и Павел, сложной была программа, получилось не безошибочно.

22:12 Тройной выброс флип красиво выполнили французы.

22:11 Парное комбинированное вращение на желтый маркер получилось.

22:11 Тодес назад-наружу получил красный маркер.

22:10 Тройной тулуп+Двойной тулуп чисто выполнены спортсменами.

22:10 Тройной сальхов на желтый маркер исполнен, будет пересмотр судьями.

22:09 Тройная подкрутка получилась хорошо.

22:08 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции начали выступление.

22:00 Спортсмены приступили к разминке на льду.

До соревнования

21:55 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

Предпоследний комплект медалей в своем виде спорта разыграют фигуристы — произвольную программу покажут спортивные пары. В короткой программе почти никто из фаворитов не избежал ошибок, и лидерами после нее являются откатавшие практически чисто Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин из Германии. Перед произвольной программой они опережают представляющих Грузию Анастасию Метелкину и Луку Берулава на четыре с половиной балла.

Итог короткой программы: