Tennis.com рассказывает о ключевом моменте женского финала Australian Open-2026, в котором Елена Рыбакина выиграла у Арины Соболенко.

Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, в прошлую субботу произнес, возможно, два самых эффективных слова в истории теннисных советов: «Больше энергии».

Именно это Вуков сказал Рыбакиной, когда она уступала Арине Соболенко со счетом 0:3 в третьем сете финала Australian Open.

Хорват обычно не скупится на слова, но в данном случае «меньше значило больше». Его команда могла прозвучать предельно просто, но она была дана идеально вовремя и точно в цель.

В тот момент казалось, что энергия окончательно покинула Рыбакину. Она начала матч с места в карьер, сделав брейк в первом же гейме на подаче Соболенко и ошеломив ее мощью и точностью своих ударов.

Но при счете 4:4 во втором сете, когда финишная черта и трофей уже показались на горизонте, она начала бросать нервные взгляды в сторону своей команды. При счете 4:5 эти нервные взгляды превратились в нервные замахи, и в итоге она отдала гейм на своей подаче.

Спад Рыбакиной продолжился в первых трех геймах третьего сета. Соболенко пробила навылет слева, завершив розыгрыш из 16 ударов. Она сделала брейк, поведя 2:0, еще одним ударом с бэкхенда, отыграла брейк-поинт, доведя счет до 3:0, и добралась до 30:30 на следующей подаче Рыбакиной.

Казалось, первая ракетка турнира и двукратная чемпионка Australian Open выдержала шторм. После нескольких эмоционально тяжелых поражений в финалах «Шлемов» Соболенко сделала то, что намеревалась: сохранила спокойствие перед лицом трудностей.

И тут вмешался Вуков. Результат был мгновенным. Рыбакина выполнила эйс, сделав счет 40:30, удержала подачу и отыграла брейк. С этого момента она начала активнее идти вперед, бить сильнее и вырвала контроль над розыгрышами у ошеломленной Соболенко. Сдвиг в энергии был ощутимым. И окончательным.

«Я рада, что, уступая в счете, смогла успокоиться, перестала расстраиваться и просто сосредоточилась на каждом очке», — сказала Рыбакина о своем камбэке в третьем сете.

Эта битва двух высоких теннисисток изначально обещала быть наполненной мощнейшими ударами, короткими розыгрышами и резкими сменами инициативы. Преимущество получал тот, кто мог нанести максимальный урон либо подачей, либо приемом, либо первым ударом в розыгрыше.

Рыбакина начала «на передней ноге» и оставалась там первые полтора сета. Соболенко нанесла ответный удар и заставила Елену «встать на пятки» в конце второго сета, сохраняя агрессию до счета 3:0 в третьей партии. Наконец, Рыбакина, подстегиваемая словами Вукова, догнала соперницу и осталась на полкорпуса впереди на финишной прямой.

Было два момента, когда Соболенко могла пресечь рывок Рыбакиной на корню. Первый случился при счете 2:3 на подаче Елены. Соболенко добралась до 30:40 — брейк-поинт. Рыбакина не попала первой подачей и крученым вторым мячом подала под бэкхенд Арине. Весь матч Соболенко пробивала с этого удара виннеры по линии, но в этот раз она решила ударить кроссом и промахнулась по ширине. Рыбакина удержала гейм.

Второй решающий момент наступил в следующем гейме, когда уже Соболенко подавала при счете 3:3. Уступая 15:40, она отыграла один брейк-поинт виннером с подачи. Если бы она спасла и второй, это могло замедлить Рыбакину и вернуть матч в нейтральное русло. Соболенко получила тот самый форхенд, который хотела, прямо в центре корта и... вколотила его в сетку.

Вскоре после этого Арина окончательно потеряла самообладание и швырнула ракетку. Она понимала, что значит отдать контроль такому игроку, как Рыбакина. При счете 4:3 Елена удержала гейм виннером. Подавая на титул при 5:4, когда счет стал 30:30 и нервы снова начали давать о себе знать, она вколотила еще один победный мяч с подачи, оказавшись в одном очке от титула, и закрыла матч эйсом.

«Это невероятное достижение. Я невероятно счастлива и горда. Это была действительно тяжелая битва. Я не ожидала, что смогу перевернуть игру. Но у меня появились шансы», — сказала Рыбакина о своём втором титуле на мейджорах.

Три года назад Рыбакина проиграла Соболенко в финале Australian Open. Она призналась, что извлекла уроки из того, что ее соперница делала в тот день.

«Я помню, что она входила в корт. Она шла на свои удары. Она отлично подавала, и, думаю, даже немного рисковала, потому что вторая подача летела почти как первая», — сказала Рыбакина.

«Я знала, что сегодня, если у меня появится шанс повести в счете, мне тоже нужно будет пробовать рисковать и просто идти на удары. Не ждать ошибок или затяжных розыгрышей», — добавила чемпионка Australian Open-2026.

Когда Соболенко выиграла титул в 2023 году (свой первый на «Больших шлемах»), она, возможно, представляла, что впереди у нее еще ни одна победа на этом уровне. И она действительно выиграла три титула, а также закрепилась на первой строчке рейтинга. Но при этом белоруска проиграла на мэйджорах уже четыре финала — все в трех сетах, и во всех она была явным фаворитом.

Как обычно в такие моменты, Соболенко была во власти противоречивых эмоций. С одной стороны, она шутила, что ее тренерский штаб пытается «избегать и сбежать от меня, потому что они видят — находиться рядом со мной сейчас не очень безопасно для здоровья».

С другой стороны, она считала, что играла хорошо, и отдала должное Рыбакиной.

«Не знаю, есть ли у меня сожаления. Может, мне стоило быть агрессивнее на своей подаче, зная, что у меня есть преимущество в брейк, и давить на нее, но она сыграла невероятно», — сказала Соболенко.

В прошлом году на Ролан Гаррос Соболенко «посыпалась» против Коко Гауфф. На этот раз всё было иначе. Она играла лучше, если не считать пары неудачных по времени ошибок.

Рыбакина — одна из немногих теннисисток, способных контролировать матч против Соболенко, и она делала это на протяжении двух сетов.

Победа или поражение, но это был шестой финал Соболенко на последних семи «Шлемах». Она разочарована поражением, но может быть уверена, что у нее будет еще много шансов.

Встретится ли она там с Рыбакиной? Скорее всего, да. С момента воссоединения с Вуковым, который в прошлом году был временно отстранен WTA от тренерской деятельности, Рыбакина выиграла 30 из 36 матчей, взяв титулы на Australian Open и Итоговом турнире.

«У меня большие цели. Я продолжу работать. Посмотрим, что будет дальше», — сказала Рыбакина, которая после триумфа в Мельбурне вернулась в топ-3. Теперь она знает два слова, которые действуют на нее максимально правильно: Больше энергии.