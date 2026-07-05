7 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют США и Бельгия. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
США: в отличной форме
Турнирное положение: США полностью соответствовали статусу хозяев турнира, уверенно выиграв группу с шестью очками.
Команда сохранила дистанцию в два балла от ближайших конкурентов — Австралии и Парагвая, а также в три пункта — от неожиданно провалившейся Турции.
Последние матчи: в 1/16 финала домашнего мундиаля сборная уверенно разобралась с Боснией и Герцеговиной, выиграв 2:0.
В последнем туре группового этапа чемпионата мира «Звездно-полосатые» потерпели поражение от Турции (2:3), но не стоит забывать, что турнирного значения эта игра уже не имела.
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Балогун.
Состояние команды: в четырех последних матчах разного статуса США выиграли три раза при одном поражении.
Стоит говорить о хорошей форме американцев, что вкупе с поддержкой родных трибун должно вдохновить ее на успех, хотя ей будет противостоять самый сильный до сих пор соперник на ЧМ-2026.
Фоларин Балоган — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.
Бельгия: очередной последний шанс
Турнирное положение: Бельгия с немалым трудом выиграла свой квартет чемпионата мира, где выиграла только раз и набрала пять очков.
Команда только по разнице мячей опередила главного конкурента, Египет, а также на два очка — третий в таблице Иран и на четыре — Новую Зеландию.
Последние матчи: после этого в 1/16 финала сборная едва не вылетела из турнира, но уступая 0:2 Сенегалу, драматично вырвала победу в дополнительное время — 3:2.
При этом ту самую единственную победу в групповом раунде мундиаля «Красные Дьяволы» одержали лишь в заключительном туре, разгромив Новую Зеландию — 5:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17-ти последних матчах — как товарищеских, так и официальных — Бельгия ни разу не проиграла при 11-ти победах, включая неосновное время, и шести ничьих.
Логично, что с такой формой сборная способна положиться на лопатки нынешнего соперника при всей поддержке его трибун, тем более что она отличается высоким классом и крепким характером.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 11-ти последних матчей США забивали больше двух голов
- в четырех последних матчах США забивали больше одного гола
- в четырех из семи последних матчей Бельгии забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.54. Ничья — в 3.40, успех США — в 2.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.
Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей США забивали больше двух голов. Так же было и в трех предыдущих поединках этих сборных.
При этом аналогичный сценарий был реализован и в двух последних матчах Бельгии.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку так было в двух последних матчах европейской сборной.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25