прогноз на матч за выход в четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за 1.90

7 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют США и Бельгия. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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США: в отличной форме

Турнирное положение: США полностью соответствовали статусу хозяев турнира, уверенно выиграв группу с шестью очками.

Команда сохранила дистанцию в два балла от ближайших конкурентов — Австралии и Парагвая, а также в три пункта — от неожиданно провалившейся Турции.

Последние матчи: в 1/16 финала домашнего мундиаля сборная уверенно разобралась с Боснией и Герцеговиной, выиграв 2:0.

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В последнем туре группового этапа чемпионата мира «Звездно-полосатые» потерпели поражение от Турции (2:3), но не стоит забывать, что турнирного значения эта игра уже не имела.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Балогун.

Состояние команды: в четырех последних матчах разного статуса США выиграли три раза при одном поражении.

Стоит говорить о хорошей форме американцев, что вкупе с поддержкой родных трибун должно вдохновить ее на успех, хотя ей будет противостоять самый сильный до сих пор соперник на ЧМ-2026.

Фоларин Балоган — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Бельгия: очередной последний шанс

Турнирное положение: Бельгия с немалым трудом выиграла свой квартет чемпионата мира, где выиграла только раз и набрала пять очков.

Команда только по разнице мячей опередила главного конкурента, Египет, а также на два очка — третий в таблице Иран и на четыре — Новую Зеландию.

Последние матчи: после этого в 1/16 финала сборная едва не вылетела из турнира, но уступая 0:2 Сенегалу, драматично вырвала победу в дополнительное время — 3:2.

При этом ту самую единственную победу в групповом раунде мундиаля «Красные Дьяволы» одержали лишь в заключительном туре, разгромив Новую Зеландию — 5:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17-ти последних матчах — как товарищеских, так и официальных — Бельгия ни разу не проиграла при 11-ти победах, включая неосновное время, и шести ничьих.

Логично, что с такой формой сборная способна положиться на лопатки нынешнего соперника при всей поддержке его трибун, тем более что она отличается высоким классом и крепким характером.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче США — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч США — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в восьми из 11-ти последних матчей США забивали больше двух голов

в четырех последних матчах США забивали больше одного гола

в четырех из семи последних матчей Бельгии забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.54. Ничья — в 3.40, успех США — в 2.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.

Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей США забивали больше двух голов. Так же было и в трех предыдущих поединках этих сборных.

При этом аналогичный сценарий был реализован и в двух последних матчах Бельгии.

1.90 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч США — Бельгия принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку так было в двух последних матчах европейской сборной.

2.25 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч США — Бельгия принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25