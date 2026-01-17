Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Календарь и турнирная ситуация будто специально сложились в пользу «Арсенала». Поражение «Манчестер Сити» в дерби открыло редкое окно возможностей — победа в Ноттингеме делала бы отрыв девятиочковым и психологически ломала бы чемпионскую гонку уже в январе. Но реальность на «Сити Граунд» оказалась куда жёстче, «Ноттингем Форест» навязал лидеру лиги вязкий, контактный матч и добился нулевой ничьей, в которой каждая минута работала против гостей.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест0:0Арсенал ЛондонАрсенал ЛондонЛондон
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Неко Уильямс,  Ола Эйна,  Ибраим Сангаре,  Эллиот Андерсон,  Каллум Хадсон-Одои,  Морган Гиббз-Уайт,  Николас Домингес (Омари Хатчинсон 89'),  Игор Жезус (Дан Ндой 76')
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Юрриен Тимбер,  Габриэль Магальяйнс,  Вильям Салиба,  Бен Уайт,  Деклан Райс,  Мартин Субименди (Эберечи Эзе 79'),  Мартин Эдегор (Габриэл Жезус 57'),  Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 46'),  Виктор Дьёкереш (Микель Мерино 57'),  Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 57')
Жёлтые карточки:  Ола Эйна 90'  —  Юрриен Тимбер 37'

Артета подошёл к игре с ощущением запаса прочности.  После тяжёлого кубкового выезда на «Стэмфорд Бридж» тренер позволил себе ротацию, в старте появились Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли, тогда как Букайо Сака и Леандро Троссард остались на скамейке.  Уже в первые минуты стало ясно, что «Арсенал» собирается давить через стандарты и позиционные атаки.  Два опасных угловых подряд, активность Бена Уайта, попытка Деклана Райса замкнуть подачу почти корпусом — всё это выглядело как пролог к быстрому голу.

Но дальше матч начал разворачиваться по неожиданному сценарию.  «Форест» не прижался к штрафной и не стал играть на вынос.  Команда Шона Дайча плотно встречала в средней зоне, агрессивно шла в единоборства и заставляла «Арсенал» играть медленнее, чем тот привык.  Мяч у гостей был, но остроту создавать не получалось.  Характерный эпизод первого тайма случился ближе к получасу игры: Мадуэке не слишком удачно пробил, но Мартинелли вывалился за спину защитнику и с шести метров пробил мимо дальнего угла.  ВАР позже подтвердил бы, что офсайда не было, момент был «чистым», но такие эпизоды в чемпионской гонке точно нельзя транжирить.

До перерыва команды так и не нанесли ни одного удара в створ.  Для «Арсенала» — редкость, тем более на фоне осечек конкурентов.  Для «Фореста» — идеальный сценарий.  Счёт нулевой, фаворит нервничает, трибуны чувствуют близость сенсации.

Давление, замены и вечер Матца Селса

После паузы рисунок почти не изменился, но «Форест» стал заметно смелее.  Хозяева чаще поднимали линию, активнее шли в стыки и не давали «Арсеналу» спокойно разворачивать атаки.  Символом этого матча стала физика, каждый контакт сопровождался шумом трибун, каждый отбор — реакцией скамейки.

Микель Артета понял, что без резкого вмешательства матч ускользнёт.  Почти одновременно тренер «Арсенала» собрал у бровки Букайо Сака, Габриэла Жезуса и Микеля Мерино, устроив экспресс-разбор прямо перед выходом на поле.  И эффект не заставил себя ждать.  Ошибка Уильямса, рывок Сака, прострел — и первый удар «Арсенала» в створ, который парировал Матц Селс.  Чуть позже бельгиец вытащил ещё более сложный мяч после удара головой Сака, а затем справился и с добиванием.

В эти минуты «Арсенал» был максимально близок к голу.  Сака раз за разом вскрывал правый фланг, Райс подключался вторым темпом, подачи летели в штрафную одна за другой.  Но «Форест» держался.  Центральные защитники снимали верх, опорная зона вычищала подборы, а Селс провёл, пожалуй, свой лучший матч в сезоне.

Характер хозяев и упущенный максимум гостей

Финальный отрезок окончательно превратился в проверку нервов.  Каждый силовой приём хозяев встречался овациями, а громче всего стадион заревел в концовке, когда Неко Уильямс и Эллиот Андерсон вдвоём буквально задавили Габриэла Жезуса у боковой линии, не позволив ему спокойно сохранить мяч.  Шон Дайч аплодировал, Артета жестами выражал недоумение — сцена, идеально отражающая баланс сил в этот вечер.

У «Арсенала» эта ничья оставляет неоднозначное ощущение.  Лондонцы оторвались на комфортные семь очков, но в контексте осечки «Сити» и плотности календаря девять баллов выглядели бы почти контрольной точкой.  Команда Артеты снова столкнулась с тем, что против физически мощного, дисциплинированного соперника, готового терпеть и сражаться за каждый метр, ей не хватает хладнокровия в завершающей фазе.

Для «Ноттингем» же результат значит гораздо больше одного очка в таблице.  После непростого отрезка сезона, вылета из Кубка и давления со стороны зоны вылета команда показала, что способна навязывать борьбу лидеру лиги и защищать результат характером и выдержанной структурой.  «Сити Граунд» в этот вечер напомнил, почему поездки сюда редко бывают лёгкими.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» уехал лидером, но без ощущения завершённой работы.  И именно такие матчи, без поражения, но с недобором очков, потом чаще всего вспоминают, когда гонка доходит до решающей стадии.