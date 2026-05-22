23 мая в финале плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» мечтают о повышении в классе. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Халл Сити» на 2 очка опередил «Рексем». А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Миллуолл» (2:0).

До того команда подписала мировую с теми же «львами» (0:0). А вот поединок с «Норвичем» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Халл Сити» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Тигры» нынче весьма стабильны в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Халл Сити» традиционно неудачно противостоит «Мидлсбро». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трёх коллизиях.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» проводят продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место в Чемпионшипе.

Причем «Мидлсбро» лишь на 4 очка отстал от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мидлы» в дополнительное время уступили «Саутгемптону» (1:2), однако затем «святые» были дисквалифицированы.

До того команда расписала паритет с тем же соперником (0:0). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Рексемом» (2:2).

При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мидлы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Мидлсбро» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей. Вот только в последней очной встрече команда уступила «Халл Сити» (0:1).

Команда весьма продуктивно выступает вне родных стен. На полях соперников она набрала 38 очков в 23 матчах Чемпионшипа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мидлсбро» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Мидлы» весьма успешно выступают на чужих полях, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.40 Победа «Мидлсбро» в 1 тайме

Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники разойдутся миром.

3.70 Ничья

