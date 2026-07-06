6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Португалия и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
Португалия
Турнирное положение: Сборной Португалии пришлось приложить немало усилий, чтобы занять второе место в группе K, набрав пять очков.
Команда финишировала на два балла позади лидера квартета — Колумбии, на один пункт опередила третий в квартете ДР Конго и на пять — замкнувший таблицу Узбекистан.
Последние матчи: в первом раунде плей-офф Роналду и компания в насыщенной зрелищем и эмоциями дуэли одолели Хорватию (2:1), хотя по ходу игры уступали 0:1.
Заключительный матч сборной в групповом этапе завершился без победителя — ничья 0:0 с Колумбией. При этом соперник выглядел опаснее, поэтому такой результат стоит считать успехом.
Не сыграют: кадровых потерь из-за травм или дисквалификаций нет.
Состояние команды: за семь последних матчей — в основном официального статуса — Португалия одержала пять побед и дважды сыграла вничью.
Очевидно, что не стоит сильно обращать внимание на такую форму «Лузитан», ведь в схватке с чемпионом Европы все решают не их былые выступления, а конкретные факторы грядущей игры.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром команды на ЧМ-2026, забив три мяча.
Испания
Турнирное положение: Испания не слишком уверенно начала выступление на чемпионате мира, однако затем набрала ход и уверенно заняла первое место в группе, набрав семь очков.
Команда на четыре очка обошла ближайшего преследователя — Кабо-Верде, а нижестоящий Уругвай и последняя Саудовская Аравия набрали на пять баллов меньше.
Последние матчи: на старте плей-офф североамериканского мундиаля сборная без особых проблем разобралась с Австрией — 3:0.
Перед этим, в заключительном туре группового этапа, «Фурия Роха» минимально переиграла Уругвай — 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных футболистов в составе нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих встречах, где только одна была товарищеской, Испания одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
Чемпиона Европы ждет серьезное испытание в лице нынешнего соперника, если учесть и его высокий класс, поэтому исход игры тяжело предсказать.
Микель Оярсабаль — лучший снайпер команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами в активе.
Статистика для ставок
- в двух из четырех последних матчей Португалии забивал Роналду
- в трех последних матчах Испания забивала и не пропускала
- в четырех последних матчах Испании хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.60, успех Португалии — в 3.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.
Прогноз: в четырех последних матчах Испании по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в трех из пяти предыдущих поединков этих сборных.
Тем временем, в двух из трех последних матчей Португалии был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только «Фурия Роха», поскольку ей удалось это в трех последних матчах.
Ставка: только Испания забьёт за 3.33
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки за 2.30.