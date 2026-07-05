Португальцы и испанцы покажут класс в атаке

дерзкая ставка за 6.00 на матч 1/8 финала ЧМ-2026

6 июля в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.

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Португалия

Турнирное положение: Португальцы на нынешнем Мундиале выглядят не столь ярко. Команда в своем квартете финишировала второй, пропустив всего один мяч в трех турах группового этапа.

При этом Португалия в трех турах группового этапа настреляла шесть мячей в ворота соперников. Вот только несущийся к рекордам Криштиану Роналду пока отличился лишь трижды на турнире.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Португалия в нервном поединке одолела Хорватию (2:1).

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До того команда не сумела обыграть Колумбию (0:0). А вот чуть ранее португальцы разгромили Узбекистан (5:0), однако не смогли справиться с ДР Конго (1:1).

При этом Португалия пока не демонстрирует надлежащей монолитности в атаке. Да и Роналду частенько оказывается рудиментальным звеном в игре команды…

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Состояние команды: Португалия относительно преуспевает в плане реализации. На одном Роналду уже не протянешь, но мотивация пройти испанцев огромная.

В кадровом плане Португалия привычно выглядит весьма симпатично. Правда, команда уже почти шестнадцать лет не может обыграть Испанию. Плюс Гонсалу Рамуш снова может стать джокером!

Испания

Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. «Фурия Роха» финишировала на первой позиции, набрав 7 очков в трех поединках.

Причем Испания забила 5 мячей в трех поединках группового этапа. А вот в свои ворота команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни разу.

Последние матчи: «Фурия Роха» весьма грозно выглядит в атаке. Да и по ходу турнира команда явно прибавляет.

В предыдущем раунде чемпионата мира команда легко прошла Австрию (3:0). А вот до того Испания переиграла Уругвай (1:0) и Саудовскую Аравию (4:0). Так что сухую ничью с Кабо-Верде можно забыть, как страшный сон.

В четырех поединках турнира Испания сумела добыть 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами без пропущенных. С такой обороной можно и до финала добраться!

Состояние команды: Испания имеет шикарный подбор исполнителей во всех линиях. В прекрасной форме находится диспетчер атак Микель Оярсабаль, отличившийся уже 4 голами.

Испанцам пока откровенно везло с соперниками. Португальцы видятся куда более серьезным препятствием, да и дербийный статус матча лишь подогреет эмоции.

В кадровом плане у «Фурии Рохи» всего одна потеря. Нико Уильямс угодил в лазарет. Зато неплохие кондиции набрал Ламин Ямаль.

На что ставят в матче Португалия — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Испания в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа соперника — в 4.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.

Прогноз: Обе команды привычно преуспевают в атаке, так что явно стоит ожидать высокой результативности.

6.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Португалия — Испания принесёт прибыль 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

13.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 13.00 на матч Португалия — Испания принесёт чистый выигрыш 12 000₽, общая выплата — 13 000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 13.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

Обе команды на Мундиале забили по 8 мячей в 4 матчах

В составах обеих сборных имеются атакующие исполнители мирового уровня

Португальцы на чемпионате мира пропустили 2 мяча в 4 поединках

Микель Оярсабаль отличился уже 4 голами на турнире

Португальцы уже без малого 16 лет не могут обыграть испанцев, да и мотивация размочить ворота «Фурии Рохи» у них огромная

Прогноз на исход

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