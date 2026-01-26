ESPN восхищается внушительным прогрессом в игре «Манчестер Юнайтед» после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» нанес «Арсеналу» болезненный удар в борьбе за титул Премьер-лиги. Гол Матеуса Куньи на 87-й минуте принес гостям ошеломительную победу со счетом 3:2 на «Эмирейтс».

«Канониры» опережают «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» всего на четыре очка, потерпев первое домашнее поражение с мая 2024 года. Майкл Каррик, обыгравший «Манчестер Сити» в своем дебютном матче в качестве главного тренера, привел «Манчестер Юнайтед» к первой победе на поле «Арсенала» с декабря 2017 года.

Вот как это было:

1:0. Лисандро Мартинес случайно срезал мяч в свои ворота под давлением Юрриена Тимбера, выведя «Арсенал» вперед на 29-й минуте. Однако хозяева, даже владея мячом, выглядели нервно.

1:1. Мартин Субименди подарил Брайану Мбёмо шанс сравнять счет восемь минут спустя: его небрежный пас вывел камерунца один на один, и тот хладнокровно обыграл Давида Райю.

1:2. «Манчестер Юнайтед» вышел вперед через пять минут после перерыва. Патрик Доргу принял пас Бруну Фернандеша и нанес пушечный удар с 23 метров — мяч влетел в сетку от перекладины.

2:2. Казалось, «Арсенал» спас очко, когда Микель Мерино буквально затолкал мяч в ворота после суматохи после подачи углового.

2:3. Последнее слово осталось за вышедшим на замену Куньей: он классно закрутил мяч с линии штрафной, принеся «Юнайтед» знаковую победу.

«Мачестер Юнайтед»— претендент на титул?

Совершил ли Каррик чудо, превратив «Манчестер Юнайтед» в претендента на чемпионский титул всего после двух матчей под его руководством?

Ладно, это может звучать нелепо, но после невероятной победы над лидером чемпионата «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую строчку и теперь отстает от первого места на 12 очков. После финального свистка фанаты гостей скандировали: Мы выиграем лигу!

Майкл Каррик globallookpress.com

В любом другом сезоне 12-очковый разрыв на этой стадии практически вычеркивал бы четвертую команду из гонки за золото. Но нынешняя кампания настолько непредсказуема, что возможно всё.

Сейчас просто попробуем понять, почему у «МЮ» есть шанс финишировать на первом месте.

Форма конкурентов. Ни «Арсенал», ни идущий вторым «Ман Сити» (оба проиграли «Юнайтед» за последние восемь дней) сейчас не выглядят главными претендентами на титул. «Астон Вилла» приблизилась к лидерам на расстояние четырех очков, обыграв «Ньюкасл», хотя еще неделю назад сама уступила «Эвертону».

Календарь. Тройку лидеров ждет напряженный график в Лиге чемпионов и внутренних кубках. Это неизбежно будет отвлекать их до конца сезона. А что «Юнайтед»? Им осталось сосредоточиться только на матчах чемпионата. У Каррика и его парней есть 15 игр, чтобы сделать этот сезон успешным.

Победный удар Матеуса Куньи в матче с «Арсеналом» globallookpress.com

Прямо сейчас их главная цель — закрепиться в топ-4 и вернуть Лигу чемпионов на «Олд Траффорд». Но Каррик превратил «Манчестер Юнайтед» в команду, которая умеет побеждать в топ-матчах. Они явно поймали кураж.

Домашняя игра против «Фулхэма» в ближайшие выходные открывает серию вполне проходимых февральских матчей. Правда, именно на таких играх «Юнайтед» часто спотыкался в последние месяцы. Но вызов брошен. Сможет ли «МЮ» не просто удержать четвертое место, но и побороться за титул? Это маловероятно, но уникальные обстоятельства этого безумного сезона могут сыграть им на руку.

Нервозность «Арсенала»

В день матча на «Эмирейтс» царила странная атмосфера.

Да, «Арсенал» проделал огромную работу, чтобы улучшить впечатления от матчей и превратить стадион в пугающую крепость для соперников. Но, кажется, в воскресенье масштаб стоящей перед ними задачи — первого чемпионства в АПЛ с 2004 года — просто сковал всех, кто связан с клубом.

Ошибка Субименди привела к голу Мбёмо. Но ошибались и другие, включая на удивление неуверенного Вильяма Салиба.

Деклан Райс globallookpress.com

То, как «Арсенал» управлял ходом игры, действительно вызывает вопросы: хватит ли им моральных сил довести эту гонку до победы? Это поражение случилось после нулевых ничьих с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» — двух матчей, где в действиях «канониров» уже сквозила робость и излишняя осторожность.

Артета решился на крайне необычный шаг, сделав сразу четыре замен почти за полчаса до конца матча, но это не добавило игре «Арсенала» плавности. Сам тренер, обычно представляющий собой сгусток энергии и эмоций у бровки, в этот раз странно затих и замер, пока его команда пыталась найти путь к спасению.

Артете определенно есть над чем поломать голову, даже несмотря на то, что они остаются фаворитами в борьбе за титул.

«Манчестер Юнайтед» расправил крылья без Аморима

Репутация Рубена Аморима как одного из лучших молодых тренеров Европы получила сокрушительный удар за 14 месяцев его работы в «Манчестер Юнайтед».

Экс-тренер «Спортинга» умудрился превратить просто плохую команду в еще более слабую, попутно заняв с клубом самое низкое место в истории АПЛ в прошлом сезоне.

Амад Диалло и Брайан Мбёмо globallookpress.com

Если ореол успеха вокруг Аморима потускнел еще до его увольнения в начале месяца, то два матча под руководством Каррика окончательно уничтожают его наследие.

Всего за две игры Каррик раскрепостил команду, сделав элементарные вещи: вернул схему, которая комфортна игрокам, и расставил футболистов на их лучшие позиции.

Аморим редко делал и то, и другое, превращая простую работу в невыносимо сложную задачу. Эта тактическая негибкость в итоге и стоила ему должности.

«Манчестер Юнайтед» заметно преобразился под руководством Каррика и его штаба. Теперь они играют с той уверенностью и спортивной наглостью, которых всегда ждут от клуба такого уровня.

Аморим, конечно, найдет новую работу, но успехи Каррика явно не помогают ему «отмыть» свое резюме.

Глубина состава маскирует беззубую атаку «Арсенала»

Нападение «Арсенала» в этом сезоне работает с перебоями. Звучит немного абсурдно, учитывая, что они возглавляют и Премьер-лигу, и занимают первое место в общей таблице Лиги чемпионов.

Но их лидерство в обоих турнирах держится на железобетонной обороне, а не на искрометной атаке. И как только защита дает сбой, проблемы впереди тут же вылезают наружу.

Кстати, при Артете это всего лишь шестой случай из 117 домашних матчей, когда «Арсенал» пропустил три гола в чемпионате.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Трудности Виктора Дьекереша после его летнего перехода из «Спортинга» до поры до времени удавалось скрывать. Однако решение Артеты выпустить в старте Габриэла Жезуса стало признанием факта: шведский форвард пока не готов к роли главной атакующей силы в топ-матчах.

Жезус, оформивший дубль против «Интера», пожалуй, заслужил свой шанс, но в этой игре был абсолютно неэффективен и ушел с поля еще до истечения часа игры. У бразильца просто удручающая статистика: 26 касаний, всего один удар и показатель ожидаемых голов (xG) — 0.01. Дьёкереш получил полчаса в концовке, но успел коснуться мяча всего семь раз.

Возможно, благодаря глубине состава «Арсенал» и сможет брать трофеи без забивной «девятки», но этот матч развеял любые надежды на то, что Жезус способен стать быстрым решением проблемы.

Доргу чудесным образом преобразился при Каррике

Скоро исполнится год с момента перехода Патрика Доргу из «Лечче» в «Манчестер Юнайтед» за 25 миллионов фунтов. И большую часть этого времени на «Олд Траффорд» 21-летний парень выглядел просто лишним. Датский вингер стал едва ли не олицетворением мрачной 14-месячной эпохи Аморима: ему никак не удавалось проявить себя в красной футболке.

Патрик Доргу globallookpress.com

Доргу ни разу не забил в своих первых 26 матчах АПЛ, и к моменту увольнения Аморима его уверенность, казалось, была уничтожена. Но потрясающий дальний удар на «Эмирейтс», сделавший счет 2:1, стал для него уже третьим голом в последних шести играх — и это сразу после гола в ворота «Манчестер Сити» неделей ранее.

Уверенность — великая вещь для любого футболиста. Доргу наглядно показывает, как немного терпения и человеческого отношения со стороны тренера могут перевернуть судьбу игрока.

Календарь и таблица АПЛ

В концовке матча он ушел с поля, прихрамывая. В «Юнайтед» будут молиться, чтобы это не выбило его из строя на длительный срок. А ведь еще месяц назад никто на «Олд Траффорд» даже не заметил бы его отсутствия.