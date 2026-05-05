Сможет ли Чилич пройти первый круг в Риме?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.42

Хорват Марин Чилич сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гирон — Чилич с коэффициентом для ставки за 2.42.

Гирон

Маркос провел пока лишь четыре матча на грунте.

Две недели назад американец проиграл Яннику Ханфману на старте «Мастерса» в Мадриде.

После этого Гирон дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Кальяри. Прежде чем уступить Роману Андресу Бурручаге, он обыграл Александра Вукича и Александра Ковачевича.

После «Мастерса» в Майами, на котором он проиграл в первом круге Мартину Ландалусе, Гирон пропустил месяц из-за травмы.

В январе Гирон дошел до полуфинала на турнира ATP 250 в Гонконге и Окленде.

В прошлом году Маркос прошел два раунда на римском «Мастерсе».

Чилич

Марин две недели назад одержал волевую победу над Зизу Бергсом в первом круге «Мастерса» в Мадриде, но потом не смог выйти на матч против Жоао Фонсеки.

Хорвату пришлось сняться с «тысячника» в столице Испании из-за плохого самочувствия, спровоцированного вирусом.

Как и Гирон, Чилич в этом сезоне сыграл лишь четыре матча на грунте.

На «Мастерсе» 37-летний хорват разгромил Александра Шевченко, после чего проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

В Мюнхене Чилич не смог пройти первый раунд, проиграв немцу Даниэлю Альтмайеру.

В этом году Чилич проиграл в стартовом матче только на трех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.37, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: американца сложно назвать простым соперником, но мы все равно считаем, что Марин одержит уверенную победу и выйдет в следующий раунд.

2.42 Победа Чилича в двух сетах

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Гирон — Чилич позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 2.42.