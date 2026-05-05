Хорват Марин Чилич сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гирон — Чилич с коэффициентом для ставки за 2.42.
Гирон
Маркос провел пока лишь четыре матча на грунте.
Две недели назад американец проиграл Яннику Ханфману на старте «Мастерса» в Мадриде.
После этого Гирон дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Кальяри. Прежде чем уступить Роману Андресу Бурручаге, он обыграл Александра Вукича и Александра Ковачевича.
После «Мастерса» в Майами, на котором он проиграл в первом круге Мартину Ландалусе, Гирон пропустил месяц из-за травмы.
В январе Гирон дошел до полуфинала на турнира ATP 250 в Гонконге и Окленде.
В прошлом году Маркос прошел два раунда на римском «Мастерсе».
Чилич
Марин две недели назад одержал волевую победу над Зизу Бергсом в первом круге «Мастерса» в Мадриде, но потом не смог выйти на матч против Жоао Фонсеки.
Хорвату пришлось сняться с «тысячника» в столице Испании из-за плохого самочувствия, спровоцированного вирусом.
Как и Гирон, Чилич в этом сезоне сыграл лишь четыре матча на грунте.
На «Мастерсе» 37-летний хорват разгромил Александра Шевченко, после чего проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.
В Мюнхене Чилич не смог пройти первый раунд, проиграв немцу Даниэлю Альтмайеру.
В этом году Чилич проиграл в стартовом матче только на трех турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.37, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: американца сложно назвать простым соперником, но мы все равно считаем, что Марин одержит уверенную победу и выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 2.42.