Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — очередные два матча 1/8 финала

Португалия — Испания

22:00 мск, Арлингтон

Безусловно, этот матч является центральным в рамках игрового дня, вывеска шикарная. Испанцы выглядят фаворитами за счет качества позиционной игры и более стабильной обороны. Португалия не так убедительна на дистанции четырёх матчей, зато располагает игроками, которые способны решить исход матча. Победа команды Роберто Мартинеса не станет сенсацией, но для этого ей придется выдать матч жизни, не иначе.

И сразу центральная тема — Криштиану Роналду. Он оформил дубль в игре с Узбекистаном, а в матче с Хорватией реализовал пенальти и стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира. Против Испании Роналду будет важен не только как завершитель. Ему предстоит занимать центральных защитников, открывать зоны для Бруну Фернандеша и фланговых игроков, а также сохранить хладнокровие в редких голевых моментах. Ну, и ему необходимо реализовывать буквально все свои моменты, а как иначе?

В целом, Португалия стартовала на мундиале с ничьей против ДР Конго, затем национальная команда разгромила Узбекистан и завершила группу безголевой встречей с Колумбией. Как итог — второе место в группе К и выход на сборную Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира. Португальцы долго владели инициативой, но пропустили после перерыва, сравняли счёт с пенальти Криштиану Роналду и вырвали победу в компенсированное время благодаря Гонсалу Рамушу.

Испания провела групповой этап без больших проблем. Да, «красная фурия» сыграла вничью с Кабо-Верде в первой встрече, но затем подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Саудовскую Аравию и Уругвай, заняв 1-е место в группе Н. В 1/16 финала испанцы не оставили шансов Австрии. Микель Оярсабаль забил дважды, Педро Порро тоже отметился голом, а соперник не нанёс ни одного удара в створ.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль потихоньку набирал форму по ходу ЧМ-2026 из-за повреждения задней поверхности бедра. В 1/16 финала мундиаля Ямаль не отметился голом или ассистом, но постоянно стягивал на себя защитников и создавал моменты для партнеров по национальной команде. Сборной Португалии придется внимательно контролировать его на правом фланге. Если Ямаль получит возможность разгоняться с мячом и смещаться в полуфланг, испанцы быстро получат преимущество в позиционных атаках.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Шансы сборной Португалии против «красной фурии» есть, но команда не должна садиться слишком глубоко и ждать ошибки соперника. Испания комфортно чувствует себя в матчах, где может долго владеть мячом у чужой штрафной и подключать крайних защитников. Португальцам важно использовать скорость флангов, быстрее переходить через центр поля и не ограничивать атаку только подачами на Роналду. В случае вылета из турнира критика в адрес Криша неизбежно усилится, однако исход игры будет зависеть не только от него. Тренерскому штабу необходимо придумать что-то новое, чтобы удивить испанцев.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин считает, что сборные не смогут выявить победителя в основное время матча, сделав ставку на ничью за 3.65.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Есть ощущение, что время Роналду завершилось, а чем же ответит Ламин Ямаль? Ожидаем футбол высочайшего качества, а три будильника — это самый минимум.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

США — Бельгия

03:00 мск, Сиэттл

Эти сборные также очень равны. У Бельгии чуть сильнее состав и побольше опыта на больших турнирах. Американцы выступают на домашнем мундиале, поэтому они могут пройти далеко. На этом турнире США уже доказали свою состоятельность, выступая весело и результативно.

Групповой этап подопечные Маурисио Почеттино провели очень уверенно. США начали чемпионат с победы над Парагваем со счетом 4:1, затем уверенно обыграли Австралию (2:0) и досрочно гарантировали себе выход из группы. Последний тур был уже формальностью, американцы уступили сборной Турции, но это ничего не значило. В 1/16 финала США встретились с Боснией и Герцеговиной и выиграли со счетом 2:0. После удаления Фоларина Балогана команда почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но смогла удвоить свое преимущество.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Про Балогана, кстати, получилась интересная история. ФИФА решила приостановить дисквалификацию форварда, он сможет принять участие в предстоящем матче против Бельгии. Это решение подвергнуто критике со стороны общественности, но Маурисио Почеттино поддержал заключение ФИФА. Наверняка Балоган сыграет за сборную США в предстоящем матче и точно поможет своей национальной команде.

Путь к 1/8 финала мундиаля у сборной Бельгии получился сумасшедшим. Можно снимать фильм, который получится бы в жанре триллера или фантастики. Сначала на групповой стадии бельгийцы сыграли вничью с Египтом и Ираном, а затем вырвали первую строчку в группе, разгромив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии стояла на краю пропасти, уступая Сенегалу со счетом 0:2 к 82-й минуте встречи, а затем национальная команда совершила камбэк. Уже в дополнительное время Юри Тилеманс реализовал пенальти и принес команде победу со счетом 3:2.

В составе бельгийской национальной команды ключевой фигурой остается Ромелу Лукаку. В стартовом матче с Египтом он вышел на замену и почти сразу помог команде сравнять счёт, а во встрече с Сенегалом забил первый мяч камбэка на 86-й минуте. Если Лукаку начнет регулярно выигрывать борьбу в центральной зоне в матче против сборной США, Бельгия получит возможность быстрее переводить атаки в опасные эпизоды.

Как раз матч против сборной Бельгии определит потолок американцев на мундиале. Победа позволит сборной США впервые с 2002 года выйти в четвертьфинал мирового первенства. Бельгийцы владеют мячом больше, однако их защита уязвима при быстрых переводах на фланги. Домашние трибуны могут помочь американцам, особенно в 1-м тайме.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что матч получится результативным, сделав ставку на тотал голов 3 больше за 2.25.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. На стадии 1/8 финала нет ни одного матча, который был бы достоин меньше трех будильников. Да, предстоящий поединок может получиться довольно закрытым, но вы помните, что бельгийцы учудили в прошлой встрече против Сенегала? То-то же.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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