Автор Football365 Джейсон Сутар собрал восемь историй о том, как клубы игнорировали гигантские суммы — иногда из принципа, иногда по глупости.

В августе 2023 года «Ливерпуль» отклонил невероятное предложение в £150 млн от саудовского «Аль-Иттихада» за Мохаммеда Салаха. Теперь, когда египтянин решил покинуть «Энфилд» этим летом в статусе свободного агента, невольно возникает вопрос: не пожалеют ли в клубе, что тогда сказали «нет»?

Без Салаха «красные» не выиграли бы АПЛ в прошлом сезоне — это главный аргумент против сожалений. Но есть и обратная точка зрения: в текущем сезоне египтянин выглядит бледно и уйдет бесплатно, чуть больше, чем через год после подписания нового выгодного контракта.

Если смотреть со стороны самого игрока, то он успел переписать массу рекордов «Ливерпуля» и АПЛ, поэтому вряд ли испытывает хоть какое-то сожаление. Очевидно, для него важны наследие и место в истории — желание остаться одним из величайших футболистов всех времен.

Его кампания-2024/25 окончательно закрепила за ним статус величайшего вингера в истории АПЛ — и, пожалуй, это стоит того, чтобы отказаться от миллионной зарплаты в неделю на Ближнем Востоке.

Дискуссия действительно любопытная. Стоил ли титул АПЛ того, чтобы отказаться от 150 миллионов фунтов за 31-летнего Салаха?

Для меня — однозначно да.

«Ливерпуль» не заработал бы 150 миллионов фунтов за победу в чемпионате, но сам титул значит куда больше, чем призовые. Клуб полностью оправдал свое решение.

Впрочем, в истории футбола хватало по-настоящему абсурдных отказов от предложений, и независимо от того, считаете ли вы, что «красные» должны были продать Салаха в 2023 году, вы наверняка согласитесь: следующие восемь примеров выглядят куда более нелепыми.

Перед вами — подборка курьезных отказов от трансферов, включая случай, когда «Челси» отклонил предложение в 70 миллионов фунтов за игрока, которого спустя три года продал всего за три миллиона.

Каллум Хадсон-Одои (из «Челси» в «Баварию», 70 млн фунтов)

Да, «Бавария» предлагала «Челси» 70 миллионов фунтов за игрока, который спустя три года перешел в «Ноттингем Форест» всего за три миллиона.

Сумма выглядела безумной, но в 2020 году Хадсон-Одои считался крайне перспективным футболистом. В этом есть определенная логика — пусть и совсем небольшая.

Мюнхенцы хотели взять его в аренду перед сезоном-2020/21, однако «Челси» не устраивал вариант с опцией или обязательством выкупа: клуб либо настаивал на полноценном трансфере, либо собирался сохранить талантливого вингера.

В итоге «немецкая командировка» у Хадсона-Одои все же состоялась — в сезоне-2022/23 он провел год в аренде в «Байере». Однако ожиданий он не оправдал: один гол и одна результативная передача в 21 матче. Вернувшись на «Стэмфорд Бридж», он был продан в «Ноттингем Форест» практически за копейки.

Килиан Мбаппе (из «ПСЖ» в «Реал», 137 млн фунтов)

Отказаться от таких денег за игрока с контрактом, истекающим через год, — уже безумие. Отказаться от таких денег за игрока, который в такой ситуации еще и очевидно собирается перейти именно в этот клуб бесплатно, — это уже за гранью.

В 2021 году «Реал» предложил за Килиана Мбаппе около 137 миллионов фунтов, но «ПСЖ» ответил отказом — возможно, из чистого упрямства. Честно говоря, за это их даже можно уважать.

Неожиданно для многих, в 2022 году Мбаппе все же продлил контракт с парижанами. Однако расставание все равно получилось напряженным: по истечении соглашения он ушел в «Реал», оформив один из самых дорогих свободных трансферов в истории футбола.

Каору Митома (из «Брайтона» в «Аль-Наср», 75 млн фунтов)

Нам нравится, что «Брайтон» и сам Каору Митома вежливо послали «Аль-Наср» вместе с их саудовскими триллионами. Но это не отменяет того факта, что решение клуба выглядело… ну, слегка наивным.

Митома — отличный игрок и действительно был куда важнее для «Брайтона» в январе прошлого года, когда им интересовались и «Аль-Наср», и «Бавария». Но отказ от £75 млн — причем в последний день трансферного окна — уже тогда казался спорным, а со временем выглядит и вовсе провальным.

С тех пор японский вингер столкнулся с травмами — от этого не застрахован ни игрок, ни клуб — и его результативность резко просела. В текущем сезоне у Митомы всего два гола и одна результативная передача в 22 матчах. Есть ощущение, что сейчас «Брайтон» с радостью согласился бы на те самые 75 миллионов.

Олли Уоткинс (из «Астон Виллы» в «Арсенал», 60 млн фунтов)

Можно сказать, что «Астон Вилла» продала не того нападающего в зимнее трансферное окно 2025 года. Можно утверждать и то, что «Арсенал» поступил неразумно, затянув с предложением по Олли Уоткинсу до последних дней окна.

А еще можно предположить, что получить 71 миллион фунтов за Джона Дурана — который за последний год успел поиграть за «Аль-Наср», «Фенербахче» и «Зенит» — было гениальным ходом, и клуб попросту не мог позволить себе расстаться сразу с двумя основными форвардами.

Намерение «Астон Виллы» выручить крупную сумму за Дурана во многом предопределило отказ «Арсеналу», лишив Уоткинса шанса перейти в клуб своего детства. Прогресс Дурана после ухода резко затормозился, но, останься он в команде вместо Уоткинса, возможно, продолжил бы развиваться по прежней траектории и стал бы неудержимым при Унаи Эмери.

Этого мы уже не узнаем.

Зато очевидно другое: Уоткинс сейчас далек от того уровня, на котором находился, когда «Арсенал» предлагал за него £60 млн.

Уэйн Руни (из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ», 135 млн фунтов)

Это действительно было. По крайней мере, по слухам.

«ПСЖ» после катарского прихода активно размахивал кошельком и, как сообщалось, сделал «Манчестер Юнайтед» предложение мирового рекордного уровня за свою главную звезду.

К удивлению многих, манкунианцы проявили редкую выдержку, ответили отказом, и Уэйн Руни остался на «Олд Траффорд» еще на пять лет.

Мы бы очень, очень, очень хотели, чтобы этот трансфер состоялся.

Ришарлисон (из «Эвертона» в «Барселону», 85 млн фунтов)

Это, пожалуй, лучший пример того, как весь футбольный мир может сойти с ума одновременно. О чем думала «Барселона»? Хотя, учитывая их состояние в тот период, возможно, вообще ни о чем. И что заставило «Эвертон» отказаться от такого предложения? Неужели это был какой-то странный пиар-ход с обеих сторон? Зная «Барсу» и «Эвертон», исключать нельзя ничего.

В итоге «Эвертон» все же получил приличные деньги от «Тоттенхэма» за Ришарлисона — после того, как бразилец забил несколько важнейших голов, сохранив клуб в АПЛ. Так что, в каком-то смысле, все для них закончилось неплохо.

Но вопрос все равно остается прежним: что за черт, «Барса»?!

Энтони Гордон (из «Эвертона» в «Челси», 60 млн фунтов)

Сегодня Энтони Гордон — состоявшийся вингер уровня АПЛ в составе «Ньюкасла». Но в момент, когда «Челси» предложил за него £60 млн, было непонятно, кто выглядит глупее: лондонцы, сделавшие такое предложение, или «Эвертон», который его отклонил. Судя по общей тенденции, виноваты, конечно, «ириски».

В итоге Гордон перешел в «Ньюкасл» в январе 2023 года за 45 миллионов фунтов. Он определенно оправдал эту сумму и, возможно, стоит уже вдвое дороже.

При этом «сороки» сейчас переживают непростой период, и велика вероятность, что английский вингер покинет клуб этим летом примерно за сопоставимые деньги. Возможно, «Челси» тогда просто опередил время — редкий случай.

«Эвертон» мог заработать на £15 млн больше, продав Гордона в августе 2022‑го. И если бы тот трансфер состоялся, он выглядел бы абсолютно безумным шагом со стороны «Челси». Но, как ни парадоксально, в долгосрочной перспективе все могло сложиться вполне удачно.

Александер Исак (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 110 млн фунтов)

Да, «Ньюкасл» в итоге получил рекордные для АПЛ £125 млн за Александера Исака в последний день трансферного окна прошлым летом. Но вся эта сага превратилась в настоящий хаос, который испортил предсезонную подготовку и, по сути, весь сезон клуба.

Исак все равно бы ушел. После всего произошедшего возвращение было невозможным. «Ньюкасл» стоило принять неизбежное раньше, чтобы лучше подготовиться к кампании.

И, судя по всему, клубу предстоит еще одно тяжелое лето после завершения сезона-2025/26. Непростые времена.