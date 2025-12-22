ESPN разбирает, почему статус лидера на Рождество уже не раз становился для «Арсенала» плохим предзнаменованием и как «Манчестер Сити» снова превращается в главную угрозу.

«Арсенал» снова встречает Рождество на вершине таблицы Премьер-лиги, однако команда Микеля Артеты все больше напоминает игрушку с батарейками, которые разряжаются слишком быстро и в самый неподходящий момент.

Впрочем, в одном «канонирам» не откажешь — в прочности. Спустя неделю после натужной домашней победы над замыкающим таблицу «Вулверхэмптоном» (2:1), когда решающий мяч был забит лишь в компенсированное время после автогола соперника, «Арсенал» вновь продемонстрировал ментальную и физическую стойкость.

В субботу лондонцы взяли три очка на «Гудисон Парк», обыграв «Эвертон» со счетом 1:0 — всего через несколько часов после того, как «Манчестер Сити» сместил их с первой строчки, без особых проблем разобравшись с «Вест Хэмом».

«Эвертон» — «Арсенал» globallookpress.com

Единственный гол в матче был забит в первом тайме: Виктор Дьёкереш реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джейка О’Брайена. Позже Леандро Троссард и Мартин Субименди сотрясали каркас ворот, но в целом это была скорее выматывающая борьба, нежели победа, построенная на ярком атакующем футболе.

Игра вновь дала повод задуматься: нехватка изобретательности и хладнокровия в завершающей стадии начинает превращаться для «Арсенала» в устойчивую тенденцию.

Между тем меньше месяца назад «Арсенал» уверенно шел в отрыв: преимущество над преследователями достигало шести очков — и семи над «Сити» — после того как хет‑трик Эберечи Эзе заложил фундамент для разгромной победы 4:1 над «Тоттенхэмом» на «Эмирейтс».

В тот момент команда Артеты выглядела на голову сильнее всех преследователей, а путь к первому чемпионскому титулу с 2004 года начинал казаться формальностью — тем более что и «Манчестер Сити», и действующий чемпион «Ливерпуль» допускали нетипичные для себя осечки.

Однако мечты о спокойном, безмятежном походе за титулом остались в прошлом. «Сити» вновь дышит «Арсеналу» в спину, и если «канониры» действительно хотят завершить сезон чемпионами, им придется заслужить это по-настоящему.

Позитивный взгляд на победу над «Эвертоном» в минувшую субботу и на успех в матче с «Вулверхэмптоном» неделей ранее заключается в том, что «Арсенал» продолжает выигрывать даже тогда, когда демонстрирует футбол ниже своего привычного уровня. Подобная устойчивость нередко становится отличительной чертой чемпионских команд.

Юрриен Тимбер и Габриэл Жезус globallookpress.com

Но есть и более мрачная трактовка: «Арсенал» начинает ощущать давление, и его слабые стороны выходят на первый план— как раз в тот момент, когда «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле снова обретает знакомый, устрашающий облик. Если судить по 90 минутам на «Гудисон Парк», ближе к истине именно этот сценарий: лондонцы утратили тот импульс, с которым они входили в сезон.

Победа над «Тоттенхэмом» пришлась на период сразу после серии из десяти побед подряд во всех турнирах, которую прервала ничья 2:2 в матче с «Сандерлендом».

Успех в дерби вернул команду Артеты на верный путь, однако затем последовали ничья с «Челси» и поражение от «Астон Виллы», а победы над «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном» были добыты за счет двух автоголов соперников и одного реализованного пенальти.

Убедительно? Однозначно нет. Но любой команде по ходу сезона приходится переживать сложный отрезок, и если это именно он, то «канониры» по крайней мере набирают достаточно очков, чтобы держаться впереди «Сити» и остальных преследователей.

Однако над «Арсеналом» по-прежнему нависает груз истории — и именно этот фактор в итоге может либо привести команду к титулу, либо вновь сломать ее чемпионские амбиции.

Поэтому команда Артеты вряд ли будет придавать чрезмерное значение первому месту на Рождество — тем более что за последние четыре года «Арсенал» уже в третий раз оказывается на вершине таблицы к 25 декабря.

В двух предыдущих случаях — в сезонах-2023/24 и 2022/23 — лондонцы в итоге финишировали вторыми, уступив чемпионство «Манчестер Сити». И сейчас команда Пепа Гвардиолы вновь выстроилась в роли главного преследователя, выиграв пять последних матчей Премьер‑лиги.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Сити» забил 11 мячей и не пропустил ни одного в последних четырех матчах, так что их форма с точки зрения «Арсенала» выглядит по-настоящему тревожной. А если у кого-то сейчас и есть тот самый «импульс», то он сейчас явно на стороне серийных победителей Гвардиолы.

То, что «Сити» впервые за 14 месяцев возглавил таблицу перед матчем «Арсенала», стало для лондонцев очередным психологическим барьером. Однако «канониры» сохранили хладнокровие и справились с задачей, обыграв самоотверженный, но ограниченный в возможностях «Эвертон» Дэвида Мойеса.

Мы на это не смотрим. Я знаю, что вы на это смотрите. Единственное, что мы можем контролировать, — это наша собственная игра и результаты. Мы понимаем, каким длинным будет путь и насколько сложна эта лига. Преимущество должно было быть более крупным, но это часть процесса — учиться и при этом продолжать выигрывать. Вот и все. Наслаждаться каждым днем, делать максимум и смотреть, к чему это приведет. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Впрочем, немногие команды вообще получают шанс поучаствовать в чемпионской гонке. Это напряженное девятимесячное противостояние, и даже «Сити» в период своего расцвета, когда они брали титул четыре раза подряд, приходилось выдерживать давление серьезных соперников, прежде чем пересечь финишную черту первыми.

Именно такая задача теперь стоит перед «Арсеналом». Против них — проверенный временем «Манчестер Сити», команда, которая уже дважды разбивала их мечты в предыдущие сезоны.

Пока же лондонцы могут позволить себе порадоваться первому месту на Рождество. Но реальную ценность этот статус приобретет лишь в том случае, если «Арсенал» останется на вершине и в конце мая.