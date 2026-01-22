GOAL рассказывает, почему «Манчестер Юнайтед» способен завершить текущий сезон английской Премьер-лиги в топ-4.

Хоть они и ждали три года, чтобы обыграть «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» — и еще дольше, чтобы сделать это настолько властно и уверенно, — громкая победа в дерби на прошлых выходных была легкой частью большой задачи. Почти любая команда, особенно с новым тренером, пропитанным славной историей клуба, способна собраться на один матч с главными врагами и победить.

Настоящий вызов для Майкла Каррика и «Манчестер Юнайтед» — подкрепить столь доминирующее выступление против второй лучшей команды АПЛ в битве с самой лучшей — «Арсеналом». Гостевая встреча с «канонирами» состоится уже в это воскресенье. Кроме того, важно сохранить такую же мотивацию на следующий домашний матч против «Фулхэма» и выездной с «Вест Хэмом».

Возможно, Каррик выдал старт мечты, но путь к главной цели — квалификации в Лигу чемпионов — только начался, и он будет тернистым. Заклятые враги из «Ливерпуля» находятся всего в одном очке и одной строчке выше «Юнайтед» — на том самом четвертом месте, которое гарантирует путевку в главный турнир Европы.

Пятого места тоже может хватить для выхода в ЛЧ, учитывая доминирование английских команд в еврокубках, но «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе рисковать и полагаться на результаты других матчей. Они должны сами контролировать свою судьбу.

Неспособность «Манчестер Юнайтед» воспользоваться осечками конкурентов и ворваться в топ-4 привела к тому, что еще в прошлом месяце Рой Кин и Джейми Каррагер поставили крест на их шансах попасть в ЛЧ. Но это было при Рубене Амориме, а сейчас Каррик оседлал волну оптимизма. Кин призывал своих коллег по Sky Sports «остыть» после победы в дерби, но звезды сходятся так, что «Манчестер Юнайтед» готов набрать ход и забрать одно из мест в четверке.

Ниже — шесть причин, почему «МЮ» должен финишировать в топ-4.

Каррику нечего терять

Хотя Каррик определенно уступает своему предшественнику Амориму в харизме, он оказался куда более смелым в тактическом плане. И если «Манчестер Юнайтед» продолжит культивировать эту авантюрную сторону своей игры, они могут на всех парах помчаться к своей цели просто за счет того, что станут чаще побеждать.

Те, кто защищал Аморима, указывали на то, что к моменту увольнения «МЮ» проиграл лишь один из восьми последних матчей. Но проблема была в том, что команда теряла слишком много очков, сводя вничью игры, в которых обязана была забирать три очка. Португалец был склонен перестраховываться, редко внося тактические правки по ходу матча, даже когда необходимость в них была кричаще очевидной — как, например, в игре против оставшегося вдесятером «Эвертона» или в домашних матчах с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом».

Что так сильно воодушевило фанатов в прошлую субботу, так это то, что команда хотела не просто обыграть «Манчестер Сити» — она хотела их уничтожить.

Стремление «вцепиться сопернику в глотку» и добить его — это ключ к тому, чтобы катком проходиться по более слабым командам. И даже если при таком подходе «Манчестер Юнайтед» проиграет пару матчей, которые при Амориме свел бы вничью, в сухом остатке это принесет гораздо больше очков, чем игра «на ручнике».

Если Аморим считал, что играет вдолгую, и рассчитывал на терпение руководства, то Каррик прекрасно понимает: его время в клубе уже ограничено, так как боссы вовсю ищут постоянного тренера. Его единственная надежда получить эту работу на полноценной основе — вернуть «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, хотя и этого может не хватить.

Это значит, что ему нечего терять. А это должно сделать его команду более зрелищной и гораздо более опасной.

Игроки на своих привычных позициях

Каррик не выдал какой-то невероятный тактический мастер-класс против «Ман Сити» — хватило самых простых и очевидных изменений, чтобы привести «Юнайтед» к победе.

Пожалуй, самым эффективным решением стало возвращение Бруну Фернандеша на позицию атакующего полузащитника вместо той более глубокой роли, которую он исполнял при Амориме.

Даррен Флетчер в своих двух матчах в качестве «и. о. » также давал капитану свободу идти вперед, и в субботу — уже в третьей игре подряд — Фернандеш отметился ассистом. Против «Манчестер Сити» он был великолепен, создав четыре явных голевых момента. И хотя ему удавалось подобное и при Амориме, тогда это было против скромного «Вулверхэмптона», а не против одной из лучших команд Европы. Ни один игрок за последние десять лет не создавал столько моментов против команды Гвардиолы.

Фернандеш был не единственным, кто расцвел на своей родной позиции. Амад Диалло вернулся на место правого вингера вместо того, чтобы закрывать позицию вингбека. Это означало, что ему не приходилось обороняться один в один против Жереми Доку, как это было бы раньше.

Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес также выиграли от возвращения к схеме с четырьмя защитниками. Там они составили мощную связку, которая полностью выключила Эрлинга Холанна — норвежец за весь матч не нанес ни одного удара.

Мотивация Мейну

Кобби Мейну стал еще одним игроком, который блистал в более привычной роли, нежели при Амориме. Он сыграл в схеме 4-2-3-1 — той самой, в которой он ярко ворвался в первую команду при Эрике тен Хаге. На самом деле, просто видеть Мейну на поле, не говоря уже о стартовом составе, было непривычным, но очень приятным зрелищем, учитывая явную немилость Аморима к игроку сборной Англии.

Мейну снова почувствовал себя важным после того, как португалец довел его до грани ухода из родного клуба. И это было заметно: Кобби был невероятно заряжен, сыграв ключевую роль в агрессивном прессинге, а также добавив изящества во владении мячом.

Согласно данным Opta, Мейну совершил 77 интенсивных прессинг-действий в этом матче — четвертый лучший показатель среди всех игроков «МЮ» за весь сезон. Теперь по количеству прессинг-действий в среднем за 90 минут он занимает второе место в АПЛ, уступая лишь Мерлину Ролю из «Эвертона».

Выступление Мейну против «Сити» показало, насколько сильно ошибался Аморим, так долго игнорируя его. Но один отличный матч ещё не делает Кобби великим полузащитником. К счастью, после столь долгого пребывания в опале у него есть огромная мотивация доказать свою состоятельность, и он наверняка горит желанием закрепить этот успех.

Отсутствие кадровых проблем

Аморим вполне может посетовать на то, что в последние недели работы от него отвернулась удача: выбыл вечно здоровый Фернандеш, а Мейну и Мейсон Маунт получили травмы, присоединившись в лазарете к давно отсутствующим Магуайру и Маттейсу де Лигту. Добавьте к этому отсутствие Брайана Мбёмо, Амада и Нуссаира Мазрауи, уехавших на Кубок африканских наций, — и получится, что на рубеже года состав «Юнайтед» был серьезно обескровлен.

С другой стороны, первые четыре месяца кампании в распоряжении Аморима была почти полная обойма, но он так и не смог извлечь из этого максимум.

И всё же, можно сказать, что Каррику повезло: уже в своем первом матче он мог рассчитывать на Мбёмо, Амада, Магуайра, Мартинеса, Маунта и Мейну. Их возвращение и дальнейшее присутствие в строю лишь укрепляют веру в то, что Майкл сможет затащить «Юнайтед» в топ-4 и удержать там.

Мазрауи пропустил дерби, так как готовился к финалу Кубка Африки со сборной Марокко, но к битве с «Арсеналом» он уже будет в строю. Таким образом, в списке травмированных остаются лишь де Лигт и Джошуа Зиркзе. Возвращение нидерландского дуэта ожидается в феврале. И если до тех пор никто не получит новых повреждений, то на решающие четыре месяца сезона Каррик будет вооружен полностью укомплектованным составом.

Никаких лишних турниров — только АПЛ

Хотя травмы могут случиться в любой момент, у Каррика гораздо больше шансов сохранить состав здоровым, чем у других тренеров, с которыми он бьется за заветное место в четверке. Всё потому, что «Юнайтед» может сосредоточиться исключительно на матчах Премьер-лиги.

За это он должен сказать «спасибо» Амориму: португалец не смог вывести «МЮ» в еврокубки (впервые за 11 лет), а еще при нем команда вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии на самых ранних стадиях, чего не случалось с сезона 1981/82.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» проведет наименьшее количество матчей со времен до Первой мировой войны (всего 40). И этот облегченный график дает Каррику колоссальное преимущество перед любой другой командой, претендующей на путевку в Лигу чемпионов.

«Арсенал», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл» — все они продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. А «канониры» и «горожане» вдобавок сыграют как минимум один, а почти наверняка и два дополнительных матча в Кубке лиги.

«Астон Вилла», в свою очередь, занята обязательствами в Лиге Европы и Кубке Англии. Таким образом, единственным реальным конкурентом «Манчестер Юнайтед» за место в топ-4, у которого осталась лишь одна задача, является «Эвертон».

Это означает, что состав «Юнайтед» должен быть свежее, чем у остальных, а у Каррика будет больше времени на тренировочном поле для подготовки плана на каждую игру.

Проблемы конкурентов

В этом сезоне мы наблюдаем самую плотную гонку за Лигу чемпионов в истории АПЛ: всего шесть очков разделяют «Ливерпуль», который сейчас на четвертой строчке, и «Брайтон», идущий аж на 12-м. Это значит, что никого нельзя недооценивать — «Манчестер Юнайтед» знает это слишком хорошо, умудрившись по ходу сезона не обыграть ни одну из команд нижней шестерки хотя бы раз.

Однако это также означает, что у каждого из соседей по таблице есть свои проблемы. И если «Арсенал», «Сити» и «Астон Вилла» могут быть спокойны за свои места в топ-3 и путевки в ЛЧ, то судьба четвертого и пятого мест абсолютно открыта.

«Ливерпуль» не может выиграть уже четыре матча АПЛ кряду, а это значит, что Арне Слот находится в шаге от увольнения. Тем временем «Челси», отстающий от «Юнайтед» всего на одно очко и одну позицию, возглавляет Лиам Росеньор — тренер почти без опыта на таком уровне. В его распоряжении талантливый, но совершенно несбалансированный состав, которому критически не хватает зрелости.

«Брентфорд», идущий седьмым, стал главным открытием сезона. Само их участие в этой гонке — невероятное достижение, учитывая, что это дебютный сезон для тренера Кита Эндрюса, а летом клуб потерял ключевых игроков, в том числе капитана и двух лучших бомбардиров. Но при этом «Брентфорд» проиграл 40% своих матчей и почти не имеет опыта борьбы за еврокубки.

«Ньюкасл», имеющий столько же очков, сколько и «Брентфорд», страдает от хронической нестабильности и вымотан борьбой на два фронта. А вернувшемуся в элиту «Сандерленду» (у которого тоже 33 очка!) просто не хватает класса, чтобы выдержать темп гонки за топ-4 на длинной дистанции.

Что касается «Эвертона», «Фулхэма» и «Брайтона», идущих ниже, — у них, похоже, слишком много изъянов, чтобы выдать стабильную победную серию.