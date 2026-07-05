В этом экспрессе проанализируем матч ЧМ-2026, а также игры в чемпионатах Литвы и Латвии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.

«Судува» — «ТрансИнвест»

Футбол. Чемпионат Литвы

«Судува» продолжает борьбу за первое место в чемпионате Литвы. Команда из Мариямполе занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 29 очков. Отставание от лидера составляет всего один балл, при этом у клуба есть матч в запасе, что позволяет рассчитывать на выход в единоличные лидеры.

Коллектив находится в отличной форме и не знает поражений уже девять встреч подряд. В последних трёх турах «Судува» неизменно побеждала со счётом 2:1. Сначала дома был обыгран «Шяуляй», причём победный мяч хозяева забили уже в компенсированное время. Затем команда на выезде справилась с «Джюгасом», а после этого в ещё одном гостевом поединке вырвала викторию у «Паневежиса» благодаря голу на 98-й минуте. Несмотря на не самую крупную разницу мячей (+5), «Судува» регулярно набирает очки и демонстрирует характер в концовках матчей.

«ТрансИнвест» также остаётся одним из участников чемпионской гонки. Команда располагается на четвёртом месте с 28 очками, но имеет меньше сыгранных матчей, чем большинство конкурентов, поэтому сохраняет реальные шансы подняться на вершину турнирной таблицы. От «Судувы» гостей отделяет всего одно очко.

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Последние результаты подтверждают, что «ТрансИнвест» способен навязать борьбу любому сопернику. Команда начала этот отрезок с гостевой победы над «Паневежисом» (2:1), затем в драматичном домашнем матче уступила «Кауно Жальгирису» (1:2), пропустив решающий мяч на последних минутах после удаления своего футболиста. В следующем туре коллектив уверенно реабилитировался, переиграв на выезде «Шяуляй» со счётом 3:1. Стоит отметить, что на чужих полях «ТрансИнвест» чувствует себя особенно уверенно.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.76.

«Супер Нова» — «Огре Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Супер Нова» проводит неоднозначный сезон, однако пока сохраняет достаточно комфортное положение относительно зоны переходных матчей. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея преимущество в семь очков над ближайшими преследователями. В случае победы хозяева смогут заметно приблизиться к середине таблицы и улучшить свои позиции.

В последние недели коллектив переживал непростой период. После выездного поражения от «Лиепаи» (1:2) команда сыграла вничью с «Даугавпилсом» (0:0), а затем потерпела два болезненных домашних поражения — от «Ауды» (0:2) и «Елгавы» (1:5). Лишь в предыдущем туре «Супер Нова» сумела прервать неудачную серию, одолев на выезде «Тукумс 2000» со счётом 2:1.

«Огре Юнайтед» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Латвии. Команда набрала всего десять очков и уже на семь баллов отстаёт от ближайших конкурентов, поэтому каждое следующее очко приобретает для неё особую ценность.

Форма гостей остаётся крайне нестабильной. После домашнего поражения от «Риги» (1:4) команда неожиданно обыграла на выезде «Елгаву» (2:0), однако затем была разгромлена лидером чемпионата РФШ со счётом 0:6. В двух последних турах «Огре Юнайтед» дома вырвал победу над «Тукумсом 2000» (3:2), но затем вновь потерпел крупное поражение, уступив на выезде «Лиепае» — 0:4.

Ставка: Обе команды забьют за 1.74.

Португалия — Испания

Футбол. Чемпионат мира

На групповом этапе мирового первенства сборная Португалии не избежала сложностей, однако сумела решить главную задачу и пробилась в плей-офф со второго места в группе K. Команда Роберто Мартинеса заработала пять очков, начав турнир ничьей с ДР Конго (1:1), затем разгромив Узбекистан (5:0) и завершив групповой раунд безголевым матчем против Колумбии (0:0).

В 1/16 финала португальцам пришлось проявить характер в противостоянии с Хорватией. До перерыва они больше владели мячом, но почти не создавали по-настоящему опасных моментов. Во втором тайме хорваты прибавили и на 53-й минуте вышли вперёд. Однако Португалия быстро пришла в себя: Криштиану Роналду восстановил равновесие, реализовав одиннадцатиметровый удар, а уже в добавленное время победный мяч забил Гонсалу Рамуш. Соперник ещё успел поразить ворота на последних секундах, но гол был отменён из-за офсайда.

Испания уверенно завершила групповой этап на первой строчке квартета H, набрав семь очков и сохранив свои ворота в неприкосновенности. Турнир для команды начался с неожиданной нулевой ничьей против Кабо-Верде, после чего испанцы заметно прибавили, разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и минимально переиграв Уругвай (1:0).

В первом раунде плей-офф «красная фурия» без особых проблем разобралась с Австрией (3:0). Сейчас команда подходит к четвертьфинальному испытанию в превосходной форме, сочетая надёжность в обороне с разнообразием в атакующих действиях.

Ставка: Проход Испании за 1.47.

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Общий коэффициент — 4.50.