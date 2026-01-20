The Athletic анализирует странный уик-энд, в котором фавориты АПЛ синхронно провалились, а интрига стала еще запутаннее.

Несмотря на потерю очков в матче с «Ноттингем Форест», «Арсенал» увеличил свое преимущество на вершине таблицы до семи очков — за 16 туров до финиша сезона.

«Канониры» наблюдали, как «Манчестер Сити» теряет очки в каждом из четырех последних туров. Возможность уйти в отрыв была. Однако команда Микеля Артеты дважды не сумела ею воспользоваться: нулевые ничьи с «Ливерпулем» и «Ноттингемом» стали для «Арсенала» первыми подряд безголевыми матчами в чемпионате с 2012 года.

Минувший уик-энд вообще получился парадоксальным: никто из первой четверки не победил, и никто из пятерки аутсайдеров не проиграл. В Премьер-лиге воцарилось странное равновесие — следствие плотного январского календаря, который начинает сказываться на всех без исключения.

«Арсенал» приехал на «Сити Граунд» после всего двух дней отдыха, тогда как «Форест» получил целых восемь. «Астон Вилла», не знавшая поражений дома с августа, неожиданно уступила ослабленному «Эвертону».

Ничья «Ливерпуля» с «Бернли » на «Энфилде» продлила безвыигрышную серию команды в лиге до четырех матчей. А «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» был тактически полностью переигран.

«Арсенал»

«Сити Граунд» остается для «Арсенала» по‑настоящему проклятым местом. С начала сезона-2022/23 лондонцы лишь трижды не забивали в двух подряд матчах Премьер-лиги — и каждый раз второй «сухой» матч приходился именно на выезд к «Ноттингем Форест»: в мае 2023 года, феврале 2025-го и теперь — в январе 2026-го.

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» globallookpress.com

В первом тайме Габриэл Мартинелли и Виктор Дьёкереш имели вполне рабочие моменты, чтобы открыть счет, но реализовать их не смогли. До перерыва «Арсенал» не нанес ни одного удара в створ.

Во втором тайме команда добавила в темпе, но не в эффективности. По итогам встречи «Арсенал» набрал 2,1 xG, однако показатель xGOT составил всего 0,85.

Букайо Сака создал лучший момент и заставил Матца Селса совершить лучший сейв матча после навеса Деклана Райса. Вскоре Микель Мерино едва не замкнул еще одну подачу Райса — мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги. Шансы были, но подвела реализация.

Карта xG матча «Ноттингем Форест» — «Арсенал» The Athletic

Зависимость от стандартов становится все более заметной. «Арсенал» выиграл 15 из 22 матчей чемпионата, и в 11 из этих побед первый гол был забит после розыгрыша «мёртвого мяча».

Лишь в играх с «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» команда выигрывала без гола со стандарта. Когда соперники перекрывают этот путь к воротам и компактно обороняются, трудности с вскрытием защиты в позиционных атаках становятся очевидными.

В обороне же «Арсенал» по-прежнему впечатляет. Это уже пятый матч в сезоне, в котором команда не позволила сопернику нанести ни одного удара в створ — лучший показатель в истории клуба за один чемпионат и лучший в лиге со времен «Челси» образца сезона-2020/21. «Форест» действовал глубоко и плотно, практически не предлагая угрозы впереди.

Тем более раздражающей выглядит нынешняя атакующая тупиковость, учитывая кадровые ресурсы Артеты. В игре с «Форест» на замену вышли Леандро Троссард, Мерино, Сака, Габриэл Жезус и Эберечи Эзе, а Кай Хаверц так и остался в запасе. По глубине атаки этот состав, пожалуй, один из самых мощных, что видел чемпионат за последние годы.

Ближайшие матчи: «Интер» (в гостях), «Манчестер Юнайтед» (дома), «Кайрат» Алматы (дома)

Вероятность чемпионства в АПЛ (Opta): 90,5%

«Манчестер Сити»

«Олд Траффорд» стал ареной одного из худших матчей «Манчестер Сити» за долгое время — возможно, самого неубедительного дерби при Хосепе Гвардиоле. И дело не только в поражении: сам характер игры стал показательным.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

За 90 минут «горожане» набрали всего 0,45 xG — второй худший показатель за всю эпоху Гвардиолы в клубе. Проблемы в обороне из-за травм давно известны, однако в матче с «Юнайтед» слабости «Сити» проявились далеко не только в защитной линии.

Эрлинг Холанн был практически незаметен. Норвежец коснулся мяча всего 14 раз и покинул поле за десять минут до финального свистка, нанеся лишь два удара — оба были заблокированы.

Теперь на его счету уже семь матчей подряд без гола с игры — самая затяжная подобная серия в его карьере в клубах топ-5 европейских лиг. Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес провели против Холанна образцовый матч, сведя угрозу от форварда к минимуму.

Тактический план Майкла Каррика сработал безупречно. Брайан Мбёмо и Бруну Фернандеш действовали в роли гибридных «девяток», а их постоянное давление эффективно разрушало начало атак «Сити». Родри не позволили ни на секунду почувствовать контроль над мячом и темпом игры.

Внимательная работа Каррика с профилем своих футболистов и понимание сильных и слабых сторон соперника просматривались в каждой фазе игры. Если при Рубене Амориме игрокам часто приходилось искать решения по ходу матча, то команда Каррика выглядела организованной, дисциплинированной, четкой и уверенной в своих ролях.

После матча Гвардиола заметил, что «Манчестер Юнайтед» играл с «тем, чего нет у нас». Если речь о тактической структуре — это поправимо. Но если он имел в виду эмоциональную интенсивность и жажду борьбы, которые «Олд Траффорд» видел в тот вечер, — для «Сити» это куда тревожнее в контексте чемпионской гонки.

Статистика матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» The Athletic

Молодая оборона «Сити», сыгравшая в таком сочетании впервые, не справилась с вызовом. Форварды «Юнайтед» постоянно создавали проблемы, вытаскивали центральных защитников, растягивая фланги, а затем врывались в свободные зоны за их спинами.

Нико О’Райли получил желтую карточку спустя всего 2 минуты и 39 секунд после выхода на поле — вынужден был хватать Амада, который стал лидером матча по количеству спринтов.

Джанлуиджи Доннарумма держал «Манчестер Сити» в игре, сделав пять сейвов к 60-й минуте — его личный рекорд в Премьер‑лиге. Но даже при этом «Юнайтед» забил трижды из офсайда и дважды попал в каркас ворот.

Переход Марка Гехи из «Кристал Пэлас» — очередная попытка «Сити» оживить чемпионскую интригу. Английский защитник идеально подходит под их потребности, но при отрыве «Арсенала» в семь очков и критически истончившейся глубине обороны пространство для маневра стремительно исчезает.

Ближайшие матчи: «Будё-Глимт» (г), «Вулверхэмптон» (д), «Галатасарай» (д)

Вероятность чемпионства в АПЛ (Opta): 6,9%

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» выходила на матч с «Эвертоном» в воскресенье с пониманием, что победа сократит отставание от «Арсенала» до четырех очков. Вместо этого их 11‑матчевая домашняя победная серия оборвалась.

Джон Макгинн globallookpress.com

Команда лишилась Амаду Онана и Бубакара Камара из‑за травм, а также еще трех центральных полузащитников. Джон Макгинн продержался на поле всего 18 минут, после чего тоже был вынужден уйти.

«Эвертон» подал первый тревожный сигнал уже в дебюте — гол Джейка О’Брайена отменили из‑за офсайда. «Вилла» ответила нестандартными решениями.

В одном из эпизодов Морган Роджерс изобразил паузу для воды при подаче углового на 35‑й минуте, затем резко рванул к линии штрафной, но, получив мяч, пробил мимо. Это был один из 18 ударов «Виллы» за матч — ни один не попал в категорию «больших моментов».

Карта xG матча «Астон Вилла» — «Эвертон» The Athletic

Единственный гол получился одновременно комичным по развитию и хладнокровным по завершению. Эзри Конса не сумел нормально выбить навес. Пау Торрес и вовсе потерял мяч из виду и фактически подарил его Дуайту Макнилу.

Удар Макнила Эмилиано Мартинес отбил прямо в опасную зону, где Тьерно Барри подоспел первым и исполнил изящный чип — перебросил выбежавшего голкипера и отправил мяч под перекладину. У Мартинеса теперь три результативные ошибки в этом сезоне — больше, чем у любого другого вратаря Премьер‑лиги.

В проблемах «Астон Виллы» начинает вырисовываться четкий паттерн. Когда соперник перекрывает центр и вынуждает их играть через фланги, команда страдает.

Против «Эвертона» «Вилла» подала 19 навесов. В четырех других матчах, где навесов было еще больше — с «Вулверхэмптоном» (21), «Сандерлендом» (26), «Брентфордом» (27) и «Кристал Пэлас» (31) — они выиграли лишь раз, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Единственная победа пришлась на матч с последней командой таблицы — «Вулверхэмптоном» — во втором поединке Роба Эдвардса у руля. Когда «Виллу» лишают ее плана А и заставляют полагаться на навесы, статистика говорит сама за себя. С тремя травмированными центральными полузащитниками путь через середину был закрыт, и «Эвертон» умело этим воспользовался.

На этот раз «Вилла» выиграла по xG, но проиграла по счету. Это команда, построенная на контроле мяча и взломе обороны через центр, на провокации прессинга и манипуляции им. Такой стиль требует свежести и филигранной точности — а плотный календарь начинает сказываться. «Вилла» играет на нескольких фронтах, и физическая нагрузка растет.

Теперь цели команды могут слегка сместиться. Они идут третьими в Премьер‑лиге и третьими в Лиге Европы — турнире, который Унаи Эмери выигрывал четыре раза, больше любого другого тренера.

Легкий разворот в сторону Европы, где Эмери особенно силен в двухматчевых противостояниях, выглядит логичным. Чемпионская гонка ускользает, но шанс на трофей и выход в Лигу чемпионов через еврокубки остается более чем реальным.

Ближайшие матчи: «Фенербахче» (г), «Ньюкасл» (г), «Зальцбург» (д)

Вероятность чемпионства в АПЛ (Opta): 2,4%