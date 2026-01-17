Календарь и турнирная ситуация будто специально сложились в пользу «Арсенала». Поражение «Манчестер Сити» в дерби открыло редкое окно возможностей — победа в Ноттингеме делала бы отрыв девятиочковым и психологически ломала бы чемпионскую гонку уже в январе. Но реальность на «Сити Граунд» оказалась куда жёстче, «Ноттингем Форест» навязал лидеру лиги вязкий, контактный матч и добился нулевой ничьей, в которой каждая минута работала против гостей.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 0:0 Арсенал Лондон Лондон Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес ( Омари Хатчинсон 89' ), Игор Жезус ( Дан Ндой 76' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Деклан Райс, Мартин Субименди ( Эберечи Эзе 79' ), Мартин Эдегор ( Габриэл Жезус 57' ), Габриэл Мартинелли ( Леандро Троссард 46' ), Виктор Дьёкереш ( Микель Мерино 57' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Букайо Сака 57' ) Жёлтые карточки: Ола Эйна 90' — Юрриен Тимбер 37'

Статистика матча 0 Удары в створ 3 3 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 9 1 Офсайды 0 8 Фолы 14

Артета подошёл к игре с ощущением запаса прочности. После тяжёлого кубкового выезда на «Стэмфорд Бридж» тренер позволил себе ротацию, в старте появились Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли, тогда как Букайо Сака и Леандро Троссард остались на скамейке. Уже в первые минуты стало ясно, что «Арсенал» собирается давить через стандарты и позиционные атаки. Два опасных угловых подряд, активность Бена Уайта, попытка Деклана Райса замкнуть подачу почти корпусом — всё это выглядело как пролог к быстрому голу.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» globallookpress.com

Но дальше матч начал разворачиваться по неожиданному сценарию. «Форест» не прижался к штрафной и не стал играть на вынос. Команда Шона Дайча плотно встречала в средней зоне, агрессивно шла в единоборства и заставляла «Арсенал» играть медленнее, чем тот привык. Мяч у гостей был, но остроту создавать не получалось. Характерный эпизод первого тайма случился ближе к получасу игры: Мадуэке не слишком удачно пробил, но Мартинелли вывалился за спину защитнику и с шести метров пробил мимо дальнего угла. ВАР позже подтвердил бы, что офсайда не было, момент был «чистым», но такие эпизоды в чемпионской гонке точно нельзя транжирить.

До перерыва команды так и не нанесли ни одного удара в створ. Для «Арсенала» — редкость, тем более на фоне осечек конкурентов. Для «Фореста» — идеальный сценарий. Счёт нулевой, фаворит нервничает, трибуны чувствуют близость сенсации.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» globallookpress.com

Давление, замены и вечер Матца Селса

После паузы рисунок почти не изменился, но «Форест» стал заметно смелее. Хозяева чаще поднимали линию, активнее шли в стыки и не давали «Арсеналу» спокойно разворачивать атаки. Символом этого матча стала физика, каждый контакт сопровождался шумом трибун, каждый отбор — реакцией скамейки.

Микель Артета понял, что без резкого вмешательства матч ускользнёт. Почти одновременно тренер «Арсенала» собрал у бровки Букайо Сака, Габриэла Жезуса и Микеля Мерино, устроив экспресс-разбор прямо перед выходом на поле. И эффект не заставил себя ждать. Ошибка Уильямса, рывок Сака, прострел — и первый удар «Арсенала» в створ, который парировал Матц Селс. Чуть позже бельгиец вытащил ещё более сложный мяч после удара головой Сака, а затем справился и с добиванием.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» globallookpress.com

В эти минуты «Арсенал» был максимально близок к голу. Сака раз за разом вскрывал правый фланг, Райс подключался вторым темпом, подачи летели в штрафную одна за другой. Но «Форест» держался. Центральные защитники снимали верх, опорная зона вычищала подборы, а Селс провёл, пожалуй, свой лучший матч в сезоне.

Характер хозяев и упущенный максимум гостей

Финальный отрезок окончательно превратился в проверку нервов. Каждый силовой приём хозяев встречался овациями, а громче всего стадион заревел в концовке, когда Неко Уильямс и Эллиот Андерсон вдвоём буквально задавили Габриэла Жезуса у боковой линии, не позволив ему спокойно сохранить мяч. Шон Дайч аплодировал, Артета жестами выражал недоумение — сцена, идеально отражающая баланс сил в этот вечер.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» globallookpress.com

У «Арсенала» эта ничья оставляет неоднозначное ощущение. Лондонцы оторвались на комфортные семь очков, но в контексте осечки «Сити» и плотности календаря девять баллов выглядели бы почти контрольной точкой. Команда Артеты снова столкнулась с тем, что против физически мощного, дисциплинированного соперника, готового терпеть и сражаться за каждый метр, ей не хватает хладнокровия в завершающей фазе.

Для «Ноттингем» же результат значит гораздо больше одного очка в таблице. После непростого отрезка сезона, вылета из Кубка и давления со стороны зоны вылета команда показала, что способна навязывать борьбу лидеру лиги и защищать результат характером и выдержанной структурой. «Сити Граунд» в этот вечер напомнил, почему поездки сюда редко бывают лёгкими.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» уехал лидером, но без ощущения завершённой работы. И именно такие матчи, без поражения, но с недобором очков, потом чаще всего вспоминают, когда гонка доходит до решающей стадии.