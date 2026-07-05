В этом экспрессе проанализируем матч ЧМ-2026, а также игры в чемпионатах Литвы и Латвии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.
«Судува» — «ТрансИнвест»
Футбол. Чемпионат Литвы
«Судува» продолжает борьбу за первое место в чемпионате Литвы. Команда из Мариямполе занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 29 очков. Отставание от лидера составляет всего один балл, при этом у клуба есть матч в запасе, что позволяет рассчитывать на выход в единоличные лидеры.
Коллектив находится в отличной форме и не знает поражений уже девять встреч подряд. В последних трёх турах «Судува» неизменно побеждала со счётом 2:1. Сначала дома был обыгран «Шяуляй», причём победный мяч хозяева забили уже в компенсированное время. Затем команда на выезде справилась с «Джюгасом», а после этого в ещё одном гостевом поединке вырвала викторию у «Паневежиса» благодаря голу на 98-й минуте. Несмотря на не самую крупную разницу мячей (+5), «Судува» регулярно набирает очки и демонстрирует характер в концовках матчей.
«ТрансИнвест» также остаётся одним из участников чемпионской гонки. Команда располагается на четвёртом месте с 28 очками, но имеет меньше сыгранных матчей, чем большинство конкурентов, поэтому сохраняет реальные шансы подняться на вершину турнирной таблицы. От «Судувы» гостей отделяет всего одно очко.
Последние результаты подтверждают, что «ТрансИнвест» способен навязать борьбу любому сопернику. Команда начала этот отрезок с гостевой победы над «Паневежисом» (2:1), затем в драматичном домашнем матче уступила «Кауно Жальгирису» (1:2), пропустив решающий мяч на последних минутах после удаления своего футболиста. В следующем туре коллектив уверенно реабилитировался, переиграв на выезде «Шяуляй» со счётом 3:1. Стоит отметить, что на чужих полях «ТрансИнвест» чувствует себя особенно уверенно.
Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.76.
«Супер Нова» — «Огре Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Латвии
«Супер Нова» проводит неоднозначный сезон, однако пока сохраняет достаточно комфортное положение относительно зоны переходных матчей. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея преимущество в семь очков над ближайшими преследователями. В случае победы хозяева смогут заметно приблизиться к середине таблицы и улучшить свои позиции.
В последние недели коллектив переживал непростой период. После выездного поражения от «Лиепаи» (1:2) команда сыграла вничью с «Даугавпилсом» (0:0), а затем потерпела два болезненных домашних поражения — от «Ауды» (0:2) и «Елгавы» (1:5). Лишь в предыдущем туре «Супер Нова» сумела прервать неудачную серию, одолев на выезде «Тукумс 2000» со счётом 2:1.
«Огре Юнайтед» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Латвии. Команда набрала всего десять очков и уже на семь баллов отстаёт от ближайших конкурентов, поэтому каждое следующее очко приобретает для неё особую ценность.
Форма гостей остаётся крайне нестабильной. После домашнего поражения от «Риги» (1:4) команда неожиданно обыграла на выезде «Елгаву» (2:0), однако затем была разгромлена лидером чемпионата РФШ со счётом 0:6. В двух последних турах «Огре Юнайтед» дома вырвал победу над «Тукумсом 2000» (3:2), но затем вновь потерпел крупное поражение, уступив на выезде «Лиепае» — 0:4.
Ставка: Обе команды забьют за 1.74.
Португалия — Испания
Футбол. Чемпионат мира
На групповом этапе мирового первенства сборная Португалии не избежала сложностей, однако сумела решить главную задачу и пробилась в плей-офф со второго места в группе K. Команда Роберто Мартинеса заработала пять очков, начав турнир ничьей с ДР Конго (1:1), затем разгромив Узбекистан (5:0) и завершив групповой раунд безголевым матчем против Колумбии (0:0).
В 1/16 финала португальцам пришлось проявить характер в противостоянии с Хорватией. До перерыва они больше владели мячом, но почти не создавали по-настоящему опасных моментов. Во втором тайме хорваты прибавили и на 53-й минуте вышли вперёд. Однако Португалия быстро пришла в себя: Криштиану Роналду восстановил равновесие, реализовав одиннадцатиметровый удар, а уже в добавленное время победный мяч забил Гонсалу Рамуш. Соперник ещё успел поразить ворота на последних секундах, но гол был отменён из-за офсайда.
Испания уверенно завершила групповой этап на первой строчке квартета H, набрав семь очков и сохранив свои ворота в неприкосновенности. Турнир для команды начался с неожиданной нулевой ничьей против Кабо-Верде, после чего испанцы заметно прибавили, разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и минимально переиграв Уругвай (1:0).
В первом раунде плей-офф «красная фурия» без особых проблем разобралась с Австрией (3:0). Сейчас команда подходит к четвертьфинальному испытанию в превосходной форме, сочетая надёжность в обороне с разнообразием в атакующих действиях.
Ставка: Проход Испании за 1.47.
Общий коэффициент — 4.50.