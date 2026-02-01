В Мельбурне подошел к концу очередной розыгрыш Открытого чемпионата Австралии.LiveSport.Ru рассказывает о главном событии первого в сезоне турнира «Большого шлема» — исторической победе Карлоса Алькараса.

Алькарас — самый молодой обладатель карьерного «Большого шлема»

После только что завершившегося Australian Open дискуссия о том, кто является главной звездой нового поколения, больше не актуальна. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Карлос Алькарас впервые в карьере стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии, который до сих пор оставался для него самым сложным турниром «Большого шлема».

Важный нюанс: Алькарас сделал это вскоре после сенсационного расставания с Хуаном Карлосом Ферреро, без которого, как казалось, он может сбиться с верного пути. Теперь Карлос прислушивается к брату: «Это очень важный человек в моей личной и профессиональной жизни. Он привносит много вещей, которые помогают лучше выступать на турнирах. Теперь он будет играть более значимую роль в моей команде».

Ранее испанец ни разу не проходил в Мельбурне дальше четвертьфинала. В 2024-м он проиграл на этой стадии Саше Звереву, а в 2025-м — Новаку Джоковичу, который, как потом выяснилось, доигрывал матч с травмой.

На этот раз Алькарасу пришлось играть и против немца, и против серба.

Полуфинальная битва Карлоса со Зверевым по факту стала лучшим матчем турнира. Помимо того, что он продолжался пять с половиной часов, зрители стали свидетелями абсолютно невероятного сценария.

Алькарас вел 2-0 по сетам, но это был всего лишь «прогрев» перел главной частью шоу: сначала Зверев перевел игру в пятый сет, а потом не смог подать на матч.

Карлос Алькарас — чемпион Australian Open-2026 globallookpress.com

Драматичный камбэк Алькараса напомнил о прошлогоднем финале Ролан Гаррос, в котором испанец тоже был на грани поражения, но каким-то образом нашел способ победить. Зверев, как и Янник Синнер в том парижском матче, тоже был бессилен против этой магии.

Ожидания перед финалом были довольно сдержанными. Во-первых, вопреки всем прогнозам, соперником Алькараса в решающем матче стал не Синнер, а Новак Джокович, сенсационно обыгравший итальянца в полуфинале. Ну а во-вторых, можно было только догадываться, успеет ли 38-летний серб восстановиться.

В итоге финал начался с того, что Джокович забрал первый сет со счетом 6:2. Новак врубил режим «киборга», забрав 93% очков на первой подаче. Казалось, он сейчас просто «переедет» испанца на опыте.

Однако это была всего лишь иллюзия интриги. Алькарас в ответ врубил режим максимального хладнокровия: второй сет тоже завершился со счетом 6:2, только уже в пользу Карлоса. В третьем Ноле взял три гейма, но общая картина не изменилась — Алькарас перетерпел Новака в длинных розыгрышах, при этом серб начал понемногу проседать физически после полуфинального марафона с Синнером.

Карлос Алькарас и Новак Джокович globallookpress.com

Четвертая партия стала еще и противостоянием характеров. Джокович, надо признать, держался очень достойно, но в ключевой момент дрогнул, позволив Алькарасу закрыть матч.

Глупо отрицать, все мы в тайне надеялись увидеть пятый сет и еще один триллер на «Род Лейвер Арене», но победа Алькараса стала закономерным итогом очередной серии теннисной классики.

В 22 года и 272 дня Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого Шлема» в истории. Карлос забрал это звание у своего кумира — Рафаэля Надаля, который, к слову, присутствовал на мужском финале Australian Open. Судя по его выражению лица, грунтовый король искренне порадовался за соотечественника.

«Слишком много испанских легенд — вас сегодня было двое, а я один, это нечестно», — шутил Джокович после матча.

А еще Алькарас раньше всех выиграл семь титулов «Большого шлема». Похоже, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что он начал погоню за легендарной «Большой тройкой».

Но ближайшей целью Алькараса станет календарный «Шлем». Этого достижения нет ни у Джоковича, ни у Надаля, ни у Роджера Федерера.

Джокович по-прежнему в игре

Выступление Новака Джоковича было одной из главных интриг Australian Open. В прошлом году он дошел до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема», однако каждый раз не покидало досадное ощущение, что легендарный серб больше не в состоянии конкурировать с Алькарасом и Синнером.

Статистика только усиливала опасения: перед мэйджором в Мельбурне у Джоковича была неприятная серия из пяти подряд поражений от Синнера.

Новак Джокович globallookpress.com

Последняя перед Australian Open-2026 встреча с Алькарасом тоже запомнилась капитуляцией — Новак без шансов проиграл испанцу на US Open-2025.

Последние две недели Джоковича постоянно дергали журналисты.

Один из вопросов-утверждений действительно был похож на провокацию: «В начале карьеры вы догоняли Рафу и Роджера, сейчас преследуете Янника и Карлоса. В смысле побед на "Больших шлемах" прямо сейчас. ».

Разумеется, Джокович, обладатель 24 титулов «Большого шлема», не из тех, кто оставляет подобные выпады без ответа.

Значит, я всегда преследующий, но никогда не преследуемый. Мне кажется неуважительным то, что вы пропустили период между тем, как я начал преследовать Рафу и Роджера, и тем, как я сейчас преследую Карлоса и Янника. А это же где-то 15 лет, когда я доминировал на «Больших шлемах». Это нужно учитывать. Я никого не преследую, а пишу свою историю. Я никогда не скрывал, к чему стремлюсь. И сейчас «Большие шлемы» — главная причина, по которой я еще играю. Новак Джокович Десятикратный чемпион Australian Open

В тот день, когда ему в очередной раз намекали, что он снова на вторых ролях, в тени других звезд, у Джоковича был непростой матч против Лоренцо Музетти. Это факт, здесь не обошлось без везения — итальянец вел 2-0 по сетам, но был вынужден сняться из-за травмы ноги.

А еще перед этим на матч против Джоковича не смог выйти Якуб Меншик — чех снялся из-за травмы мышц живота.

Но на это можно посмотреть и с другой стороны: в конце концов, к австралийской жаре оказались не готовы 20-летний Меншик и 23-летний Музетти, а не 38-летний Джокович.

К счастью, Новак сумел достойно ответить не только в зале для пресс-конференций, но и на корте.

Победа Джоковича над Синнером в полуфинале стала одним из главных спортивных событий последних лет. Чемпион двух предыдущих розыгрышей Australian Open явно не был готов к такому повороту событий, особенно после первого сета, когда его доминирование казалось непоколебимым.

«Это поражение получилось очень болезненным для меня. Этот турнир "Большого шлема" был для меня крайне важен — с учетом всего фона вокруг. Конечно, это очень больно», — сокрушался Синнер после матча.

Новак Джокович globallookpress.com

Это признание подтверждает, что Синнер тоже слишком рано поверил в то, что Джокович больше не конкурент ни для него, ни для Алькараса.

Пока Новак точно не планирует сдаваться, о чем свидетельствует и одна из его полушутливых фраз во время церемонии награждения.

«Ты так молод, у тебя много времени. Как и у меня — уверен, мы еще много раз увидимся в ближайшие 10 лет (улыбается)», — сказал Джокович, обращаясь к Алькарасу. Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки.

Прогнозы на теннис

«Большая двойка», «Эпоха Синкараса» — с этими формулировками пока стоит повременить. Джокович по-прежнему в игре. Рискнем предположить, что в этом году мы еще увидим его хотя бы одном в финале «Большого шлема».