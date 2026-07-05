6 июля в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.
Португалия
Турнирное положение: Португальцы на нынешнем Мундиале выглядят не столь ярко. Команда в своем квартете финишировала второй, пропустив всего один мяч в трех турах группового этапа.
При этом Португалия в трех турах группового этапа настреляла шесть мячей в ворота соперников. Вот только несущийся к рекордам Криштиану Роналду пока отличился лишь трижды на турнире.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Португалия в нервном поединке одолела Хорватию (2:1).
До того команда не сумела обыграть Колумбию (0:0). А вот чуть ранее португальцы разгромили Узбекистан (5:0), однако не смогли справиться с ДР Конго (1:1).
При этом Португалия пока не демонстрирует надлежащей монолитности в атаке. Да и Роналду частенько оказывается рудиментальным звеном в игре команды…
Состояние команды: Португалия относительно преуспевает в плане реализации. На одном Роналду уже не протянешь, но мотивация пройти испанцев огромная.
В кадровом плане Португалия привычно выглядит весьма симпатично. Правда, команда уже почти шестнадцать лет не может обыграть Испанию. Плюс Гонсалу Рамуш снова может стать джокером!
Испания
Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. «Фурия Роха» финишировала на первой позиции, набрав 7 очков в трех поединках.
Причем Испания забила 5 мячей в трех поединках группового этапа. А вот в свои ворота команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни разу.
Последние матчи: «Фурия Роха» весьма грозно выглядит в атаке. Да и по ходу турнира команда явно прибавляет.
В предыдущем раунде чемпионата мира команда легко прошла Австрию (3:0). А вот до того Испания переиграла Уругвай (1:0) и Саудовскую Аравию (4:0). Так что сухую ничью с Кабо-Верде можно забыть, как страшный сон.
В четырех поединках турнира Испания сумела добыть 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами без пропущенных. С такой обороной можно и до финала добраться!
Состояние команды: Испания имеет шикарный подбор исполнителей во всех линиях. В прекрасной форме находится диспетчер атак Микель Оярсабаль, отличившийся уже 4 голами.
Испанцам пока откровенно везло с соперниками. Португальцы видятся куда более серьезным препятствием, да и дербийный статус матча лишь подогреет эмоции.
В кадровом плане у «Фурии Рохи» всего одна потеря. Нико Уильямс угодил в лазарет. Зато неплохие кондиции набрал Ламин Ямаль.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Испания в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа соперника — в 4.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.
Прогноз: Обе команды привычно преуспевают в атаке, так что явно стоит ожидать высокой результативности.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 13.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды на Мундиале забили по 8 мячей в 4 матчах
- В составах обеих сборных имеются атакующие исполнители мирового уровня
- Португальцы на чемпионате мира пропустили 2 мяча в 4 поединках
- Микель Оярсабаль отличился уже 4 голами на турнире
- Португальцы уже без малого 16 лет не могут обыграть испанцев, да и мотивация размочить ворота «Фурии Рохи» у них огромная
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки за 2.30.