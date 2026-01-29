The Athletic рассказывает, почему многим клубам нет смысла пытаться выступить как можно лучше во всех турнирах, в которых они принимают участие.

Это было всего лишь мимолетное замечание, но слова Дэна Берна задели за живое и заставили задуматься о векторе развития современного футбола.

Берн выступил в качестве приглашенного эксперта на Sky Sports перед первым полуфинальным матчем Кубка Лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» в начале этого месяца. Его спросили, не расстраивает ли игроков ротация состава, учитывая, что его команда сражается в четырех турнирах.

«Мы пока не та команда, которая готова бороться за титул АПЛ. Поэтому, если мы не можем выиграть лигу, кубки — это именно то, где мы реально можем атаковать.

"Арсенал" может сражаться на всех фронтах, а для нас, вероятно, именно кубковые турниры — шанс оказать давление и попытаться выиграть трофей», — отметил Берн.

Возможно, не всем болельщикам понравятся такие слова, но это было освежающе честное мнение от защитника «Ньюкасла» — признание того, что шансы пополнить трофейный кабинет выше, если сосредоточить внимание на конкретном направлении.

Финансовые возможности некоторых соперников «Ньюкасла» пугают. Такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», могут похвастаться запасными игроками, которые были бы звездами во многих европейских клубах.

По правде говоря, Премьер-лига превратилась в отдельного монстра в широком контексте европейского футбола. По итогам общего этапа лиги Лиги чемпионов в топ-8 попали сразу пять английских клубов.

Тот факт, что в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) играют сразу девять английских клубов, лишь подчеркивает растущие требования, с которыми приходится справляться менеджерам АПЛ по ходу сезона.

Управление составом на нескольких фронтах — задача не новая, но комментарии Берна открывают полезную дискуссию: не стоит ли большему числу клубов без стеснения заявлять, что они отдают приоритет определенным турнирам в реальной погоне за трофеем.

В конечном счете, слава в футболе бинарна. Вы либо поднимаете трофей в конце турнира, либо нет. Видеть одни и те же имена, выгравированные на кубках, уже порядком надоело, но в последние годы было приятно наблюдать несколько запоминающихся побед, которые нарушили тренд устоявшейся элиты.

Победа «Ньюкасла» в Кубке лиги стала одним из таких примеров: команда Эдди Хау завоевала свой первый трофей с 1969 года, выиграв в финале у «Ливерпуля». Всего несколько месяцев спустя «Кристал Пэлас» шокировал «Манчестер Сити», подняв над головой Кубок Англии и выиграв первый крупный трофей в своей истории.

«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» завершили сезон в АПЛ на позициях, соответствующих их ожиданиям, но путь «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» к финалу Лиги Европы был примечателен именно своим контрастом с их выступлениями на внутренней арене.

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») и Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») отодвинули Премьер-лигу на второй план, финишировав на 17-м и 15-м местах соответственно, полностью сконцентрировавшись на Лиге Европы — в погоне за трофеем и путевкой в Лигу чемпионов.

То же самое можно сказать и о «Вест Хэме» в сезоне 2022/23, когда команда Дэвида Мойеса сменила приоритеты, чтобы выиграть Лигу конференций, финишировав при этом 14-й в чемпионате.

С имиджевой точки зрения здесь сложно маневрировать, учитывая, что фанаты тратят огромные деньги, чтобы поддерживать свою команду дома и на выезде. Но спросите любого болельщика, был бы он счастлив пожертвовать несколькими местами в таблице ради кубка, и большинство ответят «да».

«В какой-то момент вам приходится решать: либо вы выходите на каждую игру готовыми на 80% (выпуская двух-трех игроков, которые могут быть не так сильны), либо вы играете сильнейшим составом в четырех матчах, а затем, возможно, делаете 11 замен на игру Кубка лиги или Кубка Англии.

Вам не обязательно хочется так поступать, но если мыслить в долгую, в этом, вероятно, больше смысла. Или, если вы команда, которая никогда не выиграет АПЛ, вы можете пожертвовать тремя-четырьмя игроками в матчах перед кубковой игрой (выпустив их со скамейки) и бросить все силы на кубок», — рассуждает тренер европейского клуба на условиях анонимности.

Ни один тренер не выйдет на матч без намерения победить, но действительно имеет смысл дать отдых лучшим игрокам в краткосрочной перспективе, если это повышает вероятность долгосрочного успеха.

В последние годы было много показательных примеров, но главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвергся критике в этом сезоне после того, как сделал 10 изменений в стартовом составе на матч Кубка лиги против «Кристал Пэлас» — и это на фоне пяти поражений в предыдущих шести матчах во всех турнирах.

Это решение вызвало недоумение, но оно дало Слоту более свежих игроков на два последующих матча против «Астон Виллы» и «Реала» — оба из которых они выиграли.

«Что важнее для "Ливерпуля" — Лига чемпионов и АПЛ или Кубок Англии и Кубок Лиги? В целом, я не знаю, решают ли это менеджеры или совет директоров, консультируясь с ними, но клубы точно знают свою внутреннюю иерархию турниров», — рассуждает тренер.

Болельщики могут фыркнуть на такую перспективу, но выигрыш всех турниров сразу — явление крайне редкое: всего 11 команд в истории делали «европейский требл».

Если отбросить эмоции и применить к сезону холодный, расчетливый подход, основанный на теории игр, то идея принимать точечные решения по конкретным турнирам может оказаться не такой уж плохой для большинства клубов.

Если посмотреть конкретно на участников еврокубков, есть доказательства того, что у клубов АПЛ, играющих больше матчей в других турнирах, могут ухудшаться результаты в национальном чемпионате. Этот эффект не обязательно проявляется сразу после еврокубкового матча посреди недели, а скорее имеет накопительный характер из-за лишних игр в рамках всего сезона.

Если взглянуть на разницу в набранных очках в лиге и сыгранных еврокубковых матчах между последовательными сезонами с 2004/05, линейный регрессионный анализ показывает: увеличение количества еврокубковых игр действительно имеет статистически значимое, пусть и небольшое, негативное влияние на результаты на внутренней арене.

Так что, возможно, вместо того чтобы бороться с этим, клубы вполне оправданно увеличивают свои шансы на успех в европейских турнирах.

Применяя эту модель, мы видим: каждая лишняя игра в еврокубках эквивалентна потере 0,28 очка в чемпионате. Это может показаться мелочью, но для такого клуба, как «Кристал Пэлас», впервые играющего в Европе (и сыгравшего не менее десяти матчей в Лиге конференций в этом сезоне), это выливается в разницу в три очка. В нынешнем сезоне эти очки подняли бы команду Оливера Гласнера на три позиции вверх — с 15-го на 12-е место в таблице Премьер-лиги.

Напротив, нынешнее четвертое место «Манчестер Юнайтед» отчасти можно объяснить отсутствием еврокубков в этом сезоне. «Красные дьяволы» рано вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии, но зато набрали на девять очков больше в чемпионате по сравнению с тем же этапом в прошлом сезоне.

Это не высшая математика, но статистически обоснованный факт: клубы, которые равномерно распределяют энергию между разными турнирами, могут столкнуться с ухудшением результатов.

Учитывая увеличение количества матчей и возросшие физические требования современной игры, Берн прав, соглашаясь с необходимостью большей ротации состава.

Грамотное управление составом на протяжении всего сезона — вот где кроются главные вызовы. Иметь хорошую глубину состава — это одно, но «ширина состава» может быть не менее важна. Речь о работе с меньшей группой игроков, которые достаточно универсальны, чтобы закрывать разные позиции и поддерживать уровень игры.

Именно этот фактор селекционные отделы теперь учитывают в первую очередь при поиске новичков. Вспомните Микеля Мерино, Бернарду Силву или — что наиболее актуально для эры АПЛ — Джеймса Милнера. В разумных пределах ограниченная специализация игроков может стать уходящим трендом в топовом футболе.

«Если у вас больше игроков, способных действовать на нескольких позициях на определенном уровне, вы можете принимать долгосрочные решения, потому что падение качества от первого выбора ко второму не будет таким значительным», — говорит тренер.

Наличие сильной глубины и ширины состава может быть роскошью, доступной лишь избранным в европейском футболе. Другим же приходится быть немного экономнее в своем подходе к полному сезону.

Как предполагает Берн, «атака на кубки» может стоить многим клубам небольших потерь в других турнирах, но, возможно, этот риск того стоит.