прогноз на матч за выход в четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за 2.05

6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Португалия и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Португалия

Турнирное положение: Сборной Португалии пришлось приложить немало усилий, чтобы занять второе место в группе K, набрав пять очков.

Команда финишировала на два балла позади лидера квартета — Колумбии, на один пункт опередила третий в квартете ДР Конго и на пять — замкнувший таблицу Узбекистан.

Последние матчи: в первом раунде плей-офф Роналду и компания в насыщенной зрелищем и эмоциями дуэли одолели Хорватию (2:1), хотя по ходу игры уступали 0:1.

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Заключительный матч сборной в групповом этапе завершился без победителя — ничья 0:0 с Колумбией. При этом соперник выглядел опаснее, поэтому такой результат стоит считать успехом.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: кадровых потерь из-за травм или дисквалификаций нет.

Состояние команды: за семь последних матчей — в основном официального статуса — Португалия одержала пять побед и дважды сыграла вничью.

Очевидно, что не стоит сильно обращать внимание на такую форму «Лузитан», ведь в схватке с чемпионом Европы все решают не их былые выступления, а конкретные факторы грядущей игры.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром команды на ЧМ-2026, забив три мяча.

Испания

Турнирное положение: Испания не слишком уверенно начала выступление на чемпионате мира, однако затем набрала ход и уверенно заняла первое место в группе, набрав семь очков.

Команда на четыре очка обошла ближайшего преследователя — Кабо-Верде, а нижестоящий Уругвай и последняя Саудовская Аравия набрали на пять баллов меньше.

Последние матчи: на старте плей-офф североамериканского мундиаля сборная без особых проблем разобралась с Австрией — 3:0.

Перед этим, в заключительном туре группового этапа, «Фурия Роха» минимально переиграла Уругвай — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных футболистов в составе нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих встречах, где только одна была товарищеской, Испания одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Чемпиона Европы ждет серьезное испытание в лице нынешнего соперника, если учесть и его высокий класс, поэтому исход игры тяжело предсказать.

Микель Оярсабаль — лучший снайпер команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами в активе.

На что ставят в матче Португалия — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в двух из четырех последних матчей Португалии забивал Роналду

в трех последних матчах Испания забивала и не пропускала

в четырех последних матчах Испании хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.60, успех Португалии — в 3.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах Испании по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в трех из пяти предыдущих поединков этих сборных.

Тем временем, в двух из трех последних матчей Португалии был реализован такой же сценарий.

2.05 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Португалия — Испания принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только «Фурия Роха», поскольку ей удалось это в трех последних матчах.

3.33 Только Испания забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч Португалия — Испания позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: только Испания забьёт за 3.33

Прогноз на исход

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